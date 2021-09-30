Три новосибирских бизнеса вошли в топ-200 богатейших компаний России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, в который вошли три бизнеса из Новосибирска.
Выше всех, на
На 101-м месте с выручкой 114,2 миллиарда рублей оказался «Сибирский антрацит», штаб-квартира которого зарегистрирована в Москве. В прошлом году (с тех пор выручка упала на 11,3 миллиарда) компания занимала
Компания S7 Airlines оказалась на
— В августе 2020 года S7 Airlines сохранила достигнутое за время пандемии лидерство на рынке. Всего в августе авиакомпания, по собственным данным, перевезла 1,6 миллиона пассажиров, при этом пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 1,5 миллиона человек, на 12,9% больше, чем годом ранее. В месячном выражении совокупный пассажиропоток у нее увеличился на 19,2%, — сообщается в рейтинге.
Первую позицию в списке крупнейших частных компаний занимает «Лукойл» (выручка
В июле депутат новосибирского Заксобрания Павел Кива вошел в сотню богатейших госслужащих и депутатов России.