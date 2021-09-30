Три новосибирских бизнеса вошли в топ-200 богатейших компаний России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, в который вошли три бизнеса из Новосибирска.

Выше всех, на 35-м месте, с выручкой за 2020 год 269,2 миллиарда рублей оказалась компания «Катрен», которая открыла свой первый склад в Новосибирской области еще в 1994 году. Сейчас в группу «Катрен» входят фармдистрибьюторы России, Белоруссии и Казахстана, а также аптечная сеть «Мелодия здоровья» и сервис Apteka.ru. Штаб-квартира зарегистрирована в Химках.