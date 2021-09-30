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Три новосибирских бизнеса вошли в топ-200 богатейших компаний России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг

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Выручка S7 снизилась почти на 70 миллиардов

Выручка S7 снизилась почти на 70 миллиардов

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, в который вошли три бизнеса из Новосибирска.

Выше всех, на 35-м месте, с выручкой за 2020 год 269,2 миллиарда рублей оказалась компания «Катрен», которая открыла свой первый склад в Новосибирской области еще в 1994 году. Сейчас в группу «Катрен» входят фармдистрибьюторы России, Белоруссии и Казахстана, а также аптечная сеть «Мелодия здоровья» и сервис Apteka.ru. Штаб-квартира зарегистрирована в Химках.

На 101-м месте с выручкой 114,2 миллиарда рублей оказался «Сибирский антрацит», штаб-квартира которого зарегистрирована в Москве. В прошлом году (с тех пор выручка упала на 11,3 миллиарда) компания занимала 89-ю строчку рейтинга.

Компания S7 Airlines оказалась на 119-м месте с выручкой 97,5 миллиарда. В прошлом году она находилась на 57-й позиции с выручкой в 167,3 миллиарда рублей.

— В августе 2020 года S7 Airlines сохранила достигнутое за время пандемии лидерство на рынке. Всего в августе авиакомпания, по собственным данным, перевезла 1,6 миллиона пассажиров, при этом пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 1,5 миллиона человек, на 12,9% больше, чем годом ранее. В месячном выражении совокупный пассажиропоток у нее увеличился на 19,2%, — сообщается в рейтинге.

Первую позицию в списке крупнейших частных компаний занимает «Лукойл» (выручка 5639 млрд), вторую — X5 Group (1978 млрд), на третьей строчке находится «Магнит», выручка которого в 2020 году оценивается в 1553,8 миллиарда рублей.

В июле депутат новосибирского Заксобрания Павел Кива вошел в сотню богатейших госслужащих и депутатов России.

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S7 Airlines«Сибирский антрацит»компаниирейтинг Forbes«Катрен»
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