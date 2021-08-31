10 лет назад в Новосибирске не стало крупной сети фастфуда, но популярность ее блюд только выросла

10 лет назад с улиц Новосибирска исчезли вывески сети фастфуда под названием «Ростик'с». Ее заведения не закрылись, просто изображение цыпленка с ножом и вилкой заменил жизнерадостный дедушка с бородкой, а название сменилось на KFC. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить, как жареная курятина покоряла и покорила сердца новосибирцев и как сложилась в Новосибирске дальнейшая судьба компании создателя «Ростик'са».



«Ростик'с» был проектом предпринимателя интересной судьбы — Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, потомка белых эмигрантов по отцовской линии. Его прадед был тобольским губернатором (отец, правда, служил в немецкой армии, в составе Русского Охранного корпуса, но это к теме не относится). Родился Ордовский-Танаевский Бланко в Венесуэле и впервые попал на землю предков только в середине 80-х. Первым его бизнесом здесь были созданные еще в позднем СССР пункты проявки пленки и печати фотографий. А потом настала пора общепита.

