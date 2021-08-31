10 лет назад в Новосибирске не стало крупной сети фастфуда, но популярность ее блюд только выросла

10 лет назад с улиц Новосибирска исчезли вывески сети фастфуда под названием «Ростик'с». Ее заведения не закрылись, просто изображение цыпленка с ножом и вилкой заменил жизнерадостный дедушка с бородкой, а название сменилось на KFC. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить, как жареная курятина покоряла и покорила сердца новосибирцев и как сложилась в Новосибирске дальнейшая судьба компании создателя «Ростик'са».
«Ростик'с» был проектом предпринимателя интересной судьбы — Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, потомка белых эмигрантов по отцовской линии. Его прадед был тобольским губернатором (отец, правда, служил в немецкой армии, в составе Русского Охранного корпуса, но это к теме не относится). Родился Ордовский-Танаевский Бланко в Венесуэле и впервые попал на землю предков только в середине 80-х. Первым его бизнесом здесь были созданные еще в позднем СССР пункты проявки пленки и печати фотографий. А потом настала пора общепита.
Название свое «Ростик'с» получил, как несложно догадаться, по имени создателя компании — Ростиком Ордовского-Танаевского называла мать. Наряду с «Макдоналдсом» это была первая в России крупная сеть фастфуда западного типа. Концепцию Ордовский-Танаевский скопировал с одного из лидеров мирового общепита — сети KFC. Не будь уже к тому моменту в России «Макдоналдса» (первая точка «Ростик'са» открылась в московском ГУМе в 1993 году), предприниматель начал бы, возможно, торговать гамбургерами, а так пришлось выбирать из того, чего в России еще не было. Ничего предосудительного в этом копировании в принципе не было, по всему миру работают десятки аналогов KFC. Да и сам «Макдоналдс», если уж на то пошло, был отнюдь не первой сетью бургерных в США.
В Новосибирске «Ростик'с» открылся летом 1998 года — как раз перед тогдашним финансовым кризисом. Но ни финансовые трудности (за полгода курс рубля рухнул по отношению к доллару в три с половиной раза), ни наличие в Новосибирске местных конкурентов не помешали закусочным с жареной курятиной покорить сердца (и получить доступ к кошелькам) новосибирцев. Сеть развивалась не очень бурно, но последовательно, хотя ничего похожего на нынешнее доминирование KFC у «Ростик'са» не было.
В 2006 году ставшая к тому времени уже одним из ключевых игроков российского ресторанного рынка компания Ордовского-Танаевского «Росинтер» создала совместное предприятие с владельцем KFC — американской корпорацией Yum! Brands. Но уже тогда было понятно — американцы купили своего прямого конкурента в России (после того как дважды пытались выйти на наш рынок самостоятельно). Шесть лет заведения сети работали под двойным названием «Ростик'с-KFC» (публика начала уже к нему привыкать). Но в конце августа 2011 года случилось то, что должно было случиться — с вывесок окончательно исчезло российское название, а бренд KFC прочно обосновался на отечественном рынке.
Сейчас «Росинтер» в Новосибирске уже едва заметен — у корпорации осталось два ресторана Il Patio и по одному «Планета Суши» и «Шикари». Последнее в этом списке заведение было единственным новым проектом столичной корпорации за многие годы. И судя по всему, каких-то особенных успехов не достигло — в «Ауре» в соседнем «Перчини» посетителей стабильно больше.
А вот KFC расцвел. Сегодня у этой сети в Новосибирске уже 35 точек, и это явно не предел, новые заведения открываются регулярно. Более того, любой торговый центр с фуд-кортом сразу дает понять, кто в Новосибирске король фастфуда, безо всяких маркетинговых исследований. Очередь за «жареными по-кентуккийски цыплятами» стабильно больше прочих в разы, и дело тут не в нерасторопности или техническом превосходстве конкурентов (терминалы самообслуживания стоят нынче везде). Просто у KFC у нас куда больше поклонников, и такой дисбаланс совершенно не характерен для европейской части России. В Москве, Питере или Сочи «Макдоналдс» — это бренд номер один, а не вечный догоняющий.
Можно, конечно, искать причины такого перекоса в каких-то специфических вкусах сибиряков, но, по-моему, всё проще. «Ростик'с» был первым, и в течение 14 лет с ним могла хоть как-то конкурировать только New York Pizza. Целое поколение выросло на этих ведрах с куриными крыльями и острыми ножками. Выросло и теперь ходит вместе со своими собственными детьми в KFC. И до сих пор можно услышать, как эти выросшие дети 2000-х называют американские закусочные именем предпринимателя из Венесуэлы с русскими корнями.
Как бы ни была популярна курятина из KFC, нужно признать, что предлагают там стандартизированную еду, которую готовят на конвейере. Для тех, кому хочется чего-то более душевного, вкусного и недорогого, обозреватель НГС подготовил подборку интересных заведений национальной кухни.