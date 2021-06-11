В «Леруа Мерлен» назвали сроки открытия нового гипермаркета на Бердском шоссе

Сегодня стала известна предварительная дата открытия нового «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. Кроме того, на сайте мэрии появилась информация о том, что здание гипермаркета сдано в эксплуатацию.

— Мы откроемся в конце месяца, ориентировочно 28 июня, плюс-минус неделя. Сейчас основной ввод в эксплуатацию у нас состоялся. Это тот ввод, который положен по правилам. У нас есть свои стандарты, и они чуть шире заявляемых государством. Сейчас мы закончим приемку здания, проверим готовность магазина, — сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова.