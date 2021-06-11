В «Леруа Мерлен» назвали сроки открытия нового гипермаркета на Бердском шоссе

В Новосибирске в конце июня откроется гипермаркет «Леруа Мерлен»
Сегодня стала известна предварительная дата открытия нового «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. Кроме того, на сайте мэрии появилась информация о том, что здание гипермаркета сдано в эксплуатацию.
— Мы откроемся в конце месяца, ориентировочно 28 июня, плюс-минус неделя. Сейчас основной ввод в эксплуатацию у нас состоялся. Это тот ввод, который положен по правилам. У нас есть свои стандарты, и они чуть шире заявляемых государством. Сейчас мы закончим приемку здания, проверим готовность магазина, — сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова.
Ранее представители «Леруа Мерлен» сообщали корреспонденту НГС о том, что открытие гипермаркета планируется ближе к середине года — предположительно, в начале лета.
Площадь будущего магазина составит 8 тысяч квадратных метров, ассортимент — 28 тысяч SKU (складская единица учета — независимая единица ассортиментного ряда, относящаяся к определенной группе или марке).
В марте на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter «Леруа Мерлен» появились объявления о поиске сотрудников для нового гипермаркета на Бердском шоссе.
Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.
В новый гипермаркет собираются принять две сотни сотрудников. Журналист НГС узнала, как устроиться на работу в «Леруа Мерлен», из чего состоит зарплата, какие бонусы гарантируют сотрудникам и почему компания раздает акции своим сотрудникам.