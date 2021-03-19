В «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске

Открытие четвертого «Леруа Мерлен» в Новосибирске опять перенесли
Представители сети «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске — сейчас туда продолжают набирать персонал.
Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце 2020 года, но сроки перенесли. Читатели НГС неоднократно обращались в редакцию с вопросами, когда же все-таки начнет работу новый магазин.
Как сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова, открытие гипермаркета планируется ближе к середине года — предположительно, в начале лета.
Площадь будущего магазина составит
— Магазин не будет принципиально отличаться от других. Общая численность персонала — 196 постоянных сотрудников и 30 сотрудников на сезон, которых мы набираем уже сейчас, — прокомментировала Лола Сатторова.
Сейчас на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter «Леруа Мерлен» ищет для гипермаркета на Бердском шоссе кассира-почасовика с зарплатой до
Самую высокую зарплату в «Леруа Мерлен» в Новосибирске предлагают менеджеру по проектным продажам B2B — от
Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.
В «Леруа Мерлен» отметили, что пандемия заметно повлияла на поведение клиентов — новосибирцы стали делать больше интернет-заказов, а также ремонтировать и обустраивать свои дачи и частные дома для жизни и отдыха на разных этапах самоизоляции. Кроме того, активизировались ремонты в квартирах, как в маленьких, так и в больших.
Тем временем в Новосибирске сильно подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт.