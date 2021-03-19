В «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске

Представители сети «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске — сейчас туда продолжают набирать персонал.



Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце 2020 года, но сроки перенесли. Читатели НГС неоднократно обращались в редакцию с вопросами, когда же все-таки начнет работу новый магазин.



Как сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова, открытие гипермаркета планируется ближе к середине года — предположительно, в начале лета.

