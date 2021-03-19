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В «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске

В магазин на Бердском шоссе уже набирают персонал

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В новый «Леруа Мерлен» удобнее всего будет ездить жителям Советского района

В новый «Леруа Мерлен» удобнее всего будет ездить жителям Советского района

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Открытие четвертого «Леруа Мерлен» в Новосибирске опять перенесли

Представители сети «Леруа Мерлен» назвали новые сроки открытия четвертого гипермаркета в Новосибирске — сейчас туда продолжают набирать персонал.

Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце 2020 года, но сроки перенесли. Читатели НГС неоднократно обращались в редакцию с вопросами, когда же все-таки начнет работу новый магазин.

Как сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова, открытие гипермаркета планируется ближе к середине года — предположительно, в начале лета.

Площадь будущего магазина составит 8 тысяч квадратных метров, ассортимент — 28 тысяч SKU (складская единица учета — независимая единица ассортиментного ряда, относящаяся к определенной группе или марке).

Новый «Леруа Мерлен» откроется на Бердском <nobr class="_">шоссе, 275</nobr>, недалеко от «Гиганта»<br><br>

Новый «Леруа Мерлен» откроется на Бердском шоссе, 275, недалеко от «Гиганта»

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— Магазин не будет принципиально отличаться от других. Общая численность персонала — 196 постоянных сотрудников и 30 сотрудников на сезон, которых мы набираем уже сейчас, — прокомментировала Лола Сатторова.

Сейчас на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter «Леруа Мерлен» ищет для гипермаркета на Бердском шоссе кассира-почасовика с зарплатой до 20 тысяч рублей в месяц, дизайнера-консультанта с зарплатой от 30 тысяч рублей. Утреннему логисту также предлагают 30 тысяч рублей в месяц, чуть больше обещают платить продавцу-консультанту — 30–35 тысяч, управляющему отделом — от 45 тысяч рублей в месяц.

Самую высокую зарплату в «Леруа Мерлен» в Новосибирске предлагают менеджеру по проектным продажам B2B — от 50 тысяч рублей (без указания локации гипермаркета) и руководителю торгового сектора — от 90 тысяч (местом работы указаны магазины на Родниках и в Фабричном переулке).

Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.

В «Леруа Мерлен» отметили, что пандемия заметно повлияла на поведение клиентов — новосибирцы стали делать больше интернет-заказов, а также ремонтировать и обустраивать свои дачи и частные дома для жизни и отдыха на разных этапах самоизоляции. Кроме того, активизировались ремонты в квартирах, как в маленьких, так и в больших.

Тем временем в Новосибирске сильно подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт.

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«Леруа Мерлен»гипермаркетновый магазинотделочные материалы
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