Бывшего заместителя главы новосибирской ГИБДД признали банкротом — он узнал об этом от НГС

В определении новосибирского суда от 23 апреля говорится, что требования Натальи Ждановой включены в реестр требований кредиторов Дениса Жданова «в размере 144 737 025 руб. 35 коп. основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения». Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения.



Корреспонденту НГС Денис Жданов объяснил, что он не знает о решении суда:



— Не в курсе даже, что такое происходит у вас. Не знаю даже.



Его бывшая супруга Наталья Жданова от комментариев отказалась. На вопрос о том, довольна ли она определением суда, пояснила, что «не может быть довольна тем, что человек становится банкротом». До финансовой управляющей Аглаи Лясман, инициировавшей банкротство Дениса Жданова, дозвониться не удалось.

Напомним, Денис Жданов работал заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области при Сергее Штельмахе, со своего поста уволился в 2013 году. Сейчас он является учредителем и гендиректором двух компаний — ООО «Легион-Проф» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности) и ООО «Легион-Капитал» (денежное посредничество).

