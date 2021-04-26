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Бывшего заместителя главы новосибирской ГИБДД признали банкротом — он узнал об этом от НГС

В реестр требований кредиторов были включены требования его экс-супруги — с мужчины взыщут 144 миллиона рублей

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Следующее заседание по банкротству Дениса Жданова назначено на <nobr class="_">8 сентября</nobr>

Следующее заседание по банкротству Дениса Жданова назначено на 8 сентября

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Бывшего заместителя главы новосибирской ГИБДД признали банкротом

23 апреля Арбитражный суд Новосибирской области признал экс-заместителя начальника ГИБДД региона Дениса Жданова банкротом.

Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, в отношении Дениса Жданова началась процедура реструктуризации долгов.

Заявление о признании Жданова банкротом подала Аглая Лясман, финансовый управляющий его бывшей супруги Натальи Ждановой, которая ранее тоже была признана банкротом. Именно она несколькими годами раньше пыталась перечислить более 1,6 млн евро со своего счета в Княжестве Монако на счет гражданского общества S.C Dream — его участником был Денис Жданов. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске признал денежную операцию незаконной и вернул деньги в конкурсную массу.

В определении новосибирского суда от 23 апреля говорится, что требования Натальи Ждановой включены в реестр требований кредиторов Дениса Жданова «в размере 144 737 025 руб. 35 коп. основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения». Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения.

Корреспонденту НГС Денис Жданов объяснил, что он не знает о решении суда:

— Не в курсе даже, что такое происходит у вас. Не знаю даже.

Его бывшая супруга Наталья Жданова от комментариев отказалась. На вопрос о том, довольна ли она определением суда, пояснила, что «не может быть довольна тем, что человек становится банкротом». До финансовой управляющей Аглаи Лясман, инициировавшей банкротство Дениса Жданова, дозвониться не удалось.

Напомним, Денис Жданов работал заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области при Сергее Штельмахе, со своего поста уволился в 2013 году. Сейчас он является учредителем и гендиректором двух компаний — ООО «Легион-Проф» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности) и ООО «Легион-Капитал» (денежное посредничество).

Его бывшая жена Наталья Жданова известна как совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс». Развод супругов был оформлен после того, как финансовый управляющий заподозрил Наталью в выводе денег за границу, в том числе через своего мужа. Развод супруги оформили 10 января 2017 года, в период банкротства.

Согласно материалам дела, 19 января 2018 года суд ограничил право Натальи на выезд за пределы РФ. Но спустя 5 дней после ограничения женщина покидала Россию, чтобы заключить договор переуступки прав — она продала свою долю в иностранной компании S.C Dream своему бывшему мужу Денису Жданову и дочери, которой на тот момент было 8 лет.

В 2016 году Наталья Жданова уже попадала под уголовное преследование из-за долгов по зарплате работникам своего дилерского центра.

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ГИБДДбанкротство
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