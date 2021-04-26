Бывшего заместителя главы новосибирской ГИБДД признали банкротом — он узнал об этом от НГС

Бывшего заместителя главы новосибирской ГИБДД признали банкротом
23 апреля Арбитражный суд Новосибирской области признал экс-заместителя начальника ГИБДД региона Дениса Жданова банкротом.
Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, в отношении Дениса Жданова началась процедура реструктуризации долгов.
Заявление о признании Жданова банкротом подала Аглая Лясман, финансовый управляющий его бывшей супруги Натальи Ждановой, которая ранее тоже была признана банкротом. Именно она несколькими годами раньше пыталась перечислить более
В определении новосибирского суда от
Корреспонденту НГС Денис Жданов объяснил, что он не знает о решении суда:
— Не в курсе даже, что такое происходит у вас. Не знаю даже.
Его бывшая супруга Наталья Жданова от комментариев отказалась. На вопрос о том, довольна ли она определением суда, пояснила, что «не может быть довольна тем, что человек становится банкротом». До финансовой управляющей Аглаи Лясман, инициировавшей банкротство Дениса Жданова, дозвониться не удалось.
Напомним, Денис Жданов работал заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области при Сергее Штельмахе, со своего поста уволился в 2013 году. Сейчас он является учредителем и гендиректором двух компаний — ООО «Легион-Проф» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности) и ООО «Легион-Капитал» (денежное посредничество).
Его бывшая жена Наталья Жданова известна как совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс». Развод супругов был оформлен после того, как финансовый управляющий заподозрил Наталью в выводе денег за границу, в том числе через своего мужа. Развод супруги оформили
Согласно материалам дела,
В 2016 году Наталья Жданова уже попадала под уголовное преследование из-за долгов по зарплате работникам своего дилерского центра.