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Директор мясокомбината в Новосибирской области пойдет под суд за крупный зарплатный долг

Проверка прокуратуры показала, что возможность платить своим сотрудникам у руководителя была

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Себе в зарплате женщина не отказывала

Себе в зарплате женщина не отказывала

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Директора мясокомбината в НСО отдадут под суд за невыплату зарплаты

Прокуратура Чистоозерного района Новосибирской области направила в суд дело гендиректора АО «Мясокомбинат Чистоозерный». Ее обвиняют по статье «Невыплата заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)

Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбудили после проверки.

— По версии следствия, руководитель перерабатывающего предприятия в 2019–2020 годах при наличии реальной финансовой возможности не выплатила работникам общества заработную плату (денежные средства направлялись на оплату выполненных работ, оказанных услуг, а также на зарплату обвиняемой). В результате перед 7 сотрудниками организации образовалась задолженность в размере почти 600 тысяч рублей, — сообщили в региональной прокуратуре.

Сейчас на имущество женщины наложили арест, дело будет рассматривать Купинский районный суд.

НГС пытался связаться с комбинатом, но телефоны организации не отвечали.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 4 филиала «Мясокомбината Чистоозерный», зарегистрировано предприятие в рабочем поселке Чистоозерное.

По данным «Контур.Фокус», на предприятии работают 28 человек.

В феврале новосибирские следователи организовали проверку компании «Сибмост». Проверка началась из-за того, что сокращенные сотрудники заявили, что не получили положенных выплат и даже записали видеообращение к Владимиру Путину.

До этого «Сибмост» признали банкротом. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения. В сентябре 2020-го начали сокращать сотрудников.

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зарплатапроверка
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