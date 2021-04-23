Директор мясокомбината в Новосибирской области пойдет под суд за крупный зарплатный долг

Директора мясокомбината в НСО отдадут под суд за невыплату зарплаты
Прокуратура Чистоозерного района Новосибирской области направила в суд дело гендиректора АО «Мясокомбинат Чистоозерный». Ее обвиняют по статье «Невыплата заработной платы» (
Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбудили после проверки.
— По версии следствия, руководитель перерабатывающего предприятия в
Сейчас на имущество женщины наложили арест, дело будет рассматривать Купинский районный суд.
НГС пытался связаться с комбинатом, но телефоны организации не отвечали.
По данным 2ГИС, в Новосибирске 4 филиала «Мясокомбината Чистоозерный», зарегистрировано предприятие в рабочем поселке Чистоозерное.
По данным «Контур.Фокус», на предприятии работают
В феврале новосибирские следователи организовали проверку компании «Сибмост». Проверка началась из-за того, что сокращенные сотрудники заявили, что не получили положенных выплат и даже записали видеообращение к Владимиру Путину.
До этого «Сибмост» признали банкротом. Дело о признании компании несостоятельной открыли в