Год назад в Новосибирске закрылись все ТРЦ. Как это было? И что с ними стало теперь — итоги пандемии

Поскольку новый порядок работы вступил в силу в субботу, еще два дня в торговых центрах можно было наблюдать весьма творческое отношение к введенным ограничениям. Где-то закрыли целый этаж (или несколько этажей). Где-то ограничились тем, что просто убрали с фуд-кортов стулья, оставив возможность точкам торговать навынос.



— Это были совершенно крезовые два дня, — рассказывает сотрудник точки общепита в «Ройял Парке». — Пустой зал, покупателей совсем нет, что будет завтра — непонятно.

