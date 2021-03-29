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Год назад в Новосибирске закрылись все ТРЦ. Как это было? И что с ними стало теперь — итоги пандемии

Весна-2020 больно ударила по торгово-развлекательным центрам. Десятки тысяч людей оказались в странной ситуации

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Торговые центры простояли пустыми больше трех месяцев

Торговые центры простояли пустыми больше трех месяцев

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В Новосибирске вспомнили годовщину закрытия всех ТРЦ из-за коронавируса

В конце марта 2020 года в Новосибирске из-за коронавирусной инфекции разом закрылись торговые центры, кафе и магазины (за исключением продуктовых и тех, что продавали товары первой необходимости). Поначалу запрет был введен на месяц, но потом его несколько раз продляли. Десятки тысяч человек оказались в странной ситуации: им стало негде работать, но и увольнять их никто не спешил. Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил, как это было, и посмотрел, в каком состоянии находятся сейчас крупнейшие торгово-развлекательные комплексы города. Ведь именно они приняли на себя основной удар пандемических ограничений.

Пандемия уже вовсю бушевала в мире, новосибирцы смотрели в новостях сюжеты сначала о пустых улицах Китая, а потом и европейских городов, но в середине марта жизнь в Новосибирске всё еще текла своим чередом. Постановление губернатора о введении с 28 марта 2020 года целого ряда ограничений (некоторые из них действуют до сих пор) было опубликовано лишь вечером предыдущего дня. Документ, впрочем, был составлен таким образом, что оставлял значительное пространство для маневра и интерпретаций. В ультимативном порядке закрыты были только предприятия общепита. Торговым центрам, кинотеатрам, магазинам лишь «рекомендовали» приостановить деятельность до 5 апреля.

Точка KFC в «Ройял Парке» <nobr class="_">30 марта</nobr> 2020 года

Точка KFC в «Ройял Парке» 30 марта 2020 года

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Как и следовало ожидать, рекомендациям почти никто не последовал. Единственным крупным торговым центром, который действительно прекратил работу, оказалась МЕГА (но и там речь шла только о торговых галереях, гипермаркеты остались открытыми). В остальных ТРЦ, казалось, решили держаться до последнего. Точнее, до появления более убедительных аргументов.

Людмила, работавшая в то время в большом магазине одежды в «Ауре», вспоминает, что многие сотрудники ТРЦ были встревожены и с радостью бы не вышли на работу. Но начальство сказало быть на рабочем месте.

Опустевший, но еще доступный для посетителей ТРЦ «Аура»

Опустевший, но еще доступный для посетителей ТРЦ «Аура»

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— Якобы потому, что если магазин не откроется, то будет штраф от торгового центра. Сказали, что будем работать, пока не выйдет однозначный запрет. Помню, разговаривала с девчонками из других магазинов, у некоторых был даже стресс на этой почве. Но боялись, в общем, зря — покупателей всё равно почти не было, — говорит девушка.

Часть магазинов закрылись

Часть магазинов закрылись

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Поскольку новый порядок работы вступил в силу в субботу, еще два дня в торговых центрах можно было наблюдать весьма творческое отношение к введенным ограничениям. Где-то закрыли целый этаж (или несколько этажей). Где-то ограничились тем, что просто убрали с фуд-кортов стулья, оставив возможность точкам торговать навынос.

— Это были совершенно крезовые два дня, — рассказывает сотрудник точки общепита в «Ройял Парке». — Пустой зал, покупателей совсем нет, что будет завтра — непонятно.

Лишь к понедельнику власти поняли, что торговцы не понимают намеков, и приступили к разъяснительной работе. Магазины в ТРЦ начали закрываться по-настоящему. Опустились решетки и на точках фуд-кортов. Лишь заведения международных сетей (KFC и «Бургер кинг») продолжали работать, соорудив на скорую руку из толстой полиэтиленовой пленки экраны, отделяющие кухню от зала. Выглядело всё это как декорации к фильму про апокалиптическое будущее.

Детский развлекательный центр в ТРЦ «Сан Сити» уже начал работать, но половина площадок под общепит — пустуют

Детский развлекательный центр в ТРЦ «Сан Сити» уже начал работать, но половина площадок под общепит — пустуют

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По воспоминаниям владельцев магазинов и ресторанов, самым тяжелым был даже не сам локдаун, а неопределенность. Первое постановление было принято на срок до 5 апреля, но потом продлено до мая, потом до июня. К этому времени потихоньку уже возобновило работу большинство отдельных магазинов на городских улицах. Оказалось, что достаточно просто ввести в ассортимент антисептик и маски. Общепит начал сооружать рядом со своими заведениями какие-то импровизированные летние площадки. На свой страх и риск заработали даже торговые комплексы. В ГУМе, например, поставили на входе сотрудников с антисептиком и бесконтактным термометром, чтобы придать этому неповиновению хоть какую-то видимость легитимности. А ТРЦ по-прежнему стояли закрытыми. Запрет был снят только 16 июля. Возобновить работу в этот день смогли не все — многим торговым точкам потребовалось время, чтобы собрать сотрудников, часть которых уже нашли новую работу, а кто-то и вовсе уехал в другие города.

Мы решили посмотреть, в каком состоянии находятся пять крупнейших торговых комплексов города сейчас. Вот что у нас вышло.

В «Сан Сити» пустует больше всего помещений (из крупнейших ТРЦ)&nbsp;

В «Сан Сити» пустует больше всего помещений (из крупнейших ТРЦ) 

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Хуже всего дела обстоят в «Сан Сити». Здесь закрыты 13 помещений в галереях (при работающих 85 магазинах), а на фуд-корте и вовсе пустует половина точек. Пандемия заставила свернуть деятельность сеть своих столовых «Добрянка» (магазины работают), закрылся SubWay и точка WAFL, еще одно пустующее пространство здесь было еще до кризиса. Также ТЦ покинуло кафе Please Don`t stick.

Два десятка помещений под магазины в «Ауре» затянуты разноцветными баннерами

Два десятка помещений под магазины в «Ауре» затянуты разноцветными баннерами

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Местами пустовато в «Ауре». Здесь свободно 20 площадок, но сам ТРЦ значительно больше «Сан Сити» — здесь работает порядка 150 магазинов. Каких-то заметных потерь, впрочем, «Аура» не понесла — все ключевые арендаторы остались на месте. Разве что вместо кофейни Артемия Лебедева теперь вездесущее PRIMETIME COFFEE. С общепитом в «Ауре» вообще всё неплохо — на фуд-корте нет свободных слотов, а столы вечерами бывают заполнены значительно больше чем наполовину. И, наконец, у входа в «Хочу Пури» опять появились очереди.

В «Галерее Новосибирск» скоро откроются пара новых магазинов и кофейня

В «Галерее Новосибирск» скоро откроются пара новых магазинов и кофейня

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В «Галерее Новосибирск» пустуют пока 9 площадок, правда, у двух из них уже появились баннеры с обещанием новых торговых магазинов. Посетителей хватает на первых трех этажах. На четвертый (где пока закрыт мультиплекс) добирается гораздо меньше людей, но и здесь смогли удержаться все имевшиеся арендаторы. Из заметных утрат — книжный магазин «Республика» и довольно популярная здесь «Добрянка». Из основных приобретений в «Галерее» — брат «Хочу Пури» — грузинское кафе «Баклажани» (сделано той же командой) и преобразившийся «Магнит», который открыл здесь магазин своего нового формата «семейный». На практике это означает лишь то, что теперь он просто больше похож на нормальный супермаркет.

«Сибирский молл» потерял несколько арендаторов, но приобрел новых

«Сибирский молл» потерял несколько арендаторов, но приобрел новых

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«Сибирский молл» выглядит относительно благополучно. Здесь 7 пустующих помещений (по большей части небольших) при 125 работающих магазинах. За последний год из заметных арендаторов ТРЦ закрылся салон красоты «Леол». Из нововведений — монобрендовый Sinsay (одежда) и дискаунтер «Тапки-Шмотки». Состав заведений практически не поменялся — разве что над бывшим трактиром «Печки-Лавочки» появилась вывеска «Сыто-Пряно» (интерьер практически не изменился).

В «Ройял Парке» решили завешивать незанятые помещения фотообоями, имитирующими работающий магазин

В «Ройял Парке» решили завешивать незанятые помещения фотообоями, имитирующими работающий магазин

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В «Ройял Парке» свободны только девять слотов, из них восемь (преимущественно магазины) на первом и втором этажах и два (там обычно работали кафе) — на третьем. Учитывая, что всего здесь почти 150 арендаторов, ситуация не выглядит удручающей. А чтобы всё смотрелось еще позитивнее, здесь придумали заклеивать неработающие точки не бессмысленными баннерами, а фотообоями, изображающими магазин одежды. Боковым зрением обмана можно даже и не заметить — висит одежда, стоят манекены. Из заметных новшеств здесь точка большой бургерной сети Burger Club, для которой на фуд-корте выстроили отдельный слот. По иронии судьбы он стоит как раз напротив пустующей площадки, освобожденной вьетнамской закусочной.

Половина незанятых помещений в «Ауре» оказались расположены по соседству

Половина незанятых помещений в «Ауре» оказались расположены по соседству

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Дисциплинированная МЕГА встречает практически полным пулом арендаторов. В галереях ТЦ удалось найти только 5 вакантных площадок (при более чем 200 работающих магазинов и предприятий общепита). Заполнен и фуд-корт. Разве что на месте своеобразной ярмарки, которую тут организовала «Добрянка», стоят глухие ширмы. Но это случилось задолго до пандемии. Из торговых новинок здесь книжный магазин «Читай-город» и CoLab — магазин одежды сибирских брендов. Ну а на фуд-корте главным приобретением стала сдвоенная точка TomYumBar, который здесь работает и как кафе, и как своего рода фастфуд, продающий еду с собой.

«Магнит» обновил свой магазин в «Галерее», сделав его уютнее&nbsp;

«Магнит» обновил свой магазин в «Галерее», сделав его уютнее 

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Владельцы торговых точек в ТРЦ смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом, отмечая при этом, что, несмотря на видимое оживление, влияние пандемии (или вызванного ею падения доходов в целом) чувствуется и сейчас. Владелец бренда одежды Bizzarro Валерий Зеленов говорит, что вынужден был закрыть магазин в МЕГЕ. По его словам, проходимость в среднем снизилась вдвое во всех ТЦ. Даже те, у кого есть деньги, предпочитают их экономить.

О том, какие магазины и заведения не смогли пережить пандемию, читайте в обзоре Ксении Лысенко. О том, что происходило в самих торговых комплексах, пока они были закрыты для посетителей, НГС рассказала руководитель СТЦ МЕГА Валентина Воронцова.

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ТРЦ «Галерея Новосибирск»годовщинапандемияМЕГА
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