Сколько магазинов убил коронавирус в самых крупных новосибирских ТРЦ — изучаем инфографику

В «Ауре» и «Сан-Сити» закрылось больше всего магазинов во время пандемии
Повторное открытие торговых центров в Новосибирске произошло более двух месяцев назад, и за это время состав арендаторов в них успел обновиться. Где-то изменения оказались весьма значительными, а где-то — почти незаметными. Корреспондент НГС Ксения Лысенко связалась с представителями торговых центров, а также обратилась в пресс-службу 2ГИС, чтобы узнать, какие магазины, кафе и другие объекты закрылись в этот период, а какие, наоборот, заработали. Ищите ответ в нашей инфографике.
«Аура»
В ТРЦ «Аура» признали, что не всем арендаторам удалось пережить пандемию.
— Ушли два магазина одежды, сотовый оператор и ювелирный магазин. Совокупно эти арендаторы занимали площадь 305 кв. м. В «Ауре» подтвердили свое открытие и новые арендаторы: магазин оптики и магазин товаров для детей общей площадью 120 кв. м, — сообщила коммерческий директор компании MALLTECH Мария Дриц.
В компании не стали называть конкретных арендаторов, но в пресс-службе 2ГИС уточнили, что, по данным их кол-центра, работу в «Ауре» прекратили 14 арендаторов, в том числе «Связной», «Евросеть», Mixit, «33 пингвина» и «ЭПЛ. Якутские бриллианты».
В компании MALLTECH отметили, что данная выборка нерепрезентативна, поскольку учитывает лишь информацию, которую сообщают посетители, а не «информацию из первых рук — у ТРЦ в данном случае».
Число новых арендаторов «Ауры» у 2ГИС тоже оказалось выше, чем то, которое назвали в самом ТРЦ. По данным 2ГИС, с момента повторного открытия «Ауры» в ней заработали магазины Soft & Sweet, Shine is и «МОДА ШОП», а также открылась федеральная сеть спортивных школ «Академия спорта».
«МЕГА»
По словам управляющей СТЦ «МЕГА» в Новосибирске Валентины Воронцовой, после разрешенного возобновления работы ТЦ здесь открылись восемь магазинов и кафе: Lime (бренд женской одежды), Mohito (магазин женской одежды — первый в городе магазин сети), «Пират Мармелад» (магазин сладостей), Tom Yum Bar (паназиатская кухня с точкой экспресс-выдачи заказов), «Наша Мама» (магазин одежды и аксессуаров для будущих мам и малышей). А также три точки островной торговли — Brono Skins (защита для гаджетов), Yamagouchi (массажное оборудование и аксессуары) и «Хризолит» (ювелирный магазин).
— Закрытий в связи с пандемией не было, были только запланированные изменения состава арендаторов «МЕГИ», — добавила Валентина Воронцова.
Впрочем, в 2ГИС отчитываются о закрытии следующих магазинов в «МЕГЕ» в период с июля по сентябрь: Koton (сеть магазинов одежды), REDMOND Smart Home (фирменный магазин), «Республика» (магазин книг), Triumph (магазин нижнего белья), «Сибирский кедр» (магазин сладостей из лесных продуктов) и «СОРОК СОРОК» (магазин стильных аксессуаров).
«Сан Сити»
В ТРЦ «Сан Сити» давать информацию об открытиях и закрытиях отказались, но 2ГИС приводит следующие данные: закрылись 10 магазинов, кафе и парикмахерских, в том числе кафе «Добрянка», магазин косметики PAESE и магазин современной техники «ТехноМакс», открылись магазин профессиональной защиты телефонов ProtectionPro и магазин Soft & Sweet.
«Галерея Новосибирск»
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» тоже не удалось избежать закрытий. В 2ГИС уточняют, что в торговом центре закрылись ресторан «Соль и Перец» и салон связи «Связной». Новых арендаторов в ТРЦ насчитали пять — это кофейня Traveler’s Coffee, парфюмерный бутик S Parfum, магазин обуви Chester, магазин верхней одежды OHARA и магазин рюкзаков с LED-дисплеем GEKKO.
В июне мы выяснили, сколько денег потерял ТРЦ «Аура» из-за ограничительных мер. По итогам двух месяцев со дня закрытия размер прибыли ТРЦ составил 197 миллионов рублей.