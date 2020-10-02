Сколько магазинов убил коронавирус в самых крупных новосибирских ТРЦ — изучаем инфографику

Повторное открытие торговых центров в Новосибирске произошло более двух месяцев назад, и за это время состав арендаторов в них успел обновиться. Где-то изменения оказались весьма значительными, а где-то — почти незаметными. Корреспондент НГС Ксения Лысенко связалась с представителями торговых центров, а также обратилась в пресс-службу 2ГИС, чтобы узнать, какие магазины, кафе и другие объекты закрылись в этот период, а какие, наоборот, заработали. Ищите ответ в нашей инфографике.



«Аура»

В ТРЦ «Аура» признали, что не всем арендаторам удалось пережить пандемию.

