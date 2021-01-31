Экс-владелец «Сибмоста» избавился от долга перед кредитором в 21 миллион рублей. Как так вышло?

Новосибирский депутат, бывший владелец АО «Сибмост» Владислав Кошкин не будет выплачивать большой долг ЗАО «Россельхозбанк» — суд пришел к выводу, что банк незаконно заключил с ним соглашение. Речь идет о сумме более чем в 21 миллион рублей. Разбираемся, почему так произошло.



17 мая 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области признал Владислава Кошкина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Финансовым управляющим утвердили Ивана Боднара.

Из материалов суда следует, что в 2015 году банк и ОАО «Сибмост» заключили соглашение: банк предоставляет ФКУ «Упрдор "Вилюй"» гарантию, что «Сибмост» построит мост через реку Марха на дороге «Вилюй», а «Сибмост» — выплачивает за эту гарантию комиссию в банке. Но компания этого не сделала.