Экс-владелец «Сибмоста» избавился от долга перед кредитором в 21 миллион рублей. Как так вышло?

Бывший владелец АО «Сибмост» Владислав Кошкин избавился от долга в 21 миллион
Новосибирский депутат, бывший владелец АО «Сибмост» Владислав Кошкин не будет выплачивать большой долг ЗАО «Россельхозбанк» — суд пришел к выводу, что банк незаконно заключил с ним соглашение. Речь идет о сумме более чем в 21 миллион рублей. Разбираемся, почему так произошло.
17 мая 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области признал Владислава Кошкина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Финансовым управляющим утвердили Ивана Боднара.
Из материалов суда следует, что в 2015 году банк и ОАО «Сибмост» заключили соглашение: банк предоставляет ФКУ «Упрдор "Вилюй"» гарантию, что «Сибмост» построит мост через реку Марха на дороге «Вилюй», а «Сибмост» — выплачивает за эту гарантию комиссию в банке. Но компания этого не сделала.
По условиям этого соглашения, Владислав Кошкин отвечал перед кредиторами по гарантии на первоначальных условиях. Банк обратился в суд, в мае
28 декабря 2018 года между банком и АО «Сибмост» была заключена еще одна банковская гарантия, по которой менялись условия поручительства Кошкина, который в то время уже был банкротом. Осенью 2019 года «Россельхозбанк» обратился в суд, чтобы его включили в список кредиторов Владислава Кошкина, который был поручителем по кредитам «Сибмоста». Банк потребовал от Кошкина 21 миллион рублей по гарантии, оформленной в 2018 году.
Иск одобрили, но включили банк лишь в третью очередь удовлетворения — то есть сначала деньги от распродажи имущества Кошкина должны были пойти на погашение более приоритетных долгов (например, на выплату задолженности по зарплате). Но затем начался новый виток судебных разбирательств — арбитражный суд отменил предыдущие решения и вернул дело на новое рассмотрение.
Суд пришел к выводу, что выдача поручительства Владиславом Кошкиным по банковской гарантии от 2018 года была незаконной. На это указывало несколько факторов.
Во-первых, сведения о банкротстве Кошкина были размещены в официальных источниках и в открытом доступе — АО «Россельхозбанк» должно было знать, что его имущество распродавали. Во-вторых, на момент заключения второй банковской гарантии Кошкин уже не был руководителем и акционером АО «Сибмост» — в гарантии не было экономического смысла. Более того, по состоянию на 28 декабря 2018 года, у Кошкина имелась просроченная задолженность в размере более 5 миллиардов рублей.
Суд пришел к выводу, что банк злоупотребил своим правом, заключив соглашение о выдаче новой банковской гарантии. Якобы так он хотел причинить вред кредиторам Кошкина и постоянно увеличивал свои требования. Суд не включил АО «Россельхозбанк» в реестр кредиторов Кошкина.
Согласно данным «Контур.Фокус», общая сумма установленных требований конкурсных кредиторов в деле о банкротстве Владислава Кошкина по состоянию на март 2020 года составила 6,6 миллиарда рублей. А долги его отца, Альберта Кошкина, по данным на этот же период, составили 4,9 миллиарда.
Корреспондент НГС направила запрос в новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с просьбой пояснить, согласно ли его руководство с решением суда и планирует ли его обжаловать. Из банка пришел ответ:
— Банк не комментирует информацию о должниках в ходе мероприятий в рамках процедур банкротства со своим участием до их завершения.
В октябре НГС составил список топ-5 предпринимателей, которые разорились. В этот список вошли Владислав и Альберт Кошкины.