Какая осень? У нас лето! Сколько стоит отдохнуть в бархатный сезон на юге России

Где будет больше всего туристов в начале осени и во сколько обойдется отдых? 93.RU проверили цены на сервисе бронирования и поговорили с экспертами.



Отдых дешевле на 30%

Пик цен на курортах Краснодарского края приходится на июль и август. Часть туристов уезжает домой в преддверии нового учебного года, поэтому ежегодно в осенний сезон отельеры снижают стоимость проживания, чтобы привлечь новых отдыхающих.

