Какая осень? У нас лето! Сколько стоит отдохнуть в бархатный сезон на юге России

Не успели Черноморские курорты отойти от летнего наплыва туристов, как наступил бархатный сезон. Море еще теплое, температура воды —
Где будет больше всего туристов в начале осени и во сколько обойдется отдых? 93.RU проверили цены на сервисе бронирования и поговорили с экспертами.
Отдых дешевле на 30%
Пик цен на курортах Краснодарского края приходится на июль и август. Часть туристов уезжает домой в преддверии нового учебного года, поэтому ежегодно в осенний сезон отельеры снижают стоимость проживания, чтобы привлечь новых отдыхающих.
— Цена начала снижаться в конце августа и достигнет минимума 15–20 сентября, отдохнуть можно будет на 25–20% дешевле, чем летом. Во второй половине сентября за десятидневный отдых один турист может потратить всего 25 тысяч рублей, не считая дороги. Это на 10–15 тысяч дешевле, чем в июле-августе, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации Туроператоров и гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Чаще всего люди бронируют трехзвездочные отели. В бархатный сезон здесь сутки с трехразовым питанием одному человеку обойдутся в 2600 рублей. В четырехзвездочном — 3600–4000, а в пятизвездочном — от 7000 рублей.
По данным Российского союза туриндустрии, в сентябре-октябре на курортах Краснодарского края можно ожидать снижения цен до 30%.
— Многих устраивает, что в это время мягкая погода и ниже цены, хотя и то, и другое довольно сильно различается по побережью. По центральному Сочи практически нет скидок на бархатный сезон. В Лоо и Лазаревском — на 10–20%, в Анапе цены начинают снижаться примерно на 20% уже в конце августа, особенно в трех- и четырехзвездочных отелях. В Геленджике — во второй половине сентября, — считает заместитель директора по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей.
Радуют осенью и цены на авиаперелеты. Добраться до Сочи можно на 10 тысяч дешевле, чем в конце августа.
Сколько стоит номер?
Посмотрим, что предлагают отельеры и владельцы гостевых домов на популярных курортах Краснодарского края. На сервисе бронирования Ostrovok.ru мы задали параметры — номер для двоих на 10 дней в 5–10 минутах ходьбы до моря.
Анапа
В этом году курорт с песчаными пляжами пользуется особым спросом. Анапа лидировала по числу бронирований летом и продолжает это делать осенью. Это второе по популярности направление после Сочи. Даже несмотря не закрытый аэропорт, сюда многие едут на поездах или собственных машинах.
В гостевых домах на конец сентября больше всего предложений и это самый дешевый вариант размещения. 10 ночей на двоих стоят от 6000 рублей (600 рублей за сутки). Средняя стоимость — 10–
В отелях и базах отдыха цены начинаются от 8000 рублей. За такие деньги можно на 10 дней снять двухместный номер с кондиционером, своей ванной, туалетом и бесплатным интернетом.
По системе «всё включено» (трехразовое питание + дополнительная еда и напитки в течение дня) самый дешевый вариант стоит почти
Если вы не хотите встречаться с соседями по утрам, то можно забронировать частный дом от
Геленджик
Менее популярен, чем Анапа. Но по оценкам местный отельеров, спрос на отдых вырос, если сравнивать с прошлым годом. Из главных плюсов — Геленджикская бухта защищена от сильных штормов.
— Летом больше туристов с детьми школьного возраста, а уже осенью едут те, у кого ребята ходят в детский садик. Среди наших гостей есть и те родители, кто уже отдал детей в школу, а сами — едут отдыхать. Обычно это люди 35–55 лет, — рассказал 93.RU Олег Козырев, владелец мини-отеля «Южная дача» в Геленджике.
Цены на отдых в гостевых домах недалеко от моря начинаются от 9000 рублей (900 за сутки). Средняя стоимость чуть выше, чем в Анапе —
В отелях стоимость номера на двоих за 10 дней варьируется от
— После 15 сентября наплыв гостей в отеле сильно зависит от погоды. Чем она хуже — тем холоднее море. Поэтому больше бронирований в первую половину сентября. Сейчас до Геленджика не так легко добраться из-за закрытого аэропорта. Люди не хотят рисковать отдыхом из-за непогоды, — считает отельер Олег Козырев.
Сочи
Самый популярный и дорогой курорт Краснодарского края. Но тут сразу отметим: стоит разделять центр Сочи и Лазаревское, Адлер или Лоо. Цены в этих местах отличаются в несколько раз. Один из главных плюсов: Сочи — единственный город Краснодарского края, где сейчас открыт аэропорт.
Самое дешевое жилье на 10 дней в бархатный сезон двое туристов смогут найти как раз в Лазаревском районе и в Лоо — 6700 и 7400 рублей соответственно. Это около 12–14 километров от центра Сочи. Отели здесь тоже не очень дорогие — от
А вот чем ближе к центру — тем дороже. Самый дешевый вариант —
По системе «всё включено» работают больше 7000 отелей. Дешевле всего в Лоо — почти
— Многие туристы выбирают район Имеретинки, он знаменит тем, что там огромное количество отелей, построенных к Олимпиаде-2014. Да, пляжи вызывают вопросы у туристов — много гальки, камней, но это хорошо организованное туристическое пространство и отдыхающие это ценят, — рассказал в диалоге с 93.RU вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Если вы берете от жизни всё, то стоит обратить внимание на виллы в центре Сочи в трех минутах ходьбы от моря. Спа-процедуры, бассейн, йога, солярий, ресторан, детский центр. И стоит всё это
Азовское море
Ейск, Кучугуры или Голубицкая — вариант для тех, кто не готов платить за «лакшери»-отдых в Сочи, но увидеть море все-таки хочет. Здесь нет массы развлечений, но и не будет толп туристов в бархатный сезон.
— Курорты Азовского моря — это, скорее, чисто летняя история для туристов, которым нужен берег моря и отель. В бархатный сезон они популярны в меньшей степени. В сентябре, когда погода местами начинается портиться, туристы, скорее, едут в большие города, курорты, где в случае дождя можно придумать себе развлекательную программу, — считает Сергей Ромашкин.
При этом проживание в гостевых домах в Ейске чуть дороже, чем в Анапе или Геленджике. Цены за номер начинаются от
А вот в отелях тут все-таки ниже цены, чем на Черноморском побережье. Номер с трехразовым питанием на 10 дней в Голубицкой стоит от
Подробнее о том, где отдохнуть на Азовском море, мы рассказали в материале по ссылке.