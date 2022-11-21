Холод из Ханты-Мансийска: волна морозов придет в Новосибирск в середине недели

Сегодня утром, 21 ноября, в ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили о похолодании до -33 градусов, которое ждут на этой неделе. Также НГС изучил прогноз, который составили специальные интернет-сервисы. Читайте, когда, по их данным, могут прийти морозы.