Холод из Ханты-Мансийска: волна морозов придет в Новосибирск в середине недели

В Новосибирске ожидается прохождение холодного фронта в среду, 23 ноября. Температура может понизиться до -28 градусов.
Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 22 ноября и ночью 23 ноября возможен небольшой снег. После этого осадки прекратятся.
— При прохождении холодного фронта 23 ноября в течение дня будет понижаться температура, заходить холод с Ханты-Мансийска. Давление в тылу будет расти, поэтому будет устанавливаться погода без осадков. Ждем усиление морозов к выходным, — сообщила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Во вторник ночная температура составит -13...-15 градусов, днем -6...-8 градусов. Ночью прогнозируют юго-западный ветер силой 4–9 м/с, днем западный 7–12 м/с.
23 ноября температура ночью понизится до -17…-19 градусов, и сохранится на этом уровне днем. К вечеру похолодает до -22…-24 градусов. Ночью ожидается северо-западный ветер силой 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, днем 5–10 м/с.
В четверг, 24 ноября, температура ночью в Новосибирске составит -26...-28 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем -19...-21 градус. Ветер западный силой 2–7 м/с.
Сегодня утром, 21 ноября, в ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили о похолодании до -33 градусов, которое ждут на этой неделе. Также НГС изучил прогноз, который составили специальные интернет-сервисы. Читайте, когда, по их данным, могут прийти морозы.