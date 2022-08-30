«Кофе — самый практичный подарок»: новосибирские учителя рассказали, что им нравится получать в подарок на 1 Сентября

Ученики и родители готовятся к 1 Сентября , и уже пора задуматься о подарках для учителей. Сделать приятное любимому педагогу хочется многим родителям, но что хотят сами учителя? Мы расспросили педагогов и узнали, какие подарки самые любимые, а что лучше не дарить. И, конечно, попросили вспомнить самые оригинальные подарки.

«Цветы — жалко»

Алла Сергеевна преподает биологию и признается, что цветы учителям на День знаний она считает красивой традицией, но ей жалко букеты, так как «судьба их предрешена».