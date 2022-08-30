«Кофе — самый практичный подарок»: новосибирские учителя рассказали, что им нравится получать в подарок на 1 Сентября

Ученики и родители готовятся к
«Цветы — жалко»
Алла Сергеевна преподает биологию и признается, что цветы учителям на День знаний она считает красивой традицией, но ей жалко букеты, так как «судьба их предрешена».
— Люблю, когда дети приносят цветы в горшках. Но только не каждый ребенок. Один от класса — поставил в кабинете и радуешься. До сих пор цветут фиалки, подаренные девочкой, которая уже давно выпустилась. Посмотрю на них и вспоминаю. А так чай или кофе — самый практичный подарок. Переменки короткие, в столовую не успеваешь сбегать — заварил по-быстрому, выпил, и совсем другое настроение на следующий урок! — поделилась Алла Сергеевна.
Сама Алла Сергеевна говорит, что не помнит, чтобы в своем детстве что-то дарила учителям. Собирали гладиолусы с грядки и шли на линейку. Сейчас гладиолусы ассоциируются у учительницы биологии с концом лета и ощущением осени.
— Когда я начинала работать, дети несли астры и гладиолусы с веточками спаржи. Сейчас отборные букеты, созданные флористами со вкусом, в красивых корзинках и прочее. Еще сейчас набирают популярность вкусные букеты из сухофруктов и другое. Еще дарят букеты из канцелярии — тоже хорошая идея, всё идет в дело, — перечислила Алла Сергеевна.
Как добавила Алла Сергеевна, иногда канцелярские букеты возвращаются самим детям. «Забывашек» ручек и карандашей в каждом классе много.
Вкусно, полезно и красиво
Мария работала в школе учителем истории и обществознания больше трех лет, но сейчас находится в декрете.
— На самом деле мне приятно всё. Обычно дарят цветы, конфеты. Но вот действительно огромные деньги уходят на букеты, можно было бы по одному цветку от ученика, и так сложить красивый букет, — поделилась Мария.
Самым оригинальным подарком для Марии стал большой букет из сухофруктов, который ей подарили несколько лет назад.
— Я тогда еще подобное не видела, мне очень понравилось. Вкусно, полезно и красиво. Ну а в основном всё банально — цветы, конфетки, — рассказала учительница истории.
Наталья (имя изменено) работает учителем музыки уже 12 лет. Она рассказала, что ей приятно получать любые подарки, но в основном дарят сладкое.
— Сама я не любитель такого, но мои дети с удовольствием съедают то, что я принесла домой. Оригинальных подарков не получала, в основном цветы, конфеты, шоколад, мед, пряники расписные, — поделилась учительница музыки.
Сертификат в «Мира Термы» и шоколадная гитара
Учительница музыки из Новосибирска Светлана рассказала, что не любит шоколад, но его часто дарят.
— Самыми оригинальными считаю работы, выполненные своими руками. Да и цветы, конечно. Но мне нравятся всякие записочки с теплыми словами. Главное — уважение, а подарки не важны, — поделилась Светлана.
Самым оригинальным подарком для учительницы музыки за 25 лет стажа стала гитара, сделанная из шоколада и шоколадных конфет.
Учительница начальных классов Евгения призналась, что не любит получать подарки на День знаний. Она не видит в этом смысла и не понимает такую традицию.
— Начало учебного года — праздник для всех: и учителя, и учеников, и родителей. Если ребенку хочется подарить что-то любимому учителю, то лучшим подарком будет уважение, внимание и теплые слова, — поделилась Евгения.
Евгения рассказала, что кроме привычных цветов и шоколада дети подарили ей сертификат в «Мира Термы».
— Год назад дарили, только воспользовалась, срок заканчивался. Чаще всего дарят дети поделки, сделанные своими руками. Это и открытки, и поделки, и рисунки, — рассказала Евгения.
Букеты бывают разными и с каждым годом становятся всё креативнее. Год назад мы рассматривали самые необычные варианты букетов и подарок, которые делают даже из мыла.
НГС решил изучить прогноз погоды на
Родители и дети активно покупают канцтовары для школы. Мы прошлись по трем популярным магазинам — Fix Price, «Ленте» и «Ашану» — и посмотрели, что и за сколько там продается.