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«Кофе — самый практичный подарок»: новосибирские учителя рассказали, что им нравится получать в подарок на 1 Сентября

Некоторым учителям не хочется получать в подарок цветы

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Многие новосибирцы всё еще дарят цветы учителям

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Ученики и родители готовятся к 1 Сентября, и уже пора задуматься о подарках для учителей. Сделать приятное любимому педагогу хочется многим родителям, но что хотят сами учителя? Мы расспросили педагогов и узнали, какие подарки самые любимые, а что лучше не дарить. И, конечно, попросили вспомнить самые оригинальные подарки.

«Цветы — жалко»

Алла Сергеевна преподает биологию и признается, что цветы учителям на День знаний она считает красивой традицией, но ей жалко букеты, так как «судьба их предрешена».

— Люблю, когда дети приносят цветы в горшках. Но только не каждый ребенок. Один от класса — поставил в кабинете и радуешься. До сих пор цветут фиалки, подаренные девочкой, которая уже давно выпустилась. Посмотрю на них и вспоминаю. А так чай или кофе — самый практичный подарок. Переменки короткие, в столовую не успеваешь сбегать — заварил по-быстрому, выпил, и совсем другое настроение на следующий урок! — поделилась Алла Сергеевна.

Сама Алла Сергеевна говорит, что не помнит, чтобы в своем детстве что-то дарила учителям. Собирали гладиолусы с грядки и шли на линейку. Сейчас гладиолусы ассоциируются у учительницы биологии с концом лета и ощущением осени.

— Когда я начинала работать, дети несли астры и гладиолусы с веточками спаржи. Сейчас отборные букеты, созданные флористами со вкусом, в красивых корзинках и прочее. Еще сейчас набирают популярность вкусные букеты из сухофруктов и другое. Еще дарят букеты из канцелярии — тоже хорошая идея, всё идет в дело, — перечислила Алла Сергеевна.

Как добавила Алла Сергеевна, иногда канцелярские букеты возвращаются самим детям. «Забывашек» ручек и карандашей в каждом классе много.

Не все учителя любят, когда им дарят цветы в День знаний

Не все учителя любят, когда им дарят цветы в День знаний

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Вкусно, полезно и красиво


Мария работала в школе учителем истории и обществознания больше трех лет, но сейчас находится в декрете.

— На самом деле мне приятно всё. Обычно дарят цветы, конфеты. Но вот действительно огромные деньги уходят на букеты, можно было бы по одному цветку от ученика, и так сложить красивый букет, — поделилась Мария.

Самым оригинальным подарком для Марии стал большой букет из сухофруктов, который ей подарили несколько лет назад.

— Я тогда еще подобное не видела, мне очень понравилось. Вкусно, полезно и красиво. Ну а в основном всё банально — цветы, конфетки, — рассказала учительница истории.

Наталья (имя изменено) работает учителем музыки уже 12 лет. Она рассказала, что ей приятно получать любые подарки, но в основном дарят сладкое.

— Сама я не любитель такого, но мои дети с удовольствием съедают то, что я принесла домой. Оригинальных подарков не получала, в основном цветы, конфеты, шоколад, мед, пряники расписные, — поделилась учительница музыки.

Многие ценят подарки, сделанные своими руками

Многие ценят подарки, сделанные своими руками

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Сертификат в «Мира Термы» и шоколадная гитара


Учительница музыки из Новосибирска Светлана рассказала, что не любит шоколад, но его часто дарят.

— Самыми оригинальными считаю работы, выполненные своими руками. Да и цветы, конечно. Но мне нравятся всякие записочки с теплыми словами. Главное — уважение, а подарки не важны, — поделилась Светлана.

Самым оригинальным подарком для учительницы музыки за 25 лет стажа стала гитара, сделанная из шоколада и шоколадных конфет.

Учительница начальных классов Евгения призналась, что не любит получать подарки на День знаний. Она не видит в этом смысла и не понимает такую традицию.

— Начало учебного года — праздник для всех: и учителя, и учеников, и родителей. Если ребенку хочется подарить что-то любимому учителю, то лучшим подарком будет уважение, внимание и теплые слова, — поделилась Евгения.

Евгения рассказала, что кроме привычных цветов и шоколада дети подарили ей сертификат в «Мира Термы».

— Год назад дарили, только воспользовалась, срок заканчивался. Чаще всего дарят дети поделки, сделанные своими руками. Это и открытки, и поделки, и рисунки, — рассказала Евгения.

Букеты бывают разными и с каждым годом становятся всё креативнее. Год назад мы рассматривали самые необычные варианты букетов и подарок, которые делают даже из мыла.

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