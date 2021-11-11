Пришла весна? В Новосибирске у сирени снова появились зеленые почки

В Новосибирске в середине ноября у сирени позеленели почки
В Новосибирске в середине ноября у сирени снова начали набухать почки. Читатель НГС Иван сфотографировал зеленые почки у сирени, которая растет на улице Романова.
Как рассказал НГС Александр Дубынин, сотрудник ЦСБС СО РАН и руководитель Открытой лаборатории, для растений это нормально:
— На улице плюсовая температура, и для многих растений это значит, что пришла весна, — рассказал Александр Дубынин.
Также эксперт сказал, что пока сложно говорить, повлияет ли это на цветение сирени весной. Но для них это не очень хорошо.
— Основной запас питательных веществ в почках закладывается осенью и весной пробуждается. А когда происходит такая история, как сейчас, например, еще недели две простоит теплая погода — они могут даже распуститься, то они от морозов погибнут. И есть вероятность, что весной растение не сможет набраться сил, — рассказал Александр Дубынин.
В Новосибирск возвращаются осадки, в ближайшие три дня — с 11 по 13 ноября — ожидается мокрый снег. Также горожан просят остерегаться гололеда. Температура опустится до
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