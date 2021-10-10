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Температура ниже нуля и дожди со снегом. Прогноз погоды на грядущую неделю в Новосибирске

Ожидается, что начало недели будет холодным, но к концу немного потеплеет

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В основном, в городе будет пасмурно

В основном, в городе будет пасмурно

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Минувшая неделя в Новосибирске выдалась довольно неоднозначной — на город опустились регулярные дожди, а кое-где температура опустилась до нуля. При этом в середине недели воздух прогрелся до +8. Чего же ожидать новосибирцам на грядущей неделе? НГС изучил погодные сервисы и узнал, к какой погоде готовиться.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе сохранится пасмурная погода. Первая половина недели выдастся достаточно холодной: температура воздуха днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов, а ночью от —2 до +2. В понедельник и среду ожидаются небольшие дожди. Однако уже к концу недели станет немногим теплее — дневные температуры поднимутся до +7 градусов.

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Сервис «Гисметео» прогнозирует, что в начале следующей недели на Новосибирск опустятся снег с дождем. Дожди прекратятся лишь в пятницу, 15 октября. Во вторник ненадолго выглянет солнце. Также в начале недели немного поднимется ветер — максимальной скорости в 10 метров в секунду он достигнет в понедельник. Согласно сайту, самым теплым днем станет пятница: днем столбик термометра поднимется до +7 градусов, а ночью — до +3.

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Центр погоды «Фобос», напротив, прогнозирует, что большая часть грядущей недели в Новосибирске будет солнечной. По данным сервиса, в понедельник в городе ожидается дождь, а в среду — небольшой снег. К концу недели ненадолго вернется тепло: дневной воздух прогреется до +8 градусов, а ночной — до +2.

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Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.

Чего ждать от октября, и накроет ли нас снегом — в этом обзоре популярных погодных сервисов.

Гидрометцентр предполагает, что ноябрь в Сибири выдастся аномально теплым. НГС сравнил данные погодных сервисов.

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