Температура ниже нуля и дожди со снегом. Прогноз погоды на грядущую неделю в Новосибирске

Минувшая неделя в Новосибирске выдалась довольно неоднозначной — на город опустились регулярные дожди, а кое-где температура опустилась до нуля. При этом в середине недели воздух прогрелся до +8. Чего же ожидать новосибирцам на грядущей неделе? НГС изучил погодные сервисы и узнал, к какой погоде готовиться.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе сохранится пасмурная погода. Первая половина недели выдастся достаточно холодной: температура воздуха днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов, а ночью от —2 до +2 . В понедельник и среду ожидаются небольшие дожди. Однако уже к концу недели станет немногим теплее — дневные температуры поднимутся до +7 градусов.

