В пятницу, 8 октября, в Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. При этом порывы ветра могут достичь
— У нас открываются атлантические процессы. До этого две недели они были блокированы огромным антициклоном, поступала холодная воздушная масса севера. Сейчас ждем северо-западный процесс, открывается Атлантика. Будут поступать более влажные воздушные массы, ветреные, но более теплые, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
7 октября ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ожидается северо-западный ветер силой
Ночью 8 октября возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой дождь. Ветер западный
9 октября в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается северо-западный ветер силой
Накануне стало известно, что Гидрометцентр России составил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Синоптики обещают, что он будет аномально теплым.
Новосибирские синоптики рассказали о том, какими будут температуры в октябре и каких осадков стоит ждать.