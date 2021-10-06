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В Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов

Теплый воздух принесут воздушные массы с Атлантики

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Потепление придет в Новосибирск на выходных

Потепление придет в Новосибирск на выходных

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В пятницу, 8 октября, в Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. При этом порывы ветра могут достичь 17 м/с.

— У нас открываются атлантические процессы. До этого две недели они были блокированы огромным антициклоном, поступала холодная воздушная масса севера. Сейчас ждем северо-западный процесс, открывается Атлантика. Будут поступать более влажные воздушные массы, ветреные, но более теплые, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

7 октября ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ожидается северо-западный ветер силой 4–9 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит -2… -4 градуса, днем +3… +5 °С.

Ночью 8 октября возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой дождь. Ветер западный 4–9 м/с, днем ожидаются порывы до 14 м/с. Ночная температура опустится до +1… +3 градусов, днем воздух прогреется до +6… +8 °С.

9 октября в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается северо-западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, днем 6–11 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура составит +3… +5 °С, а днем +10… +12 градусов.

Накануне стало известно, что Гидрометцентр России составил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Синоптики обещают, что он будет аномально теплым.

Новосибирские синоптики рассказали о том, какими будут температуры в октябре и каких осадков стоит ждать.

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