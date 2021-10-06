В пятницу, 8 октября, в Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. При этом порывы ветра могут достичь 17 м/с .

— У нас открываются атлантические процессы. До этого две недели они были блокированы огромным антициклоном, поступала холодная воздушная масса севера. Сейчас ждем северо-западный процесс, открывается Атлантика. Будут поступать более влажные воздушные массы, ветреные, но более теплые, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.