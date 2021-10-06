Когда Новосибирск накроет снегом? Прогноз погоды на непредсказуемый октябрь

В новосибирском гидрометцентре составили предварительный прогноз погоды на октябрь. В целом температура и количество осадков будут в пределах нормы.



— В первой декаде температура ночью от 0... -3 до +2, при прояснениях до -10. Днем 0... +5 . В конце декады ожидается небольшое повышение. Во второй и третьей декадах колебания температуры: ночью от +1... -6 до 0... -5 , а днем — от -7... -12 до 0... +5 . Месячное количество осадков предполагается также около нормы. Осадки, в основном, в виде мокрого снега и дождя, а в третьей декаде уже снег. Осадки предполагаются в большинстве дней первой и третьей декады и в отдельные дни второй декады, — рассказали НГС в гидрометцентре.