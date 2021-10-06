Когда Новосибирск накроет снегом? Прогноз погоды на непредсказуемый октябрь

Новосибирск засыпет снегом в третьей декаде октября 2021 года
В новосибирском гидрометцентре составили предварительный прогноз погоды на октябрь. В целом температура и количество осадков будут в пределах нормы.
— В первой декаде температура ночью от
Эксперты уточнили, что точность такого прогноза, как правило, около 60%.
Декада — промежуток времени в десять дней, третья часть месяца.
Уже на этой неделе в Новосибирске довольно прохладно и уже идет снег, при этом во многих домах до сих пор нет отопления. Смотрите, что происходило на днях на улицах города — дождливо-снежный фоторепортаж.