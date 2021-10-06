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Когда Новосибирск накроет снегом? Прогноз погоды на непредсказуемый октябрь

Нас ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также стабильно минусовая температура

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В начале и конце месяца осадки будут идти почти каждый день

В начале и конце месяца осадки будут идти почти каждый день

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Новосибирск засыпет снегом в третьей декаде октября 2021 года

В новосибирском гидрометцентре составили предварительный прогноз погоды на октябрь. В целом температура и количество осадков будут в пределах нормы.

— В первой декаде температура ночью от 0... -3 до +2, при прояснениях до -10. Днем 0... +5. В конце декады ожидается небольшое повышение. Во второй и третьей декадах колебания температуры: ночью от +1... -6 до 0... -5, а днем — от -7... -12 до 0... +5. Месячное количество осадков предполагается также около нормы. Осадки, в основном, в виде мокрого снега и дождя, а в третьей декаде уже снег. Осадки предполагаются в большинстве дней первой и третьей декады и в отдельные дни второй декады, — рассказали НГС в гидрометцентре.

Эксперты уточнили, что точность такого прогноза, как правило, около 60%.

Декада — промежуток времени в десять дней, третья часть месяца.

Уже на этой неделе в Новосибирске довольно прохладно и уже идет снег, при этом во многих домах до сих пор нет отопления. Смотрите, что происходило на днях на улицах города — дождливо-снежный фоторепортаж.

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