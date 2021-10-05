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В Новосибирске снег выпал на зеленые деревья — биолог рассказала, могут ли они замерзнуть

Показываем семь атмосферных кадров

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Снегопад начался в первой половине дня

Снегопад начался в первой половине дня

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В Новосибирске занесло снегом зеленые деревья

Сегодня, 5 октября, в Новосибирске начался снегопад. При этом на многих деревьях еще осталась зеленая листва. НГС поговорил с кандидатом биологических наук, сотрудником ботсада СО РАН Татьяной Фершаловой, чтобы выяснить, может ли это навредить растениям. А фотокорреспондент Александр Ощепков сделал снимки с занесенных снегом улиц — посмотрите на эти кадры.

— Местные растения адаптированы к таким условиям. А те, которые привезли недавно и высадили <nobr class="_">1–2</nobr> года назад, еще не прошли акклиматизацию. Они могут подмерзнуть, но корневая система останется и они отрастут, — рассказала Татьяна Фершалова

— Местные растения адаптированы к таким условиям. А те, которые привезли недавно и высадили 1–2 года назад, еще не прошли акклиматизацию. Они могут подмерзнуть, но корневая система останется и они отрастут, — рассказала Татьяна Фершалова

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Специалист уточнила, что те деревья, которые посадили <nobr class="_">5–10</nobr> лет назад, привыкли к перепадам температур

Специалист уточнила, что те деревья, которые посадили 5–10 лет назад, привыкли к перепадам температур

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Земля пока не промерзла

Земля пока не промерзла

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня температура в Новосибирске будет держаться на уровне <nobr class="_">+3... +4</nobr> градусов

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня температура в Новосибирске будет держаться на уровне +3... +4 градусов

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Улицы уже покрылись лужами и грязью

Улицы уже покрылись лужами и грязью

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Синоптики ожидают, что осадки прекратятся <nobr class="_">7 октября</nobr>

Синоптики ожидают, что осадки прекратятся 7 октября

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Ранее в Гидрометцентре НСО рассказали, что температура в первой половине октября будет на несколько градусов ниже нормы. Также в большую часть дней возможен мокрый снег.

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деревьяоктябрьпогодаснегхолод
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