В Новосибирске снег выпал на зеленые деревья — биолог рассказала, могут ли они замерзнуть

В Новосибирске занесло снегом зеленые деревья
Сегодня, 5 октября, в Новосибирске начался снегопад. При этом на многих деревьях еще осталась зеленая листва. НГС поговорил с кандидатом биологических наук, сотрудником ботсада СО РАН Татьяной Фершаловой, чтобы выяснить, может ли это навредить растениям. А фотокорреспондент Александр Ощепков сделал снимки с занесенных снегом улиц — посмотрите на эти кадры.
Ранее в Гидрометцентре НСО рассказали, что температура в первой половине октября будет на несколько градусов ниже нормы. Также в большую часть дней возможен мокрый снег.