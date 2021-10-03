В Новосибирской области ночью трассу замело снегом — очевидец снял это на видео

Под Новосибирском ночью трассу замело снегом
Ночью 3 октября в Новосибирской области, в Черепановском районе, замело снегом трассу Р-256 на участке от поселка Дорогино до Черепаново.
Водитель поделился видео в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как падают снежные хлопья, — на дороге образовался снежный покров.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня, 3 октября, облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, столбик термометра поднимется до
В Новосибирской области также облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит
В прошлые выходные в Новосибирске пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Читатели НГС также прислали множество фото и видео с первым снегом.
Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В