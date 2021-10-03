3 октября воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 72.92
eur 84.46
Все новости
Все новости

В Новосибирской области ночью трассу замело снегом — очевидец снял это на видео

На дороге образовался снежный покров

4 466
12Обсудить

Поделиться

На дороге ухудшилась видимость

На дороге ухудшилась видимость

Поделиться

Под Новосибирском ночью трассу замело снегом

Ночью 3 октября в Новосибирской области, в Черепановском районе, замело снегом трассу Р-256 на участке от поселка Дорогино до Черепаново.

Водитель поделился видео в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как падают снежные хлопья, — на дороге образовался снежный покров.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня, 3 октября, облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, столбик термометра поднимется до +3...+5 градусов, ветер западный 3–8 м/с.

В Новосибирской области также облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Ветер западный, порывы могут достигать 13 м/с.

В прошлые выходные в Новосибирске пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Читатели НГС также прислали множество фото и видео с первым снегом.

Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-м снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября. Подробности смотрите в интересной инфографике.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

неблагоприятные метеоусловияснег на трассе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...