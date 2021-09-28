В Новосибирске наступила золотая осень — 25 красивых фотографий от читателей НГС

Вот в Новосибирск и пришла та самая золотая осень. Несмотря на то что погода за окном не очень радует глаз, а при выходе на улицу снова приходится укутываться до состояния капусты, осень в нашем городе прекрасна. Читатели НГС поймали это настроение на своих снимках. Посмотрите их с нами.
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