В Новосибирске наступила золотая осень — 25 красивых фотографий от читателей НГС

Вот в Новосибирск и пришла та самая золотая осень. Несмотря на то что погода за окном не очень радует глаз, а при выходе на улицу снова приходится укутываться до состояния капусты, осень в нашем городе прекрасна. Читатели НГС поймали это настроение на своих снимках. Посмотрите их с нами.