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В Новосибирске наступила золотая осень — 25 красивых фотографий от читателей НГС

А какая эта осень для вас? Опишите тремя словами в комментариях

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Осенью девушки гонятся за новыми красивыми кадрами для своих архивов и соцсетей

Осенью девушки гонятся за новыми красивыми кадрами для своих архивов и соцсетей

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Вот в Новосибирск и пришла та самая золотая осень. Несмотря на то что погода за окном не очень радует глаз, а при выходе на улицу снова приходится укутываться до состояния капусты, осень в нашем городе прекрасна. Читатели НГС поймали это настроение на своих снимках. Посмотрите их с нами.

Красива и загадочна сибирская природа

Красива и загадочна сибирская природа

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«Поскольку у нас осени золотой толком не было, два теплых дня мы провели на набережной. Деревья были еще зеленые. Зато там есть такой островок с золотыми колосьями. Будем надеяться, что будет еще пара теплых дней, когда пожелтеют все-все деревья, для эффектных кадров», — пишет читательница НГС

«Поскольку у нас осени золотой толком не было, два теплых дня мы провели на набережной. Деревья были еще зеленые. Зато там есть такой островок с золотыми колосьями. Будем надеяться, что будет еще пара теплых дней, когда пожелтеют все-все деревья, для эффектных кадров», — пишет читательница НГС

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Осень — время, чтобы согреваться вдвоем

Осень — время, чтобы согреваться вдвоем

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А как вам такие уютные мелочи?

А как вам такие уютные мелочи?

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Чем вы обычно занимаетесь осенью?

Чем вы обычно занимаетесь осенью?

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Третье сентября уже прошло, а гроздья рябины до сих пор красные

Третье сентября уже прошло, а гроздья рябины до сих пор красные

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Пушистые товарищи с удовольствием встречают осень и падающую листву

Пушистые товарищи с удовольствием встречают осень и падающую листву

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Красота в центре нашего города (и не только в центре)

Красота в центре нашего города (и не только в центре)

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Так меняется природа осенью — становится несколько безмятежно

Так меняется природа осенью — становится несколько безмятежно

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Суровая природа Новосибирска в двух фотографиях

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А если приглядеться к деталям?

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