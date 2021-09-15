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Тема дняНазвана дата включения отопления в Новосибирске
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В Новосибирске на один день потеплеет до +23 градусов. Что будет дальше?

Также в ближайшее время синоптики ждут порывы ветра до 18 м/с

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Самый теплый день будет в пятницу, <nobr class="_">17 сентября</nobr>

Самый теплый день будет в пятницу, 17 сентября

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В Новосибирске на один день потеплеет до +23 градусов

Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. В город на один день придет потепление до +23 градусов, но ночью резко похолодает.

— К нам постепенно через Урал поступает более теплая воздушная масса, сейчас мы находимся в области теплого атмосферного фронта. Из западных районов региона постепенно будет поступать холодная воздушная масса. Холодный атмосферный фронт пойдет 18-го числа. Ожидается похолодание, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 16 сентября, в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8... +10 градусов. Днем +19... +21 градус. Ветер юго-западный 4–9 м/с.

В пятницу, 17 сентября, в городе ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +10... +12 градусов. Днем +21... +23 градуса. Ветер юго-западный ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В субботу, 18 сентября, в Новосибирске местами небольшой дождь. Ночью похолодание до +8... +10 градусов. Днем +13... +15 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Также стало известно, когда в Новосибирске уже на следующей неделе начнется отопительный сезон — централизованно батареи начнут подключать 20 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.

На прошлой неделе на Новосибирск обрушился сильный ветер. Посмотрите, как в городе ломает деревья и сдувает шатры.

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