В Новосибирске на один день потеплеет до +23 градусов. Что будет дальше?

В Новосибирске на один день потеплеет до +23 градусов
Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. В город на один день придет потепление до +23 градусов, но ночью резко похолодает.
— К нам постепенно через Урал поступает более теплая воздушная масса, сейчас мы находимся в области теплого атмосферного фронта. Из западных районов региона постепенно будет поступать холодная воздушная масса. Холодный атмосферный фронт пойдет
В четверг, 16 сентября, в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью
В пятницу, 17 сентября, в городе ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью
В субботу, 18 сентября, в Новосибирске местами небольшой дождь. Ночью похолодание до
Также стало известно, когда в Новосибирске уже на следующей неделе начнется отопительный сезон — централизованно батареи начнут подключать
На прошлой неделе на Новосибирск обрушился сильный ветер. Посмотрите, как в городе ломает деревья и сдувает шатры.