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Тема дняПоследствия сильного ветра в Новосибирске: фото
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Сильный ветер обрушился на Новосибирск: посмотрите, как в городе ломает деревья и сдувает шатры

Присылайте свои фото и видео с последствиями непогоды

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Ночью в городе усилился ветер

Ночью в городе усилился ветер

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В Новосибирске сильный ветер сдул шатер на площади Ленина

В ночь с 8 на 9 сентября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Рано утром жители дома на территории Военного городка, 1/91 в Октябрьском районе проснулись от звука разбитого окна — ветром сломало ветку тополя, растущего рядом с домом.

— Всё произошло в 5 часов утра. Внизу находится тротуар и пешеходный переход, как бы не пострадали люди, — беспокоится читательница НГС.

Дерево сломалось на территории Военного городка

Дерево сломалось на территории Военного городка

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Ветка разбила окно стоящего рядом дома

Ветка разбила окно стоящего рядом дома

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Кроме того, сдуло большой шатер на площади Ленина — это попало на видео.

Шатер, который сдуло ветром. погнул фонарный столб

Шатер, который сдуло ветром. погнул фонарный столб

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Ветер погнул дорожные знаки на улице Кирова, 225

Ветер погнул дорожные знаки на улице Кирова, 225

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Ветер повалил дерево на Красном проспекте в районе Сибирской ярмарки<br />Красный проспект в районе Сибирской ярмарки

Ветер повалил дерево на Красном проспекте в районе Сибирской ярмарки
Красный проспект в районе Сибирской ярмарки

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Предупреждения о сильном ветре в Новосибирске разослало МЧС. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка о том, что ветер достигнет скорости 20 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до +12... +14 градусов, ночью будет +6... +8 градусов, в пригороде +3... +5 градусов.

Новосибирские синоптики рассказали, как долго в Новосибирске продержится непогода.

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