В Новосибирске сильный ветер сдул шатер на площади Ленина
В ночь с 8 на 9 сентября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Рано утром жители дома на территории Военного городка, 1/91 в Октябрьском районе проснулись от звука разбитого окна — ветром сломало ветку тополя, растущего рядом с домом.
— Всё произошло в 5 часов утра. Внизу находится тротуар и пешеходный переход, как бы не пострадали люди, — беспокоится читательница НГС.
Кроме того, сдуло большой шатер на площади Ленина — это попало на видео.
Предупреждения о сильном ветре в Новосибирске разослало МЧС. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка о том, что ветер достигнет скорости 20 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до
Новосибирские синоптики рассказали, как долго в Новосибирске продержится непогода.