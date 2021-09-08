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Жара сменится грозами и похолоданием: какая погода ждет новосибирцев на этой неделе

Порывы ветра будут достигать 18 м/с

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Завтра, 9 сентября, в Новосибирск придет непогода

Завтра, 9 сентября, в Новосибирск придет непогода

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В Новосибирск идет похолодание до +12 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — жителям стоит приготовиться к грозовым дождям и понижению температуры.

— Неустойчивый характер погоды. У нас на подходе сейчас по западу холодный атмосферный фронт. И 9-го числа он будет проходить через всю территорию области. Вслед за ним с Атлантики будет смещаться серия циклонов с атмосферными фронтами, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 9 сентября, в Новосибирске будет переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Ночью +10... +12 градусов. Днем похолодание до +12... +14 градусов. Ветер западный ночью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В пятницу, 10 сентября, в городе преимущественно без осадков. Ночью +6... +8 градусов, в пригороде +3... +5 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с.

В субботу, 11 сентября, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +10... +12 градусов. Днем +14... +16 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

В Новосибирск пришла календарная осень, а когда в городе ждать бабье лето и будет ли оно в этом году? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.

В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.

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