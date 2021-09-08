Жара сменится грозами и похолоданием: какая погода ждет новосибирцев на этой неделе

В Новосибирск идет похолодание до +12 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — жителям стоит приготовиться к грозовым дождям и понижению температуры.
— Неустойчивый характер погоды. У нас на подходе сейчас по западу холодный атмосферный фронт. И
В четверг, 9 сентября, в Новосибирске будет переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Ночью
В пятницу, 10 сентября, в городе преимущественно без осадков. Ночью
В субботу, 11 сентября, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью
В Новосибирск пришла календарная осень, а когда в городе ждать бабье лето и будет ли оно в этом году? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.
В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.