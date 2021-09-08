Жара сменится грозами и похолоданием: какая погода ждет новосибирцев на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — жителям стоит приготовиться к грозовым дождям и понижению температуры.



— Неустойчивый характер погоды. У нас на подходе сейчас по западу холодный атмосферный фронт. И 9-го числа он будет проходить через всю территорию области. Вслед за ним с Атлантики будет смещаться серия циклонов с атмосферными фронтами, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.