9 сентября четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 73.44
eur 86.91
Все новости
Все новости

До 20 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре

Днем ожидается небольшой дождь

2 537
7Обсудить

Поделиться

Порывистый ветер сохранится до пятницы

Порывистый ветер сохранится до пятницы

Поделиться

Новосибирцев предупредили о сильном ветре скоростью до 20 м/с

Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды. Сегодня, 9 сентября, в регионе ожидается сильный ветер.

— 9 сентября по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении, которое рассылает МЧС.

Поделиться

По данным Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до +12... +14 градусов, ночью будет +6... +8 градусов, в пригороде +3... +5 градусов.

В Новосибирск пришла календарная осень, а когда в городе ждать бабье лето и будет ли оно в этом году? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.

В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

осеньпохолоданиесильный ветер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...