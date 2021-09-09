До 20 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре

Новосибирцев предупредили о сильном ветре скоростью до 20 м/с
Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды. Сегодня,
— 9 сентября по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до
По данным Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до
В Новосибирск пришла календарная осень, а когда в городе ждать бабье лето и будет ли оно в этом году? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.
В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.