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Тема дняНазвана дата включения отопления в Новосибирске
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В Новосибирске названа дата начала отопительного сезона

Централизованно подавать тепло начнут уже на следующей неделе

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Первое тепло в соцобъекты Новосибирска начали подавать еще <nobr class="_">10 сентября</nobr> по заявкам

Первое тепло в соцобъекты Новосибирска начали подавать еще 10 сентября по заявкам

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Отопительный сезон в Новосибирске стартует 20 сентября

В Новосибирске определена дата начала официального отопительного сезона — централизованно батареи начнут подключать 20 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.

— Установить с 20 сентября 2021 года начало отопительного периода 2021/2022 года в городе Новосибирске, — говорится в документе.

С этого дня тепло будут подавать в объекты здравоохранения, социальной политики и организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования.

В документе подчеркивается, что его действие не распространяется на дома, где собственники сами определяют начало отопительного сезона.

Социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее по заявкам. Накануне Сибирская генерирующая компания сообщала, что, по данным на 14 сентября, по заявкам были подключены 14 социальных объектов, первый был подключен 10 сентября.

В начале недели губернатор НСО Андрей Травников поручил начать подготовку к подключению социальных объектов к теплу. В качестве ориентировочной даты он назвал 15 сентября.

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отопительный сезон 2020/2021
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