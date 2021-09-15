В Новосибирске названа дата начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске стартует 20 сентября
В Новосибирске определена дата начала официального отопительного сезона — централизованно батареи начнут подключать
— Установить с 20 сентября 2021 года начало отопительного периода 2021/2022 года в городе Новосибирске, — говорится в документе.
С этого дня тепло будут подавать в объекты здравоохранения, социальной политики и организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования.
В документе подчеркивается, что его действие не распространяется на дома, где собственники сами определяют начало отопительного сезона.
Социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее по заявкам. Накануне Сибирская генерирующая компания сообщала, что, по данным на
В начале недели губернатор НСО Андрей Травников поручил начать подготовку к подключению социальных объектов к теплу. В качестве ориентировочной даты он назвал