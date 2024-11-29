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Авто «Нет машин — нет пробок»: новосибирцы обсудили возможный крах рынка автосалонов в России

«Нет машин — нет пробок»: новосибирцы обсудили возможный крах рынка автосалонов в России

Складывается впечатление, что сибиряки очень обозлены на автодилеров

1 640
56 комментариев

Эксперты заявляют, что автосалоны сейчас работают в убыток

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Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материал НГС о возможном крахе автомобильного рынка в России из-за высокой ключевой ставки, утильсбора и общего подорожания машин. Многие новосибирцы негативно высказываются в адрес автосалонов, в то время как другие не видят в происходящем ничего страшного. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под статьей.

Большинство комментаторов уверено, что в сложившейся ситуации нет ничего удивительного, ведь текущая экономическая ситуация вкупе с большими аппетитами дилеров рано или поздно привели бы к такому сценарию:

— Машины выросли в цене минимум в два раза, а большинство зарплат осталось на том же уровне. Удивительно, что никто не покупает новых «китайцев» по цене премиума. Что «Ладу», что «Китайцев» — ни капли не жаль, — пишет пользователь с ником Картавый.

— 3,35 миллиона рублей — средняя цена нового авто. Сколько людей могут себе позволить такие расходы? — задается вопросом комментатор с ником 275006922.

— Вот дилеров точно ни одного не жалко, пусть вспомнят, как карманы свои набивали безбожно, втюхивая флешки, чудо-страховки и прочее, — заявляет Гость.

— Еще три года назад кто бы мог подумать, что китайский бюджетный автомобиль станет предметом роскоши, — пишет Почётный гражданин Левосибирска.

Другие новосибирцы уверены, что потенциальное банкротство автосалонов сделает жизнь людей только лучше:

— Жалобы новосибирцев о вечных пробках были услышаны. Скоро будет лучше, нет машин — нет пробок, — иронизирует другой комментатор.

Есть и те, кто считает, что массовое разорение автосалонам не грозит:

— Ничего с дилерскими центрами не произойдет. Они хитрили и обманывали покупателей, навязывали много ненужного, подделывали договора. Всё по отработанной схеме, — высказал мнение один из новосибирцев.

Ранее НГС писал о том, как китайский автопром захватил Новосибирск.

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Автомобили Автосалоны Банкротство Ключевая ставка Автомобильный рынок
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Комментарии
56
ральф
44 минуты
Нет депутатов- нет роста цен и тарифов. Гениально!!!
Alx_nsk
38 минут
Ну кто же, кто виноват в ценах на автомобили - ну конечно дилеры. Не финансовая политика "начальников", тот самый "утилизационный сбор", только дилеры всему виной. Как известно, цены товара определяет исключительно продавец, больше никто. (нет)
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