«Нет машин — нет пробок»: новосибирцы обсудили возможный крах рынка автосалонов в России

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материал НГС о возможном крахе автомобильного рынка в России из-за высокой ключевой ставки, утильсбора и общего подорожания машин. Многие новосибирцы негативно высказываются в адрес автосалонов, в то время как другие не видят в происходящем ничего страшного. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под статьей.
Большинство комментаторов уверено, что в сложившейся ситуации нет ничего удивительного, ведь текущая экономическая ситуация вкупе с большими аппетитами дилеров рано или поздно привели бы к такому сценарию:
— Машины выросли в цене минимум в два раза, а большинство зарплат осталось на том же уровне. Удивительно, что никто не покупает новых «китайцев» по цене премиума. Что «Ладу», что «Китайцев» — ни капли не жаль, — пишет пользователь с ником Картавый.
— 3,35 миллиона рублей — средняя цена нового авто. Сколько людей могут себе позволить такие расходы? — задается вопросом комментатор с ником 275006922.
— Вот дилеров точно ни одного не жалко, пусть вспомнят, как карманы свои набивали безбожно, втюхивая флешки, чудо-страховки и прочее, — заявляет Гость.
— Еще три года назад кто бы мог подумать, что китайский бюджетный автомобиль станет предметом роскоши, — пишет Почётный гражданин Левосибирска.
Другие новосибирцы уверены, что потенциальное банкротство автосалонов сделает жизнь людей только лучше:
— Жалобы новосибирцев о вечных пробках были услышаны. Скоро будет лучше, нет машин — нет пробок, — иронизирует другой комментатор.
Есть и те, кто считает, что массовое разорение автосалонам не грозит:
— Ничего с дилерскими центрами не произойдет. Они хитрили и обманывали покупателей, навязывали много ненужного, подделывали договора. Всё по отработанной схеме, — высказал мнение один из новосибирцев.
Ранее НГС писал о том, как китайский автопром захватил Новосибирск.