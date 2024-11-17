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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак Наглый кондитер, силовик и пивник: новосибирские автохамы не дают спокойно жить пешеходам и водителям

Наглый кондитер, силовик и пивник: новосибирские автохамы не дают спокойно жить пешеходам и водителям

На этот раз в подборку попали не только нарушители правил парковки

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Нарушители нарушают при любой погоде

Неделя была бы не полной, если бы в ней не было автохамов. Читатели НГС продолжают присылать фото нарушений ПДД, а мы пытаемся чуть-чуть рассекретить личности тех, кто мог сидеть за рулём.

Включенные «аварийки» немного оправдывают нарушение, считает водитель

Внезапно начинаем не с нарушителя правил парковки, а с торопливого водителя Land Cruiser, который взял на себя смелость и решил объехать пробку в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев по трамвайным путям, что немного обозлило сразу нескольких водителей. Подобные манёвры, по словам автора снимка, строго запрещены знаком.

— Пролетел мимо, но упёрся в трамвай, — отметил автор фото.

Автомобиль зарегистрирован на 36-летнего Владимира Сергеевича С. Мужчина — предприниматель, занимается оптовой продажей сахара и кондитерских изделий.

Водитель BMW изъездил тротуар, уютно устраиваясь на газоне

Многострадальный перекрёсток Ленина и Советской кажется скоро изъездят до дыр. Очередной нарушитель — водитель чёрной BMW, который, паркуясь на месте газона, разогнал всех пешеходов с тротуара, сообщил автор фото.

— Мамочка с коляской отскочила от него, — отметил читатель НГС.

Машина зарегистрирована на 33-летнего Александра Игоревича П. Род занятий мужчины, возможно, связан с силовыми структурами. По крайней мере, в телефонах других абонентов его номер записан, как «Саша Таможня».

Интересно, кто первый нарушил ПДД, показав плохой пример

Целая стихийная парковка образовалась на этой неделе у дома №55 на проспекте Карла Маркса. В итоге автомобили нарушителей заняли половину тротуара.

Далее по порядку слева направо. Автомобиль «Рено» зарегистрирован на 76-летнего пенсионера Виктора Павловича Ч., малолитражная Toyota — на 53-летнюю Елену Владимировну Л., белая Toyota Camry — на 52-летнюю Татьяну Николаевну Г., чёрный Hyundai — на мужчину с нетипичным именем Матлаб М.

Парковка на свежем газоне

Около дома №200 завезли свежую землю на газон в надежде, что весной там появится трава. «Не тут то было», — подумал водитель белой Kia Rio и бросил машину на рыхлом чернозёме.

Автомобиль зарегистрирован на 33-летнего Александра Евгеньевича В. Мужчина позиционирует себя в соцсетях, как сотрудника крупной международной пивоваренной корпорации.

Даже забор — не помеха

Водитель китайского кроссовера Changan оставил машину на тротуаре прямо на Красном проспекте. Очень жаль, что на снимке не разобрать госномер.

В прошлый раз мы рассекретили мигранта, который бросил гружёные грузовики в жилом дворе.

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Автохам Автохамка Автохамы Новосибирск Нарушение правил парковки
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