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Авто тест Про кривошип слышали? Этот тест определит, сколько здесь автомобилистов-чайников

Про кривошип слышали? Этот тест определит, сколько здесь автомобилистов-чайников

Мы подготовили для вас 12 вопросов на знание технических особенностей машин

460
5 комментариев

Если разбираетесь в железяках, попробуйте пройти наш тест

Много ли вы знаете о машинах? Были времена, когда средний водитель обладал навыками неплохого автомеханика, но с тех пор мы почти перестали вникать в то, что же там внутри этих красивых дизайнерских кузовов. Небольшой тест позволит понять, кто вы на шкале «чайник — профи». Поехали!

ТЕСТПройден 102 раза
Вы чайник или профи?

А вот тест, который позволит понять, отличаете ли вы китайские автомобили друг от друга (конечно, нет, их никто не отличает). Но еще коварнее тест, в котором нужно вычислить китайский автомобиль среди европейских и японских (это сложнее, чем вы думаете).

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Комментарии
5
Картавый
16 минут
Как у вас может трансмиссия увеличивать мощность??? Есть термин потеря мощности - в механической трансмиссии идёт потеря порядка 2% мощности на каждой паре шестерён, на гидротрансформаторе теряется от 5 до 40% в зависимости от режима работы. Именно поэтому немецкие производители указывают лс с колес, а японцы с двигателя.
Гость
3 минуты
Тест составлял чайник
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