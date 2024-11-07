Мэрия заинтересовалась брошенной «Газелью» — грузовичок мешает проезду на Титова уже 4 года

В мэрии Новосибирска после запроса НГС пообещали убрать разбитую «ГАЗель». Она перегораживает проезд во двор дома №27 по улице Титова.
Ранее местные жители пожаловались НГС, что автомобиль там стоит пятый год. У него спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна забиты фанерой, отсутствуют сиденья. Они сообщали об этом в Госавтоинспекцию.
Сотрудники администрации выехали на место и убедились, что автомобиль имеет заброшенный вид.
— Составлен акт о выявлении транспортного средства, имеющего признаки разукомплектованного. Принято решение инициировать процедуру перемещения транспортного средства, — рассказали в мэрии.
Собственнику дали 10 дней на то, чтобы самостоятельно вывезти «ГАЗель». Информацию об этом разместили на сайте мэрии и на самой машине.
В мэрии также сообщили, что к ним обращений по данному транспортному средству не поступало.
В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц. Он призвал разобраться с брошенными автомобилями до первого снега.