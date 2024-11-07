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Авто Мэрия заинтересовалась брошенной «Газелью» — грузовичок мешает проезду на Титова уже 4 года

Мэрия заинтересовалась брошенной «Газелью» — грузовичок мешает проезду на Титова уже 4 года

Собственнику дали 10 дней на то, чтобы самостоятельно вывезти машину

947
10 комментариев

Автомобиль мешает свободному проезду во двор

В мэрии Новосибирска после запроса НГС пообещали убрать разбитую «ГАЗель». Она перегораживает проезд во двор дома №27 по улице Титова.

Ранее местные жители пожаловались НГС, что автомобиль там стоит пятый год. У него спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна забиты фанерой, отсутствуют сиденья. Они сообщали об этом в Госавтоинспекцию.

Сотрудники администрации выехали на место и убедились, что автомобиль имеет заброшенный вид.

— Составлен акт о выявлении транспортного средства, имеющего признаки разукомплектованного. Принято решение инициировать процедуру перемещения транспортного средства, — рассказали в мэрии.

Собственнику дали 10 дней на то, чтобы самостоятельно вывезти «ГАЗель». Информацию об этом разместили на сайте мэрии и на самой машине.

В мэрии также сообщили, что к ним обращений по данному транспортному средству не поступало.

В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц. Он призвал разобраться с брошенными автомобилями до первого снега.

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Комментарии
12
Урлулуууу
9 минут
4 года убрать не могут? Вот оно наше правительство. О чем тут говорить вообще?
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
17 минут
Вот вам и антитеррор... Вопрос-то серьезный. Пять лет машина стоит...а если там, в кузове, что есть и с часовым механизмом? А? Вообще, на мой взгляд, должна быть разработана процедура по оперативному перемещению таких вот....э-э-э...бесхозных предметов....в безопасное место. И еще штраф огромный должен быть для владельцев, бросивших вот так свой автомобиль где попало.
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