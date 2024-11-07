Мэрия заинтересовалась брошенной «Газелью» — грузовичок мешает проезду на Титова уже 4 года

Автомобиль мешает свободному проезду во двор Источник: Читатель НГС











В мэрии Новосибирска после запроса НГС пообещали убрать разбитую «ГАЗель». Она перегораживает проезд во двор дома №27 по улице Титова.

Ранее местные жители пожаловались НГС, что автомобиль там стоит пятый год. У него спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна забиты фанерой, отсутствуют сиденья. Они сообщали об этом в Госавтоинспекцию.

Сотрудники администрации выехали на место и убедились, что автомобиль имеет заброшенный вид.

— Составлен акт о выявлении транспортного средства, имеющего признаки разукомплектованного. Принято решение инициировать процедуру перемещения транспортного средства, — рассказали в мэрии.

Собственнику дали 10 дней на то, чтобы самостоятельно вывезти «ГАЗель». Информацию об этом разместили на сайте мэрии и на самой машине.

В мэрии также сообщили, что к ним обращений по данному транспортному средству не поступало.