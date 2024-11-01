«Половины стекол уже нет»: в Новосибирске на проезде возле Станиславского 4 года стоит брошенная «Газель»

— На Титова, 27 уже пятый год стоит «ГАЗель». Это единственный проезд в наш двор, потому что у нас 20-й дом загорожен, а больше выезда на улицу Станиславского нет с Титова. Мы обращались в ГАИ, а там ответили: нужно искать хозяина, примем во внимание. У автомобиля спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна фанерой заделаны, отсутствуют сиденья, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Владимир. По его словам, машина стоит на одном месте с 2019 года.