«Половины стекол уже нет»: в Новосибирске на проезде возле Станиславского 4 года стоит брошенная «Газель»

В Новосибирске бесхозная «Газель» мешает жителям Ленинского района. Ее внешний вид говорит о заброшенности, но на штрафстоянку машину почему-то не вывозят, несмотря на жалобы.
— На Титова, 27 уже пятый год стоит «ГАЗель». Это единственный проезд в наш двор, потому что у нас 20-й дом загорожен, а больше выезда на улицу Станиславского нет с Титова. Мы обращались в ГАИ, а там ответили: нужно искать хозяина, примем во внимание. У автомобиля спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна фанерой заделаны, отсутствуют сиденья, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Владимир. По его словам, машина стоит на одном месте с 2019 года.
По данным источника НГС, автомобиль принадлежал 37-летнему Александру Д., но его страховка просрочена на 2327 дней. Редакция связалась с предполагаемым владельцем, но он стал отрицать свою причастность к данной «Газели».
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, будет ли ГАЗ 322132 (год выпуска 2001) эвакуирован на спецстоянку.
В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц. Он призвал разобраться с брошенными автомобилями до первого снега.