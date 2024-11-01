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Авто «Половины стекол уже нет»: в Новосибирске на проезде возле Станиславского 4 года стоит брошенная «Газель»

«Половины стекол уже нет»: в Новосибирске на проезде возле Станиславского 4 года стоит брошенная «Газель»

Машину не увозят на спецстоянку

892
10 комментариев

Так «Газель» выглядела летом

В Новосибирске бесхозная «Газель» мешает жителям Ленинского района. Ее внешний вид говорит о заброшенности, но на штрафстоянку машину почему-то не вывозят, несмотря на жалобы.

— На Титова, 27 уже пятый год стоит «ГАЗель». Это единственный проезд в наш двор, потому что у нас 20-й дом загорожен, а больше выезда на улицу Станиславского нет с Титова. Мы обращались в ГАИ, а там ответили: нужно искать хозяина, примем во внимание. У автомобиля спущены колеса, ржавчина на корпусе, половины стекол уже нет, окна фанерой заделаны, отсутствуют сиденья, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Владимир. По его словам, машина стоит на одном месте с 2019 года.

По данным источника НГС, автомобиль принадлежал 37-летнему Александру Д., но его страховка просрочена на 2327 дней. Редакция связалась с предполагаемым владельцем, но он стал отрицать свою причастность к данной «Газели».

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, будет ли ГАЗ 322132 (год выпуска 2001) эвакуирован на спецстоянку.

В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц. Он призвал разобраться с брошенными автомобилями до первого снега.

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Новосибирск Подснежник Газель Автомобиль Жалоба
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Комментарии
10
Автопассажироход
15 минут
Ясно как божий день: цель штрафодобывающей отрасли - прибыль, а не безопасность и удобство на дорогах. Поэтому, если надо разыскать владельца, сделав дворы чище и безопасней без явного барыша - эти активности не проводятся.
Гость
24 минуты
Малолетки в ней пользуют друг друга, пока мама на работе...
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