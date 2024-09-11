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Авто мнение «Из-за понтов загоняете себя в кабалу»: что новосибирцы думают об автокредитах — мнения

«Из-за понтов загоняете себя в кабалу»: что новосибирцы думают об автокредитах — мнения

Часть горожан осудила такие займы, другая не одобряет китайские автомобили

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6 комментариев

Нашлись и те, кто оправдывает покупку новых китайских автомобилей в кредит несмотря на высокие процентные ставки

Новосибирцы высказали свое мнение по поводу автокредитов под высокие проценты. Ранее на НГС вышел текст о том, что в городе, как и в целом по стране, наблюдается бум автокредитования. Мы собрали самые интересные мнения читателей и публикуем их.

Часть новосибирцев осудили тех, кто берет машины в кредит по невыгодным ставкам.

— Ну я понимаю квартира в ипотеку, но кусок железа в кредит — не понимаю. По средствам нужно жить. Из-за понтов загоняете себя в кабалу, — считает аноним.

Еще один автор добавил, что автокредит под 20% — это обычный потребительский кредит.

— Его рекомендовал выдавать ЦБ РФ вместо привычного автокредита, который был ранее по ставкам 5–7%, — уверен комментатор.

Нашлись и те, кто оправдывает покупку автомобилей в кредит несмотря на высокие процентные ставки. Так, еще один читатель НГС отметил, что некоторые люди берут машины в кредит, так как боятся потерять деньги или им пока недоступна ипотека по выгодной ставке.

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— Людям с доходами от 150 тысяч в месяц в квартиру вкладываться дорого, инвестировать в банки опасно, поэтому берут автомобиль, чтобы, как им кажется, сохранить ликвидность. Деньги могут обесцениться, их может отобрать банк, а авто видится надежным фиксатором. Или молодые люди из области планировали купить жилье в Новосибирске, копили, откладывали, верили экспертам на НГС в том числе, а потом стабильность их накрыла ставкой ЦБ в 18%. Купили в кредит авто, а то и два, чтобы деньги инфляция совсем не сожрала. И ездят с Верх-Тулы на работу в надежде, что ситуация закончится и квартиру снова можно будет брать по 9% годовых, продав автомобиль на первоначальный взнос, — считает комментатор.

Нашлись и те жители, кто осудил покупку в кредит именно китайских машин.

Пользователь под ником Базилеопатор Иммануил IV Манульский уверен, что китайские машины созданы, чтобы через 5 лет уйти в утиль.

— Так они так и сделаны, чтобы отходить 5 лет, а потом утилизация, чтобы большую часть узлов можно было сделать неремонтопригодными (это дешевле). Сравнивать с японцами — это как одноразовые бахилы из больницы с резиновыми сапогами сравнивать. Концепции разные, — уверен пользователь.

Другие защищают китайские автомобили.

— Знакомые купили китайцев. Пока довольны. Но особого желания покупать такого добра нет. Пока мне больше нравятся корейцы, — пишет читатель.

Ранее НГС писал о том, что АВТОВАЗ готовится к удорожанию Lada Vesta. Модель получила новое оборудование, включая китайскую ESC.

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Машина Кредит Китайский автомобиль Ставки Банк
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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
11 сентября 2024, 19:45
Все просто: у кого денег на жизнь не хватает, у тех дальше ещё больше их хватать не будет. У кого деньги есть, тот пускает их в работу и приумножает.
Гость
11 сентября 2024, 19:35
Купить китайца это не понты, а безнадёга!
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