Подержанные взлетели в цене: какие машины в 2024 году чаще покупают новосибирцы — в списке Honda Fit и Toyota Camry

Новые машины в регионе подешевели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области с начала 2024 года стоимость подержанных автомобилей увеличилась на 23%, а новых автомобилей — наоборот. Об этом сообщили специалисты авторынка на конференции Авто.ру Бизнес.



— Цены на подержанные автомобили повысились на 23% на фоне ожидания повышения утильсбора с 1 апреля. Стоимость поднялась с 744 тысяч рублей в январе до 913 тысяч рублей в мае. По этой же причине на апрель пришелся пик средней цены — она достигла уровня в 992 тысячи рублей, но к маю упала на 8%, так как ажиотажа на машины с пробегом, который ожидали из-за повышения утильсбора, не случилось, — отметили эксперты.



Цены на новые машины упали на 24% с 5174 тысяч рублей в январе до 3929 тысяч рублей в мае 2024 года. Это обусловлено затоваренностью рынка новых автомобилей.



Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом стали Toyota Corolla, Lada 2107, Toyota Corolla Fielder, Honda Fit и Toyota Camry, а среди новых машин — Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada 2121 и Geely Monjaro.



Ранее НГС писал о том, что автодилер продал новосибирцу поддельную запчасть и отказался решать вопрос, а ремонт в другой мастерской лишит его гарантии.

