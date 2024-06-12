«Они на мне заработали»: автодилер продал новосибирцу поддельную запчасть — ремонт в другой мастерской лишит его гарантии

Мужчина несколько лет обслуживал свой автомобиль у официального дилера, пока не оказался обманут Источник: Вова Павел / 2ГИС











Житель Новосибирска Андрей Смирнов думал, что купил оригинальную запчасть для автомобиля в официальном дилерском центре. Позже сотрудники этого же центра признали: деталь оказалась подделкой. Сибиряк возмутился обманом и попытался как-то урегулировать вопрос, но дилер его проигнорировал. Корреспондент НГС выяснила позиции сторон, а также поговорила с автоэкспертом и юристом, чтобы разобраться, что делать в такой ситуации.



Или гарантия, или исправное авто

Новосибирец Андрей Смирнов — многодетный отец. В 2020 году семья решила поменять автомобиль на более просторный и комфортный для большого семейства. Выбор пал на новый Volkswagen Teramont. Официальным дилером по обслуживанию по гарантии этого авто стала компания «Фастар», расположенная в Новосибирске на улице Большевистской, 14/1.

Согласно заказу-наряду (копия есть в распоряжении редакции), Андрей Смирнов заключил договор на покупку запчастей с компанией «МБ-Фастар». По данным «Контур. Фокус», это действующее среднее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске по адресу Станционная, 62/1 в июле 2017 года. Там же зарегистрирован еще ряд компаний со схожими названиями: «Фастар», «Фастар-Финанс», «Фастар Эксперт», «РЦ Фастар». В четырех из пяти компаниях (в том числе в «МБ-Фастар») один учредитель — Константин Стефанов, гендиректором трёх из них является Андрей Доценко.

Финансовые показатели компании в 2023 году по отношению к 2022-му упали: выручка составила 599,2 миллиона рублей, а чистый убыток — 50,7 миллиона рублей.

В том же году сибиряк решил купить у дилера фаркоп (устройство, предназначенное для буксировки транспортным средством) и электромонтажный комплект для ТСУ (блок согласования или, проще говоря, электрику для фаркопа). Несколько лет семья использовала фаркоп без блока согласования, а в 2024 году в нем возникла надобность. Но в процессе подключения оказалось, что электроника не работает.

— В апреле приехал на очередное техническое обслуживание в «Фастар», на котором мне сказали, что они поставили мне не оригинальную запчасть (блок согласования), а аналог. При этом в документах к запчастям указали номер, будто она оригинальная, — рассказал новосибирец. — Обидно, конечно, узнать, что тебя обманули.

Для поездок большой семьи Смирновым понадобился вместительный автомобиль — его она приобрела у официального дилера Источник: предоставлено Андреем Смирновым











Андрей пытался связаться с представителями компании, но не мог получить ответа, что ему теперь делать. После этого сибиряк решил обратиться к журналистам.



— Они на мне заработали, продав товар, плюс заработали на услуге, а теперь говорят: «Извини, до свидания». И я не могу даже в другой мастерской сделать все, потому что тут же слетит у меня гарантия по электронике, — сетует сибиряк.



«Все порешали»

Генеральный директор дилерского центра «Фастар» Андрей Доценко в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что все непонятные моменты с клиентом уже решили, а также пообещал отправить дополнительно официальный ответ на запрос НГС.

— Насколько я знаю, с клиентом все порешали, — отметил Доценко.



Оригинальная запчасть в 2020 году стоила чуть больше 15 тысяч рублей(позиция выделена зеленым). Сколько на самом деле стоила подделка, обманутый автомобилист оценить затрудняется Источник: предоставлен Андреем Смирновым











Позже с НГС связался и пострадавший автовладелец Андрей Смирнов: рассказал, что представители компании вышли с ним на связь и сообщили, что произошло недоразумение. Они извинились, а также обязались за свой счет достать оригинальный блок и установить его.



— Я уже не надеялся, но это случилось. Я очень счастлив, эта новость сделала мой день, — поделился довольный автовладелец.



«Пусть обращается в суд»

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) отметил, что впервые слышит историю о том, чтобы официальные дилерские центры поставляли не оригинальные запчасти без согласования.



— Это, скорее, частный случай. Советую в такой ситуации писать досудебную претензию, причем обязательно приложить документы на покупку запасной части. Если с помощью досудебной претензии решить ничего не удастся, нужно по закону о защите прав потребителей обращаться в суд. И в суде, думаю, перспективы будут хорошие, — уверен Вячеслав Ашурков.



Штрафы за такие нарушения, по его словам, могут быть немалыми. Но лучше в таких вопросах обратиться за квалифицированной помощью к юристам.



Юрист Алексей Аржанников подтвердил, что, если дилерский центр действительно должен был продать покупателю оригинальную запчасть, а продал не оригинальную, — это нарушение прав потребителя. Но защитить свои права будет непросто.



— Всё будет зависеть от того, сможет ли потребитель доказать, что он заказывал, приобретал и оплачивал именно оригинальную запчасть, что не менял купленную в 2020 году запчасть на другую, — подчеркнул юрист. — Дилерские центры понимают, что достаточно сложно доказать факт продажи и установки неоригинальной запчасти, и многие магазины запчастей, дилерские центы и прочие компании недобросовестно пользуются этим.



Ранее НГС писал о том, что сибиряк купил китайский седан в трейд-ин и остался с ремонтом на миллион без колес и денег. Коробка передач в машине вышла из строя в первый год эксплуатации, но мужчине заявили, что он сам виноват.

