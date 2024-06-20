Zeekr нажал на тормоз. Разбираемся, почему Geely запретила поставки электромобилей в Россию

Локомотив продаж марки — крупный электрический лифтбэк Zeekr 001 Источник: Артем Краснов / 74.RU











Компания Geely, владелец бренда Zeekr, ввела запрет для своих китайских дилеров на отгрузку автомобилей российским посредникам, сообщает издание «Автовзгляд». Новые правила вступят в силу через десять дней — 30 июня. Zeekr — самая успешная электромобильная марка в России: если прошлый год он закончил на первом месте с результатом 3,7 тысячи машин, то за первые пять месяцев 2024 года продал уже четыре тысячи электромобилей, чему помог выход седана Zeekr 007. Мы связались с дилерами, которые занимаются маркой в России, чтобы понять, с чем может быть связан новый запрет.

Руководитель компании Premium Collection (холдинг «Планета Авто») Вячеслав Вердыш объяснил, что заявление Geely имеет скорее символическое значение, чем практическое:

— Официальных поставок Zeekr в Россию не было и не будет: для компании важнее европейский рынок, и токсичность, связанная с поставками в Россию, им не нужна. Юрлица и так не могли возить Zeekr в Россию, все поставки шли только через физических лиц.

Zeekr 007, как и прочие электромобили, импортируют только физлица Источник: Артем Краснов / 74.RU











Уточним, что такой запрет ввела сама Россия еще в феврале 2024 года, наложив вето на сертификацию электромобилей юрлицами по упрощенной схеме. Поэтому весь импорт электромобилей (кроме официально представленных марок типа Voyah или Ora) идет за счет частников-посредников, и в этом смысле запрет Geely мало что меняет.



— Zeekr и не был в списках Минпромторга, то есть не подлежал параллельному импорту, — продолжил Вячеслав Вердыш. — Кроме того, поставки никогда и не шли напрямую в Россию, его ввозили через страны ЕАЭС, в основном через Киргизию. Поэтому новый запрет не скажется никак: как везли с указанными ограничениями, так и будут везти. Этот шаг носит демонстративный, политический характер под давлением американских санкций и угроз. Еще раньше блокировали часть каналов оплаты в Китай, несколько банков попали в список и не осуществляют платежи из России и в Россию. Теперь Geely отчитаются, что ограничили поставки в Россию.

— Почему это так важно для Geely, ведь она свободно поставляет машины под основным брендом и даже производит их в Белоруссии (марка Belgee)?

— Они пытаются выйти на рынок Европы, правда, сейчас в ЕС рассматривают действия китайских производителей электромобилей как интервенцию, поскольку их производство субсидируется правительством и они получают ценовые выгоды: поэтому в ЕС вводят увеличенные таможенные пошлины. Но даже так рынок Европы для них более приоритетный, и Geely пытается препятствовать поставкам машин в Россию.

Zeekr 001 стал неожиданным хитом в России: великолепная динамика и оснащенность сочетались с умеренной (по меркам премиум-сегмента) ценой Источник: Артем Краснов / 74.RU











Вячеслав Вердыш отметил, что спрос на Zeekr в последние месяцы серьезно снизился, но связано это не столько с введенными в апреле новыми правилами исчисления утильсбора, сколько с изменением покупательских настроений.



— Влияет сохранение высокой ключевой ставки, — объяснил он. — Люди ждали, что будет со ставкой, когда ее продлили, это ухудшило покупательские настроения в плане приобретения товаров длительного пользования, потому что покупку автомобиля можно отложить в пользу получения больших доходов с банковских депозитов.

В мае спрос на Zeekr значительно охладел Источник: Артем Краснов / 74.RU











Май действительно оказался не лучшим месяцем для электромобильного рынка России: по данным «Автостата», относительно апреля продажи сократились вдвое — до тысячи машин в месяц, из которых на Zeekr пришлось 397 единиц. Марка всё равно осталась лидером среди электрических машин, но для сравнения: в марте Zeekr разошлись тиражом 2,5 тысячи. Впрочем, тогда спрос подстегивали негативные ожидания от апрельских изменений.



«Не хотят нести ответственность»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что запрет Geely мотивирован в первую очередь нежеланием концерна нести ответственность за бренд, который везут в Россию без его ведома и контроля:

— Пользователи сталкиваются с проблемами, запчастей и специалистов в большом количестве нет, обслуживание — это квест, — отметил он. — В результате Zeekr часто просто сливают на вторичном рынке с большими дисконтами, то есть налицо репутационная проблема для Geely. Плюс санкционные риски, понятно: компания тщательно разделяет продукцию для домашнего рынка, России и для Запада. И продукция для домашнего рынка дешевле, чем наши перекупщики и пользуются.

Продавцы отмечают, что запаса ввезенных Zeekr хватит минимум на несколько месяцев работы, так что дефицита не ожидается Источник: Артем Краснов / 74.RU











Антон Шапарин разделяет мнение, что особенных изменений для российских продавцов Zeekr не будет:

