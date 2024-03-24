«Хотел въехать в квартиру на машине»: водитель «Фольксвагена» атаковал подъезд стоквартирного дома — смотрим фото

Поступок водителя возмутил жителей Источник: читатель НГС











Уникальная ситуация. За год существования обновленной рубрики «Я паркуюсь как чудак» впервые нам не удалось установить ни одного владельца авто, чья машина была по-хамски припаркована в Новосибирске. Но мы не сдаемся и продолжаем публиковать своеобразную доску водительского позора.

Будто тротуар не для пешеходов вовсе Источник: читатель НГС











Водитель внедорожника Jeep не стал утруждать себя поисками парковочного места во дворах на Бориса Богаткова и занял всю пешеходную дорожку, заставив местных жителей обходить свой авто по проезжей части. Качество уборки внутренних проездов в большинстве случаев оставляет желать лучшего, поэтому водитель заочно обрёк себя на гнев со стороны пешеходов.

— Почему я должен обходить машину по дороге? Бесстыжий хам, — гневно прокомментировал ситуацию автор фото.

Тук-тук, откройте Источник: читатель НГС











Этот экземпляр оставил машину максимально близко ко входу в подъезд дома №16 по Красному Проспекту. Знаменитый стоквартирный дом, в котором некогда жила интеллектуальная элита Новосибирска. Теперь так.

— Такое ощущение, что человек хотел въехать в квартиру на авто, но вовремя остановился, — прокомментировал ситуацию автор фото.

Видишь парковочный карман? И мы не видим Источник: читатель НГС











Водитель китайского кроссовера заехал на тротуар на улице Героев революции рядом с пересечением с улицей Марии Ульяновой. По словам автор снимка, автолюбитель нарушает правила парковки с завидным постоянством.

— Водитель регулярно путает тротуар с парковочным карманом, — негодует читатель НГС.

Наглость 80-го уровня Источник: читатель НГС











Жители дома № 12 по улице Объединения бьют тревогу. Во дворе объявились бессовестные автомобилисты, которые паркуют машины прямо под окнами первого этажа.

— Совсем уже обнаглели, мало того, что на газоне, где часть травы уже оттаяло, так ещё и вплотную к окнам, — отметил автор снимка.



Автомобилисты собрали негативное комбо: парковка на газоне и отчасти на пешеходной дорожке, а также газы из выхлопных труб, которые так или иначе попадают в квартиры жителей на нижних этажах. Может, иногда стоит задумываться?

Прощай, тротуар Источник: читатель НГС











Наконец, крик души жителей улицы Советская. Тротуар на пересечении с Ленина окончательно превратился в парковку.

— Если раньше было один-два автохама, но они были на виду, то теперь... На первый взгляд уже и не поймешь, что на самом деле это тротуар, но под снегом — плитка. Страшно представить, что будет на этом месте весной, — подчеркнул автор снимка.

В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.



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