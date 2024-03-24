«Хотел въехать в квартиру на машине»: водитель «Фольксвагена» атаковал подъезд стоквартирного дома — смотрим фото

Уникальная ситуация. За год существования обновленной рубрики «Я паркуюсь как чудак» впервые нам не удалось установить ни одного владельца авто, чья машина была по-хамски припаркована в Новосибирске. Но мы не сдаемся и продолжаем публиковать своеобразную доску водительского позора.
Водитель внедорожника Jeep не стал утруждать себя поисками парковочного места во дворах на Бориса Богаткова и занял всю пешеходную дорожку, заставив местных жителей обходить свой авто по проезжей части. Качество уборки внутренних проездов в большинстве случаев оставляет желать лучшего, поэтому водитель заочно обрёк себя на гнев со стороны пешеходов.
— Почему я должен обходить машину по дороге? Бесстыжий хам, — гневно прокомментировал ситуацию автор фото.
Этот экземпляр оставил машину максимально близко ко входу в подъезд дома №16 по Красному Проспекту. Знаменитый стоквартирный дом, в котором некогда жила интеллектуальная элита Новосибирска. Теперь так.
— Такое ощущение, что человек хотел въехать в квартиру на авто, но вовремя остановился, — прокомментировал ситуацию автор фото.
Водитель китайского кроссовера заехал на тротуар на улице Героев революции рядом с пересечением с улицей Марии Ульяновой. По словам автор снимка, автолюбитель нарушает правила парковки с завидным постоянством.
— Водитель регулярно путает тротуар с парковочным карманом, — негодует читатель НГС.
Жители дома № 12 по улице Объединения бьют тревогу. Во дворе объявились бессовестные автомобилисты, которые паркуют машины прямо под окнами первого этажа.
— Совсем уже обнаглели, мало того, что на газоне, где часть травы уже оттаяло, так ещё и вплотную к окнам, — отметил автор снимка.
Автомобилисты собрали негативное комбо: парковка на газоне и отчасти на пешеходной дорожке, а также газы из выхлопных труб, которые так или иначе попадают в квартиры жителей на нижних этажах. Может, иногда стоит задумываться?
Наконец, крик души жителей улицы Советская. Тротуар на пересечении с Ленина окончательно превратился в парковку.
— Если раньше было один-два автохама, но они были на виду, то теперь... На первый взгляд уже и не поймешь, что на самом деле это тротуар, но под снегом — плитка. Страшно представить, что будет на этом месте весной, — подчеркнул автор снимка.
В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.