Дальнобойщик выдавил с дороги легковушку, и она разбилась о столб. Почему он это сделал

Как известно, одна из форм конфронтации на дорогах — между дальнобойщиками и «частниками» (как их раньше называли), то есть между водителями фур и легковушек. Одни недовольны мелочью, которая крутится под ногами, другие — огромными и медленными грузовиками, которые мешают езде. Бывают и ДТП по неосторожности, и конфликты, и даже умышленное создание аварийных ситуаций. Посмотрим на очередную аварию и выясним, кто виноват.
Дублер МКАД в столице, визуально по ширине мы можем наблюдать две полосы движения. С правой стороны едет грузовик, седельный тягач — грубо говоря, тот, который с контейнером, называется в народе фурой. Слева — легковой автомобиль, который поджимается грузовиком, совершающим, по сути, перестроение из полосы в сторону. Легковушка то ли не тормозит, то ли недостаточно тормозит — через мгновение она врезается в выступ-отбойник с фонарным столбом. Удар достаточно сильный, смотрите видео.
Судя по видеозаписи, момент смещения грузовика справа налево, то есть смена траектории, не вызывает вопросов. Другое дело, специально это сделано или нет. Ведь зачастую бывает, что водители, «занозившись», пытаются выдавить друг друга с полос движения.
— По правилам при наличии двух и более полос грузовик должен занимать крайнюю правую полосу, это аксиома. В данном случае грузовик лез в левую полосу, легковушка, возможно, была у него в мертвой зоне. Делать это специально — надо быть нездоровым человеком. Я склоняюсь, что это были мертвая зона и перестроение, которого в идеале не должно было быть, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
— Я не вижу здесь разметки, которая бы свидетельствовала, что тут две полосы движения. Во-вторых, водитель легкового автомобиля сам врезался в отбойник, грузовик в него не врезался. Да, он перекрыл ему дорогу, но он ехал первым. Лековой автомобиль попал в мертвую зону грузовика. В такой ситуации правила говорят, что водитель обязан тормозить, а водитель легковушки этого не сделал. Да, может, это неприятно для самолюбия — как это, пропустить, но это позволило бы избежать аварии, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.
Да, в указанном случае, скорее всего, мы имеем дело с невнимательностью, но бывали случаи, когда дальнобои, выступая как учителя на дороге, с большой долей вероятности намеренно доводили дело до аварийной ситуации. К примеру, они очень не любят, когда к ним подлезают справа — ранее мы разбирали эпизоды, когда грузовики не давали проехать машинам, которые шли на обгон, в итоге происходили аварии, вот посмотрите одно из видео.
— Я не уверена, что есть какая-то открытая война между водителями крупного транспорта и легковушками. Но то, что водители фур чисто с психологической точки зрения слегка недолюбливают легковушки, ну это было так всегда. У меня папа ездил на КАМАЗе, и тогда они называли водителей легковушек «частниками». Есть частый тип ДТП, когда водители подъезжают именно с правой стороны, пытаясь опередить водителя фуры. И тогда справа мы, водители легковушек, попадаем в мертвую зону, нас там не видно. В этих случаях водители фур виноваты, но получается, что к ним вроде как подлезли мы сами, — комментирует Оксана Косицкая.
Таким образом, обычным водителям можно посоветовать не шутить с крупногабаритным транспортом, держаться на безопасном расстоянии, тщательно просчитывать обгоны и маневры. Дальнобойщик вас может либо не заметить, либо, если создадите ему неприятную помеху, решит проучить вас. Ни то, ни другое ни к чему хорошему не приведет.
— Я бы посоветовала водителям легковушек быть крайне внимательными, когда рядом с нами проезжают такие огромные машины. Мы действительно для них маленькие и незаметные, да и есть правило трех Д. Видите, что смещается большегруз, да уступите вы ему место, пусть он уже едет, — заключает Оксана Косицкая.
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