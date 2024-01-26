Дальнобойщик выдавил с дороги легковушку, и она разбилась о столб. Почему он это сделал

— Я не вижу здесь разметки, которая бы свидетельствовала, что тут две полосы движения. Во-вторых, водитель легкового автомобиля сам врезался в отбойник, грузовик в него не врезался. Да, он перекрыл ему дорогу, но он ехал первым. Лековой автомобиль попал в мертвую зону грузовика. В такой ситуации правила говорят, что водитель обязан тормозить, а водитель легковушки этого не сделал. Да, может, это неприятно для самолюбия — как это, пропустить, но это позволило бы избежать аварии, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.