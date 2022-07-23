Девушка чуть не разбилась на трассе при обгоне фуры — зачем дальнобой выдавил ее на встречку

— Я думаю, что неправ водитель фуры. Водитель обязан заблаговременно оценить обстановку и прежде, чем начать обгон, посмотреть в зеркало. Если другой водитель включил поворотник, он уже тем самым показал начало маневра, то нужно отказаться от обгона. Очень хорошо, что всё так закончилось, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Для водителей, которые часто ездят по трассам, такая ситуация — повседневность. Дальнобойщики постоянно начинают свои обгоны, даже если видят, что сзади идет легковушка на высокой скорости, приготовившаяся к обгону. Они просто выворачивают влево (кто с поворотником, кто без) и вынуждают другие автомобили тормозить, иногда резко. Причина такого поведения проста — дальнобойщики в данном случае думают не об общей безопасности, а о своей выгоде: им не с руки терять скорость, а потом набирать ее на тяжелом грузовике.