Девушка чуть не разбилась на трассе при обгоне фуры — зачем дальнобой выдавил ее на встречку

Сегодня обсудим ситуацию, которая не закончилась аварией, но это была опасная ситуация, и на трассе такое случается повсеместно. Речь идет об обгоне грузовиков — если вы часто ездите по шоссе, можете заметить, что дальнобойщики начинают свои обгоны, даже если вы сзади уже близко и заняли крайнее левое положение. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Загородное шоссе, мы видим две полосы движения по направлению для автомобиля с регистратором и одну полосу встречного движения. Женщина-водитель легковушки начинает обгон, но влево для обгона внезапно перестраивается и седельный тягач с прицепом. Водитель легковушки частично оказался на встречной полосе, но затем сумел вернуться в свой ряд — смотрите видео.
Да, то, что водитель тягача не показал сигнал поворота, — это явное нарушение и пренебрежение правилами безопасности. Но вот в чем загвоздка: а кто первым начал маневр обгона? Если посмотреть замедленный повтор видео, складывается ощущение, что оба водителя как минимум начали обгон одновременно. И это самый скользкий момент в таких ситуациях.
— Я думаю, что неправ водитель фуры. Водитель обязан заблаговременно оценить обстановку и прежде, чем начать обгон, посмотреть в зеркало. Если другой водитель включил поворотник, он уже тем самым показал начало маневра, то нужно отказаться от обгона. Очень хорошо, что всё так закончилось, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Для водителей, которые часто ездят по трассам, такая ситуация — повседневность. Дальнобойщики постоянно начинают свои обгоны, даже если видят, что сзади идет легковушка на высокой скорости, приготовившаяся к обгону. Они просто выворачивают влево (кто с поворотником, кто без) и вынуждают другие автомобили тормозить, иногда резко. Причина такого поведения проста — дальнобойщики в данном случае думают не об общей безопасности, а о своей выгоде: им не с руки терять скорость, а потом набирать ее на тяжелом грузовике.
— Большая машина, трудно набирать скорость, поэтому грузовик видит окно и начинает газовать, обгоняет. Из-за этого всё и происходит, — отмечает эксперт.
Особенно затяжные обгоны выходят, когда один грузовик обгоняет другой — фуры же длинные, скорости у них примерно равны. В это время колонна легковушек вынуждена ждать сзади. Особенно примечательно, что дальнобойщики начинают обгон, даже если им мигают дальним светом и сигналят.
— В городе то же самое. По Станиславского еду, фура начинает перестраиваться. Я ему фарами, я ему сигналю, а он как перестраивался, так и перестроился передо мной. Я обгоняю, на светофоре стоим, я говорю: «Зачем ты так делаешь»? Он: «Я же перестраиваюсь». Я говорю: «Ну я же еду по этой полосе, у тебя нет никакого вообще права перестраиваться». Скорее всего, в голове такое — машина большая, как-нибудь меня объедут, — заключает Вячеслав Ашурков.
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