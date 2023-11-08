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Убиться об цену. АВТОВАЗ резко поднял стоимость автомобилей

Стоимость «Весты» перевалила за 2 млн рублей

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Lada Vesta Sportline — топовая комплектация модели ценой 2,176 млн рублей. Ее не нужно путать со спортивными Lada Vesta Sport, выпуск которых прекращен

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АВТОВАЗ неожиданно резко поднял стоимость всех четырех своих моделей. Сильнее всего подорожала Lada Niva Travel — сразу на 106 тысяч. Цены базовых версий Granta и Vesta остались неизменными, но средние комплектации подорожали, а также добавились новые. В результате стоимость топовой Lada Vesta достигла 2,176 млн рублей, и это не предел: ожидаются и более дорогие версии.

Lada Granta, по данным сайта «Цена Авто», прибавила 64 тысячи рублей во всех версиях, кроме самых доступных. Например, минимальная комплектация с кондиционером стоит теперь 960 тысяч рублей с 8-клапанным мотором и 990 тысяч с 16-клапанным. Кросс-версии прибавили 79 тысяч, а оспортивленные — 84 тысячи. Например, лифтбэк Lada Granta Sport со 118-сильным мотором обойдется в 1,374 млн.

С Lada Vesta всё еще хуже: подорожание составило 83–91 тысячу рублей (как и у Lada Niva Legend). Так, например, средняя комплектация Lada Vesta Life с кондиционером, АБС, подогревом сидений и мультимедийной системой обойдется в 1,592 млн рублей. А седан в исполнении Techno Cross стоит 1,9 млн. Но это не рекорд, потому что у «Весты» появилась новая версия.

Что значит «Спортлайн» (кроме диковатой цены)

Стоимость седана Lada Vesta Sportline — аж 2,176 млн, то есть почти на 300 тысяч дороже близких по оснащению версий Techno. И речь не идет о спортивной модели в полном смысле слова, скорее, о чуть форсированной машине с рядом имиджевых примочек.

Lada Vesta Sportline получила 1,6-литровый, форсированный со стандартных 106 л. с. до 118 л. с., но разгон до 100 км/ч всё равно занимает заурядные 11 секунд. Для сравнения: 125-сильный Volkswagen Polo выполнял упражнение на 2 секунды шустрее. Полноценная Lada Vesta Sport имела 1,8-литровый 145-сильный мотор, но АВТОВАЗ пока не возобновил их выпуск.

Vesta Sportline получила заниженную подвеску, 17-дюймовые колеса, более мощные тормоза, а также ряд внешних отличий, включая красную «губу» на бампере. Главная обновка в интерьере — спортивные сиденья, но в остальном комплектация схожа с версией Techno.

В салоне Lada Vesta Sportline — спортивные сиденья, накладки на педали и еще ряд мелких отличий

В салоне Lada Vesta Sportline — спортивные сиденья, накладки на педали и еще ряд мелких отличий

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АВТОВАЗ ставит на универсальность

Lada Vesta Sportline будет доступа в виде универсала. Ее стоимость пока не известна, но с учетом разницы цен между седанами и универсалами «Веста» должна быть в районе 2,3 млн рублей. И это далеко не максимально возможное исполнение «Весты», которая пока лишена 1,8-литровых моторов, автоматических трансмиссий и системы стабилизации. Не исключено, в следующем году мы увидим «Весты» стоимостью в районе 2,5 млн.

Цена универсала Vesta SW Sportline должна составить в районе 2,3 млн рублей

Цена универсала Vesta SW Sportline должна составить в районе 2,3 млн рублей

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Кроме того, АВТОВАЗ расширяет линейку обычных универсалов Vesta SW и SW Cross, которые до сих пор выпускались с 8-клапанным мотором в единственном исполнении Comfort. Цена составляла 1,33 млн рублей за обычную пятидверку и 1,511 млн за версию Cross. Скоро вернутся более дорогие исполнения Life, Enjoy и Techno, аналогичные таковым у седанов, а также 16-клапанные двигатели. Цены пока не объявили, но топовый седан Vesta Cross Techno стоит сейчас 1,9 млн рублей, значит, максимальные версии универсала вплотную подберутся к 2 млн. И это, напомним, без автоматических трансмиссий и системы стабилизации.

При такой ценовой политике Lada Vesta оказывается в опасной близости к китайским автомобилям. Например, седанчик Changan Alsvin стоит от 1,69 млн рублей, псевдокроссовер Livan X3 Pro — от 1,7 млн, популярный в России Haval Jolion — от 1,949 млн, а вышедший недавно седан Geely Emgrand — от 2 млн. Если же ориентироваться на стоимость Lada Vesta Sportline, то за сумму в районе 2,2 млн можно посмотреть седан Kaiyi E5 или кроссовер BAIC X35. Кстати, в октябре Lada Vesta уже дорожала.

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