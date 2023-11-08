Убиться об цену. АВТОВАЗ резко поднял стоимость автомобилей

Что значит «Спортлайн» (кроме диковатой цены)

Стоимость седана Lada Vesta Sportline — аж 2,176 млн, то есть почти на 300 тысяч дороже близких по оснащению версий Techno. И речь не идет о спортивной модели в полном смысле слова, скорее, о чуть форсированной машине с рядом имиджевых примочек.

Lada Vesta Sportline получила 1,6-литровый, форсированный со стандартных 106 л. с. до 118 л. с., но разгон до 100 км/ч всё равно занимает заурядные 11 секунд. Для сравнения: 125-сильный Volkswagen Polo выполнял упражнение на 2 секунды шустрее. Полноценная Lada Vesta Sport имела 1,8-литровый 145-сильный мотор, но АВТОВАЗ пока не возобновил их выпуск.