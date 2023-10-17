Когда на летней резине лучше не высовываться? Автоэксперт напомнил новосибирцам правила смены покрышек

Эксперт напоминает автомобилистам, что существует три основных вида резины. Первый — обычная летняя резина. Второй — так называемая «липучка», то есть всесезонная резина без шипов. Третий — шипованная зимняя. Летняя резина более жесткая, не «плывет» при высокой температуре воздуха. Зимняя наоборот мягче, потому что если ехать в морозы на твердой резине, то она не будет держать сцепление с дорогой.



— Резина должна обтекать поверхность, все неровности. Если ехать просто «камнем», то коэффициент сцепления будет очень плохой. А всесезонная резина — это «золотая середина». Сейчас, когда температура уже около 0 градусов, и снега нет, то лучше пользоваться всесезонкой. А потом, когда ляжет снег, будет лёд, переобуваться в шипованную, — рассказал Вячеслав Ашурков.

