Когда на летней резине лучше не высовываться? Автоэксперт напомнил новосибирцам правила смены покрышек

В Новосибирск и область пришло похолодание. В некоторых районах по утрам температура опускается до -3 градусов, правда, синоптики обещают потепление на этой неделе. Из-за перепадов температуры некоторые автомобилисты пока не решили, стоит ли менять летнюю резину на зимнюю. Руководитель Федерации автовладельцев в Новосибирске Вячеслав Ашурков рассказал, когда это лучше сделать.
Эксперт напоминает автомобилистам, что существует три основных вида резины. Первый — обычная летняя резина. Второй — так называемая «липучка», то есть всесезонная резина без шипов. Третий — шипованная зимняя. Летняя резина более жесткая, не «плывет» при высокой температуре воздуха. Зимняя наоборот мягче, потому что если ехать в морозы на твердой резине, то она не будет держать сцепление с дорогой.
— Резина должна обтекать поверхность, все неровности. Если ехать просто «камнем», то коэффициент сцепления будет очень плохой. А всесезонная резина — это «золотая середина». Сейчас, когда температура уже около 0 градусов, и снега нет, то лучше пользоваться всесезонкой. А потом, когда ляжет снег, будет лёд, переобуваться в шипованную, — рассказал Вячеслав Ашурков.
Летнюю резину стоит менять на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +7…+8 градусов, то есть утренние температуры составят +3…+4 градуса.
— Также важно обращать внимание на осадки. Если на улице +4 градуса и пошел мокрый снег, понятно, что, если у вас летняя резина, лучше не высовываться. Если у нас сухой асфальт даже при температуре -20 градусов, то спокойно на липучке можно ездить. А когда пошло сочетание льда и снега, ставить зимнюю, — объяснил эксперт.
Вячеслав Ашурков добавил, что если водитель поменяет резину на зимнюю, когда температура утром составляет +3…+4 градуса, а после этого на улице потеплеет до +15 градусов, то это не скажется на качестве шин. Но в таких условиях нужно учитывать, что резина мягкая, и если водитель будет ездить слишком быстро, то шипы с нее могут вылететь. Поэтому на шипованной резине нужно двигаться аккуратно.
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