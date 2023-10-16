«Половина шипов сбежала». Реальные отзывы водителей о недорогой китайской резине на зиму

А теперь китайские покрышки, которые, как и тамошние автомобили, всё больше набирают популярность. Размер 205/55/R16 :

Triangle TI501 — было 4750 рублей , стало 5900;



Sailun Ice Blazer WST3 — было 4300 рублей , стало 5500.

Размер побольше, 215/55/R18 , уже для приличных кроссоверов:

Triangle PL-01 — было 5630 рублей , стало 6340;

Sailun Ice Blazer WST3 — было 5975 рублей , стало 9900.

Как видим, какие-то модели подорожали, какие-то подешевели — это зависит от спроса, локализации производства, устаревания модели (Nokian, к примеру, дешевеют с выходом новых поколений покрышек). Обратите внимание, что «китай» уже не такой бросовый по цене, он подтягивается до признанных производителей, но всё еще относительно доступен.