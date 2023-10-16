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Обзор

«Половина шипов сбежала». Реальные отзывы водителей о недорогой китайской резине на зиму

Какие шины на зиму представлены на рынке, их достоинства и недостатки

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Сохранность шипов очень важна для водителей

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Стартовал сезон подготовки автомобилистов к переходу на зимнюю резину — как правило, шины начинают подбирать несколько раньше, до их непосредственной замены. На значительной части территории России «зиму» ставят в третьей декаде октября, а значит, самое время прицениваться к новым покрышкам, если, конечно, у вас есть на них деньги. Подробнее — в материале автообозревателя Дмитрия Косенко.

Сначала традиционно посмотрим, как выросли цены на конкретные модели — мы ведем статистку по шинам за последние годы. Вот массовый типоразмер 205/55/R16, который подходит и на легковые авто, и на компактные кроссоверы. Как же изменились ценники с октября 2022 года?

  • Nokian Hakkapeliitta 9 — было 9840 рублей, стало 9050;
  • Bridgestone Ice Cruiser 7000 — было 6580 рублей, стало 8300;
  • Nokian Nordman 7 — было 7180 рублей, стало 6600;
  • Nokian Nordman 8 — было 8190 рублей, стало 7380 (за одну шину, данные сетей «Колесити», «Сибирь-Колесо»).

А теперь китайские покрышки, которые, как и тамошние автомобили, всё больше набирают популярность. Размер 205/55/R16:

  • Triangle TI501 — было 4750 рублей, стало 5900;
  • Sailun Ice Blazer WST3 — было 4300 рублей, стало 5500.

Размер побольше, 215/55/R18, уже для приличных кроссоверов:

  • Triangle PL-01 — было 5630 рублей, стало 6340;
  • Sailun Ice Blazer WST3 — было 5975 рублей, стало 9900.

Как видим, какие-то модели подорожали, какие-то подешевели — это зависит от спроса, локализации производства, устаревания модели (Nokian, к примеру, дешевеют с выходом новых поколений покрышек). Обратите внимание, что «китай» уже не такой бросовый по цене, он подтягивается до признанных производителей, но всё еще относительно доступен.

— Китайские бренды, которые сейчас популярны, их хорошо спрашивают, это Sailun — хорошо очень продается, это Mazzini. Maxxis, который давно уже продается и по цене выше среднего стал. Еще популярный бренд Triangle, тоже его спрашивают всегда. Из российских брендов спрашивают Cordiant, Viatti, тут ничего не поменялось. А из тех, что там остались западные бренды, это Pirelli — они продаются, у них работает завод, и Yokohama японская. Там чуть меньше ассортимент, конечно, стал, по некоторым позициям есть пробелы, их меньше в наличии. Ушли Bridgestone, ушли Michelin, да, эти бренды сейчас отсутствуют на рынке, — говорит заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

Нет, если, конечно, нужны Michelin или Nokian — всё можно купить, из складских остатков, по параллельному импорту. Но в целом дело идет к тому, что массовый сегмент всё равно займут покрышки из Китая.

— Сейчас ситуация с резиной стабильная, никакого дефицита нет, рынок полностью адаптировался к новым условиям. В наличии остался запас остатков тех брендов, которые ушли или уходят из страны, у крупных дистрибьюторов уже налажены поставки по параллельному импорту. Кроме того, появилось огромное количество китайских брендов. Линейка китайских производителей включает в себя как эконом-сегмент, так и более дорогие шины. Каких-то нареканий по качеству к китайской резине нет, — отмечает Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Как раз качество — главный вопрос, который интересует автовладельцев по поводу китайских шин. Сколько выдержит, как быстро сотрется, как устойчива к пробоям, сколько продержатся шипы.

— Из популярных брендов китайских типоразмеры — это 195/65/15, например, Sailun. Это Maxxis в размерах 185/65/15, 185/70/14. Если говорить про отзывы о китайских шинах, которые недавно продаются, то аналитики пока нет, опыт не набран. Но в целом если говорить о шинах, которые продавались раньше, там в общих чертах можно сказать, что «ходимость» шины пониже, то есть они меньше сезонов могут прослужить. Других замечаний нет, нельзя сказать, что они лопаются на морозе или еще что-то происходит с ними, такого не случается, — поясняет Николай Пшеничников.

В список самых популярных по спросу конкретных моделей входят, к примеру, Sailun Ice Blazer WST3, Maxxis NP-5, Triangle IcelynX TI501 (все шипованные). Давайте посмотрим, что о них пишут люди после реального опыта эксплуатации — это отзывы на популярных шинных маркетах. Представим и плюсы, и, главное, минусы.

Sailun Ice Blazer WST3

— Хорошая мягкая резина, дорогу держит.

— Эксплуатация при температурах от +5 до -45. В основном городские условия. По снегу понравилась. Гребет добротно. Пару раз были экстремальные ситуации, успел оттормозиться.

— Шумная, быстро вылетели шипы.

— Весной оказалось, что половина шипов сбежала.

— Дополняю отзыв спустя 3 зимы. Почти все шипы вылетели. По сравнению с нормальными брендами вообще не держит дорогу зимой в снег.

Sailun Ice Blazer WST3 имеет немного шипов

Sailun Ice Blazer WST3 имеет немного шипов

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Maxxis NP-5

— Отличная резина по доступной цене. Большое количество шипов, вгрызается в лед и на снегу.

— Мягкая, много шипов, хорошая защита от боковых ударов.

— Мягкая, не шумная, хорошая управляемость.

— Шипы простые круглые, утоплены неравномерно, некоторые криво посажены, нет полости для ледяной стружки!

— Очень шумит после 60 км/ч, дальше гул по нарастающей.

— Шумная, на асфальте на скорости гудит.

У Maxxis <nobr class="_">NP-5</nobr> шипов побольше

У Maxxis NP-5 шипов побольше

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Triangle IcelynX TI501

— Много шипов. Умеренно тихие после обкатки. Хорошие сцепные свойства на обледенелой дороге.

— Достаточно цепкие на льду. Учитывая количество шипов — это неудивительно. Хорошо выбираются из сугробов.

— По снегу, льду, ледяному асфальту и по каше по трассе просто идеально.

— В -25 сильно дубеют,и это прям ощущается, что резина стала значительно жестче.

— Плохо тормозит на мокрой дороге, валкость, быстро зарывается в снегу.

— При быстром разгоне, резком повороте и на скорости 120+ машина начинает плыть.

— За такую цену спасибо, что круглое, и ладно!

Да и правда, что еще нужно от колес — круглые, надуваются и крутятся. Всё же дело в известном сочетании цена/качество — так что изучайте отзывы подробней, примеряйте на свои деньги и выбирайте то, что вам подойдет. И помните — от колес напрямую зависят ваши безопасность и жизнь.

Ранее мы рассказывали об изменениях цен на запчасти в 2023 году.

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