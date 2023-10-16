«Половина шипов сбежала». Реальные отзывы водителей о недорогой китайской резине на зиму

Стартовал сезон подготовки автомобилистов к переходу на зимнюю резину — как правило, шины начинают подбирать несколько раньше, до их непосредственной замены. На значительной части территории России «зиму» ставят в третьей декаде октября, а значит, самое время прицениваться к новым покрышкам, если, конечно, у вас есть на них деньги. Подробнее — в материале автообозревателя Дмитрия Косенко.
Сначала традиционно посмотрим, как выросли цены на конкретные модели — мы ведем статистку по шинам за последние годы. Вот массовый типоразмер
- Nokian Hakkapeliitta 9 — было
9840 рублей, стало 9050;
- Bridgestone Ice Cruiser 7000 — было
6580 рублей, стало 8300;
- Nokian Nordman 7 — было
7180 рублей, стало 6600;
- Nokian Nordman 8 — было
8190 рублей, стало 7380 (за одну шину, данные сетей «Колесити», «Сибирь-Колесо»).
А теперь китайские покрышки, которые, как и тамошние автомобили, всё больше набирают популярность. Размер
- Triangle TI501 — было
4750 рублей, стало 5900;
- Sailun Ice Blazer WST3 — было
4300 рублей, стало 5500.
Размер побольше,
- Triangle PL-01 — было
5630 рублей, стало 6340;
- Sailun Ice Blazer WST3 — было
5975 рублей, стало 9900.
Как видим, какие-то модели подорожали, какие-то подешевели — это зависит от спроса, локализации производства, устаревания модели (Nokian, к примеру, дешевеют с выходом новых поколений покрышек). Обратите внимание, что «китай» уже не такой бросовый по цене, он подтягивается до признанных производителей, но всё еще относительно доступен.
— Китайские бренды, которые сейчас популярны, их хорошо спрашивают, это Sailun — хорошо очень продается, это Mazzini. Maxxis, который давно уже продается и по цене выше среднего стал. Еще популярный бренд Triangle, тоже его спрашивают всегда. Из российских брендов спрашивают Cordiant, Viatti, тут ничего не поменялось. А из тех, что там остались западные бренды, это Pirelli — они продаются, у них работает завод, и Yokohama японская. Там чуть меньше ассортимент, конечно, стал, по некоторым позициям есть пробелы, их меньше в наличии. Ушли Bridgestone, ушли Michelin, да, эти бренды сейчас отсутствуют на рынке, — говорит заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
Нет, если, конечно, нужны Michelin или Nokian — всё можно купить, из складских остатков, по параллельному импорту. Но в целом дело идет к тому, что массовый сегмент всё равно займут покрышки из Китая.
— Сейчас ситуация с резиной стабильная, никакого дефицита нет, рынок полностью адаптировался к новым условиям. В наличии остался запас остатков тех брендов, которые ушли или уходят из страны, у крупных дистрибьюторов уже налажены поставки по параллельному импорту. Кроме того, появилось огромное количество китайских брендов. Линейка китайских производителей включает в себя как эконом-сегмент, так и более дорогие шины. Каких-то нареканий по качеству к китайской резине нет, — отмечает Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Как раз качество — главный вопрос, который интересует автовладельцев по поводу китайских шин. Сколько выдержит, как быстро сотрется, как устойчива к пробоям, сколько продержатся шипы.
— Из популярных брендов китайских типоразмеры — это
В список самых популярных по спросу конкретных моделей входят, к примеру, Sailun Ice Blazer WST3, Maxxis
Sailun Ice Blazer WST3
— Хорошая мягкая резина, дорогу держит.
— Эксплуатация при температурах от +5 до -45. В основном городские условия. По снегу понравилась. Гребет добротно. Пару раз были экстремальные ситуации, успел оттормозиться.
— Шумная, быстро вылетели шипы.
— Весной оказалось, что половина шипов сбежала.
— Дополняю отзыв спустя
Maxxis
NP-5
— Отличная резина по доступной цене. Большое количество шипов, вгрызается в лед и на снегу.
— Мягкая, много шипов, хорошая защита от боковых ударов.
— Мягкая, не шумная, хорошая управляемость.
— Шипы простые круглые, утоплены неравномерно, некоторые криво посажены, нет полости для ледяной стружки!
— Очень шумит после
— Шумная, на асфальте на скорости гудит.
Triangle IcelynX TI501
— Много шипов. Умеренно тихие после обкатки. Хорошие сцепные свойства на обледенелой дороге.
— Достаточно цепкие на льду. Учитывая количество шипов — это неудивительно. Хорошо выбираются из сугробов.
— По снегу, льду, ледяному асфальту и по каше по трассе просто идеально.
— В -25 сильно дубеют,и это прям ощущается, что резина стала значительно жестче.
— Плохо тормозит на мокрой дороге, валкость, быстро зарывается в снегу.
— При быстром разгоне, резком повороте и на скорости 120+ машина начинает плыть.
— За такую цену спасибо, что круглое, и ладно!
Да и правда, что еще нужно от колес — круглые, надуваются и крутятся. Всё же дело в известном сочетании цена/качество — так что изучайте отзывы подробней, примеряйте на свои деньги и выбирайте то, что вам подойдет. И помните — от колес напрямую зависят ваши безопасность и жизнь.
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