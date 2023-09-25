«Приехали, покурили»: МВД заплатит новосибирцу 40 000 рублей из-за конфликта на штрафстоянке

Напомним, в октябре 2022 года Toyota Caldina новосибирца доставили на ответственное хранение на штрафстоянку на ул. Кулагина. Мужчина получил в ГИБДД документы на возврат автомобиля, но в «ГАПП 9» с него потребовали оплату услуг на месте или же заключение некоего договора о последующей оплате. Зная, что такие препятствия в выдаче транспорта незаконны, мужчина вызывал полицию к «ГАПП-9» несколько дней подряд, пытаясь забрать свою Toyota. Дойдя до директора, Дудин всё-таки получил назад автомобиль, но на этом останавливаться не захотел. В августе он в суде доказал незаконность действий «ГАПП 9» по удерживанию его машины и взыскал с оператора штрафстоянок почти 38 тысяч рублей.

