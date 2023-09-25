«Приехали, покурили»: МВД заплатит новосибирцу 40 000 рублей из-за конфликта на штрафстоянке

Новосибирский областной суд обязал МВД Новосибирска выплатить 40 000 рублей местному жителю Денису Дудину за бездействие. Его автомобиль несколько дней незаконно удерживали сотрудники штрафстоянки «ГАПП 9».
— Полиция несколько раз приезжала на штрафстоянку по моему вызову, но сотрудники бездействовали: они не принимали мер пресечения нарушениях моих прав. Приехали, покурили, опросили участников и уехали. Но я по-прежнему не мог пользоваться своим автомобилем! Судья первой инстанции посчитал составление протоколов и опросов активной защитой моих прав, но областной суд счел это недостаточным. Он рассудил, что полиция должна была потребовать прекращения самоуправства, то есть дать мне возможность забрать автомобиль, — сказал НГС Дудин.
Решение областного суда отменило решение первой инстанции и признало «незаконным действия (бездействия) сотрудников Отдела полиции №6 «Октябрьский», выразившиеся в непринятии мер по пресечению противоправных действий работников ООО «ГАПП-9», выразившихся в незаконном удержании на специализированной стоянке принадлежащего Дудину Денису автомобиля «Тойота Калдина», а также в не проведении проверки и непринятии решения по заявлению Дудина Дениса». 40 000 рублей МВД Новосибирска заплатит за расходы истца на юриста.
ООО «ГАПП 9» принадлежит Сергею Дроздову. Директор — Владимир Вивденко. На конец 2021-го выручка компании составила 65,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,6 миллиона. У «ГАПП 9» 3 штрафстоянки в Новосибирске: на ул. Кулагина, 2/1, Доватора, 11, к. 2 и Нижегородской, 272, к. 1.
Напомним, в октябре 2022 года Toyota Caldina новосибирца доставили на ответственное хранение на штрафстоянку на ул. Кулагина. Мужчина получил в ГИБДД документы на возврат автомобиля, но в «ГАПП 9» с него потребовали оплату услуг на месте или же заключение некоего договора о последующей оплате. Зная, что такие препятствия в выдаче транспорта незаконны, мужчина вызывал полицию к «ГАПП-9» несколько дней подряд, пытаясь забрать свою Toyota. Дойдя до директора, Дудин всё-таки получил назад автомобиль, но на этом останавливаться не захотел. В августе он в суде доказал незаконность действий «ГАПП 9» по удерживанию его машины и взыскал с оператора штрафстоянок почти 38 тысяч рублей.
— Я считаю, что мой пример будет полезен для общества. Чтобы люди понимали, что полиция — это инструмент. МВД обязано предпринимать именно активные действия по пресечению нарушений закона. Но чтобы этот механизм заработал, порой требуется приложить некоторые усилия, — подытожил Дудин.
НГС направил запрос в пресс-службу областного главка полиции с просьбой прокомментировать решение суда. При получении ответа материал будет дополнен.
Ранее главный редактор НГС в авторской колонке поделилась собственным опытом вызволения автомобиля со штрафстоянки.