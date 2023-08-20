Новосибирец в суде доказал незаконность удержания автомобиля на штрафстоянке — разбираем кейс с юристами

Новосибирский общественник Денис Дудин доказал, что сотрудники штрафстоянки «ГАПП-9» незаконно удерживали его автомобиль, поставив для выдачи техники обязательное условие: подписать договор оплаты своих услуг. Сибиряк счел это самоуправством и вымогательством: вызвал полицию и обратился в суд. Решение вынесли в пользу Дудина. Разбираемся с юристом в ухищрениях работы новосибирских штрафстоянок и в том, как отстоять свои законные интересы, сэкономив время и деньги.
Решение суда
Октябрьский районный суд Новосибирска поставил точку в споре автовладельца Дениса Дудина и оператора штрафстоянок ООО «ГАПП-9». В октябре 2022 года «Toyota Caldina» новосибирца доставили на ответственное хранение. Мужчина получил в ГИБДД документы на возврат автомобиля, но на штрафстоянке с него потребовали оплату услуг или же заключение некоего договора о последующей оплате. Зная, что такие препятствия в выдаче транспорта незаконны, мужчина вызывал полицию к «ГАПП-9» несколько дней подряд, пытаясь забрать свою «Тойоуту». Дойдя до директора, Дудин все-таки получил назад автомобиль, но на этом останавливаться не захотел.
Суд признал действия сотрудников штрафстоянки незаконными и обязал «ГАПП-9» заплатить Дудину 10 756 рублей в качестве возмещения убытков и еще 27 000 рублей, потраченных на юриста.
ООО «ГАПП-9» не ответило на запрос НГС по поводу ситуации с Дудиным, планов опротестовать решение суда и изменить порядок взимания платы с владельцев эвакуированных автомобилей.
ООО «ГАПП 9» принадлежит Сергею Дроздову. Директор — Владимир Вивденко. На конец 2021 выручка компании составила 65,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,6 миллионов. У «ГАПП 9» 3 штрафстоянки в Новосибирске: на ул. Кулагина, 2/1, Доватора, 11 к. 2 и Нижегородской, 272 к. 1.
Что говорит закон
По мнению юриста Леонида Шульги, требование сотрудников штрафстоянки оплатить содержание и эвакуацию автомобиля при его выдаче собственнику неправомерны.
— Пункт 1 статьи 4 закона Новосибирской области № 227 «О порядке перемещения задержанных ТС на специализированную штрафстоянку, их хранения и оплаты и возврата» гласит, что возврат владельцу производится незамедлительно после устранения причины задержания автомобиля. В данном случае устранением считается предъявление разрешения от ГИБДД, — говорит Шульга.
Согласно положениям закона, автовладелец обязан оплатить эвакуацию и хранение автомобиля в 30-дневный срок, но лишь в случае, если ему не удастся оспорить постановление о нарушении парковки.
— Но дело в том, что штрафстоянке не выгодно ждать месяц оплаты. Если же деньги не придут, то придется подавать на потребителя в суд, а это лишняя морока. Если же человек докажет незаконность постановления, деньги также придётся взыскивать с ГИБДД в судебном порядке. Поэтому штрафстоянки всяческими способами убеждают платить сразу. В крайнем случае — заключать некие договоры об оплате. Но это незаконно, — добавил Шульга.
Инструкция к действию
Денис Дудин столкнулся с незаконными требования «ГАПП-9» уже не в первый раз. В 2017-ом году ему не отдавали автомобиль на одной из штрафстоянок «ГАПП 9» при наличии разрешения от ГИБДД.
Областная прокуратура в 2018 году признала действия сотрудников «ГАПП 9» по невыдаче Дудину автомобиля без моментальной оплаты незаконными, а размещенную на стендах штрафстоянки информацию о порядке выдаче ТС — противоречащей КоАП и профильному закону Новосибирской области. Руководству «ГАПП-9» указали на недопустимость нарушения законодательства, однако за годы ситуация принципиально не изменилась.
— Незаконный отказ выдачи транспортного средства при наличии у собственника разрешения ГИБДД может быть квалифицирован как нарушение статьи 19.1 КоАП «Самоуправство». Понятно, что далеко не каждый начнет на месте права качать, вызывать полицию и тратить время и силы на суд. Этим и пользуются, — поделился с НГС мнением адвокат Денис Садовский.
Столкнувшимся с незаконными требованиями на штрафстоянке юрист советует сразу же на месте фиксировать отказ выдачи автомобиля на смартфон.
— После этого необходимо вызвать наряд полиции на место или самому отправиться в ближайшее отделение полиции, написать заявление о самоуправстве. Имея на руках заявление в МВД, по которому обязательно будет принимать то или иное решение и зафиксированный незаконный отказ, будет легче разрешить сложившуюся ситуацию с «ГАПП-9»: разойтись по-хорошему или же судиться и взыскивать все убытки как Денис Дудин, — добавил Садовский.
Ранее Денис Дудин дважды добился штрафов заместителю главы Управления Роспотребнадзора НСО Ладе Самойловой.