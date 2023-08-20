Новосибирец в суде доказал незаконность удержания автомобиля на штрафстоянке — разбираем кейс с юристами

Суд признал действия сотрудников штрафстоянки незаконными и обязал «ГАПП-9» заплатить Дудину 10 756 рублей в качестве возмещения убытков и еще 27 000 рублей, потраченных на юриста.



ООО «ГАПП-9» не ответило на запрос НГС по поводу ситуации с Дудиным, планов опротестовать решение суда и изменить порядок взимания платы с владельцев эвакуированных автомобилей.



ООО «ГАПП 9» принадлежит Сергею Дроздову. Директор — Владимир Вивденко. На конец 2021 выручка компании составила 65,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,6 миллионов. У «ГАПП 9» 3 штрафстоянки в Новосибирске: на ул. Кулагина, 2/1, Доватора, 11 к. 2 и Нижегородской, 272 к. 1.

