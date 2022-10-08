«Три дня подряд вызывал полицейских»: штрафстоянка в Новосибирске незаконно требует деньги с автовладельцев

Редакция НГС обратилась с запросом в «ГАПП 9» с просьбой прокомментировать ситуацию с Дудиным и разъяснить порядок выдачи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил.



Что говорит закон



По мнению юриста Леонида Шульги, требование сотрудников штрафстоянки оплатить содержание и эвакуацию автомобиля при его выдаче собственнику неправомерны.



— Пункт 1 статьи 4 закона Новосибирской области № 227 «О порядке перемещения задержанных ТС на специализированную штрафстоянку, их хранения и оплаты и возврата» гласит, что возврат владельцу производится незамедлительно после устранения причины задержания автомобиля. В данном случае устранением считается предъявление разрешения от ГИБДД, — говорит Шульга.