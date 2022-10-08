«Три дня подряд вызывал полицейских»: штрафстоянка в Новосибирске незаконно требует деньги с автовладельцев
Денис Дудин рассказал, как «ГАПП 9» обманывает новосибирцев, не обращая внимания на прокуратуру
Новосибирец Денис Дудин потратил несколько дней на то, чтобы забрать свой автомобиль со штрафстоянки, располагая необходимыми документами. По его мнению, сотрудники стоянок оператора «ГАПП 9» пользуются правовой неграмотностью сибиряков и ставят условием оплату за эвакуацию сразу, хотя по закону на это дается тридцать дней. Еще в 2018 году доводы Дудина подтвердила областная прокуратура, указав предприятию на недопустимость такого поведения. Но история повторилась спустя 4 года. Подробности в материале.
«Только руками разводили»
Активист общественного движения «Трезвый город» Денис Дудин потратил четыре дня на противостояние с сотрудниками штрафстоянки «ГАПП 9».
— 30 сентября мою машину эвакуировали с Вокзальной магистрали на штрафстоянку по признакам неправильной парковки. Я поехал в ГИБДД, получил документы на возврат автомобиля. По приезду на штрафстоянку на улице Кулагина, 2/1 (спустя шесть часов после эвакуации) с меня потребовали оплату вперед или заключение какого-то договора по данным паспорта. Его смысл в том, что если я не плачу в течение 30 дней за содержание авто на штрафстоянке и услуги эвакуатора, у меня возникают кредитные обязательства, — рассказывает Денис.
Денис Дудин платить отказался — требования ему показались противоправными.
— Я три дня подряд вызывал к штрафстоянке полицейских сообщить о факте самоуправства, но наряд разводил руками, ничего не предприняв. После чего я поехал в головной офис «ГАПП 9» на улице Нижегородской, пригрозил директору судом. Тот оказался более адекватным, нежели его сотрудники. Мы решили, что если я не смогу опротестовать постановление о нарушении парковки, то заплачу за содержание машины до момента первого предъявления документов когда вызвал полицию в первый раз, согласно исчислению законом срока, — говорит Дудин.
Свое слово директор «ГАПП 9» сдержал: 4 октября Дудин получил назад свою Toyota, в акте приема-передачи автомобиля (есть в распоряжении НГС) срок хранения указан всего 6 часов с 30 сентября по 1 октября, хотя сам акт датирован 4 октября.
Редакция НГС обратилась с запросом в «ГАПП 9» с просьбой прокомментировать ситуацию с Дудиным и разъяснить порядок выдачи транспортных средств. На момент публикации ответ не поступил.
Что говорит закон
По мнению юриста Леонида Шульги, требование сотрудников штрафстоянки оплатить содержание и эвакуацию автомобиля при его выдаче собственнику неправомерны.
— Пункт 1 статьи 4 закона Новосибирской области № 227 «О порядке перемещения задержанных ТС на специализированную штрафстоянку, их хранения и оплаты и возврата» гласит, что возврат владельцу производится незамедлительно после устранения причины задержания автомобиля. В данном случае устранением считается предъявление разрешения от ГИБДД, — говорит Шульга.
Согласно положениям закона, автовладелец обязан оплатить эвакуацию и хранение автомобиля в 30-дневный срок, но лишь в случае, если ему не удастся оспорить постановление о нарушении парковки.
— Но дело в том, что штрафстоянке не выгодно ждать месяц оплаты. Если же деньги не придут, то придется подавать на потребителя в суд, а это лишняя морока. Если же человек докажет незаконность постановления, деньги также придётся взыскивать с ГИБДД в судебном порядке. Поэтому штрафстоянки всяческими способами убеждают платить сразу. В крайнем случае — заключить некие договоры об оплате. Но это незаконно, — добавил Шульга.
По мнению юриста, сотрудники МВД в ситуациях, аналогичных случаю Дениса Дудина, должны вставать на сторону автовладельцев.
— В данном случае действия сотрудников автостоянки подпадают под статью УК «Самоуправство». Полицейские обязаны такое пресекать незамедлительно, — подытожил Шульга.
В пресс-службе МВД Новосибирской области затруднились оперативно ответить НГС, выезжали ли их сотрудники на вызовы Дудина 1, 2 и 3 октября. Активист в свою очередь сфотографировал на память приехавшего на штрафстоянку по вызову полицейского и сохранил талоны.
Штрафстоянка-рецидивист
У Дениса Дудина в 2017 году уже случалась подобная ситуация. Ему не отдавали автомобиль на одной из штрафстоянок «ГАПП 9» при наличии разрешения от ГИБДД. Урегулировав этот вопрос, активист не успокоился и решил привлечь к проблеме прокуратуру.
— Я прошёл все инстанции от районной прокуратуры до областной. В районной и городской прокуратуре мои доводы результата не возымели, однако в региональной расставили точки над i, — вспоминает Дудин.
Областная прокуратура в 2018 году признала действия сотрудников «ГАПП 9» по невыдаче Дудину автомобиля без моментальной оплаты незаконными, а размещенную на стендах штрафстоянки информацию о порядке выдаче ТС — противоречащей КоАП и профильному закону Новосибирской области.
— Директору «ГАПП 9» заместитель прокурора области внес представление с требованием обеспечить выдачу задержанных транспортных средств со специализированных штрафстоянок в установленном законом порядке. Кроме того, прокурорам Октябрьского района и Новосибирска указано на ненадлежащее рассмотрение ваших жалоб, — говорится в ответе облпрокуратуры Дудину.
ООО «ГАПП 9» принадлежит Сергею Дроздову. Директор — Владимир Вивденко. На конец 2021 выручка компании составила 65,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,6 миллионов. У «ГАПП 9» 3 штрафстоянки в Новосибирске: на ул. Кулагина, 2/1, Доватора, 11 к. 2 и Нижегородской, 272 к. 1.
Областная прокуратура также направила на рассмотрение прокурору Новосибирска заявление Дудина о привлечении к ответственности полицейских, которые приезжали на вызовы активиста в 2017 году к штрафстоянке, но не помогли. Правда, чем это закончилось, неизвестно.
Ранее Денис Дудин дважды добился штрафов заместителю главы Управления Роспотребнадзора НСО Ладе Самойловой за нарушение порядка рассмотрения нескольких обращений о незаконной продаже табака в Новосибирске.
В 2015 году глава полиции Бердска Илья Шипицын был уволен из-за скандала со штрафстоянками.