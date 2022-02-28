Замглавы новосибирского Роспотребнадзора снова оштрафовали из-за нарушений в работе с жалобами на табак

— Действительно, было вынесено постановление о привлечении Лады Самойловой к наказанию в виде штрафа в 6 000 рублей по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), — сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в силу, и может быть обжаловано. Получить оперативный комментарий по телефону в Управлении Роспотребнадзора на момент публикации НГС не удалось. Редакция отправила письменный запрос по ситуации.

В октябре 2021 года Самойлову уже штрафовал суд за аналогичное правонарушение. Размер штрафных санкций оказался тем же — 6 000 рублей. При подготовке предыдущего материала о штрафе Самойловой за нарушение порядка работы с обращениями граждан НГС получил комментарий Роспотребнадзора, из которого следовало, что областное управление ведомства будет обжаловать постановление суда.



Ранее Дудин объяснял, что «Трезвый город» около 10 лет занимается политикой оздоровления населения и борется с продажей табака.

— В начале 2021 года мы заметили судебную практику Верховного суда, согласно которой, запрещается реализация табачной продукции во внестационарных павильонах и киосках. Мы нашли десятки таких нарушений в Новосибирске и направили в Роспотребнадзор жалобы с фотографиями и чеками с контрольных закупок, — говорил Дудин.