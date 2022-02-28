Замглавы новосибирского Роспотребнадзора снова оштрафовали из-за нарушений в работе с жалобами на табак

25 февраля мировой суд Железнодорожного района Новосибирска назначил наказание заместителю главы Управления Роспотребнадзора НСО Ладе Самойловой за нарушение порядка рассмотрения нескольких обращений о незаконной продаже табака в Новосибирске.
Об этом рассказал активист общественной организации «Трезвый город» Денис Дудин, который и подавал эти жалобы. По его словам, в суде Роспотребнадзор заявил о несогласии с обвинениями в бездействии службы. В 1-ом участке мирового суда Железнодорожного района подтвердили факт привлечения чиновника к административной ответственности.
— Действительно, было вынесено постановление о привлечении Лады Самойловой к наказанию в виде штрафа в 6 000 рублей по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), — сообщили в суде.
Постановление суда не вступило в силу, и может быть обжаловано. Получить оперативный комментарий по телефону в Управлении Роспотребнадзора на момент публикации НГС не удалось. Редакция отправила письменный запрос по ситуации.
В октябре 2021 года Самойлову уже штрафовал суд за аналогичное правонарушение. Размер штрафных санкций оказался тем же — 6 000 рублей. При подготовке предыдущего материала о штрафе Самойловой за нарушение порядка работы с обращениями граждан НГС получил комментарий Роспотребнадзора, из которого следовало, что областное управление ведомства будет обжаловать постановление суда.
Ранее Дудин объяснял, что «Трезвый город» около 10 лет занимается политикой оздоровления населения и борется с продажей табака.
— В начале 2021 года мы заметили судебную практику Верховного суда, согласно которой, запрещается реализация табачной продукции во внестационарных павильонах и киосках. Мы нашли десятки таких нарушений в Новосибирске и направили в Роспотребнадзор жалобы с фотографиями и чеками с контрольных закупок, — говорил Дудин.
По мнению представителей «Трезвого города», проверки Роспотребнадзора не были полноценными. Жалобы на работу ведомства адресовались в прокуратуру, после этого прокуратура вышла с иском к Роспотребнадзору в суд.
— Самойловой не обеспечено объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, не приняты меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина, письменный ответ дан не по существу поставленных в обращении вопросов, — говорится в постановлении первого заместителя прокурора НСО Сергея Коростылева о привлечении Самойловой к административной ответственности (копия есть в распоряжении НГС). Это документ и явился основанием для обращения прокуратуры в суд.
В начале января в Октябрьский районный суд Новосибирска поступила жалоба на постановление Роспотребнадзора о штрафе для директора переполненной школы № 76. После проверки ведомства Надежде Равлюк грозил штраф в 30 000 рублей за нарушением санитарно-эпидемиологических требований при обучении детей - женщина оказалась несогласной с таким решением.