Автозавод «Москвич» откроет дилерский центр в Новосибирске

Автомобильный завод «Москвич» откроет дилерские центры в Новосибирске, Барнауле, Томске и еще 9 городах страны. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте «Москвича».
— «Москвич» расширяет географию своего присутствия и объявляет новых партнеров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец, — пишут на сайте.
Сейчас в 25 городах России работают 55 точек «Москвича». Ранее завод анонсировал открытие дилерских центров еще в 16 городах. Площадки уже готовят к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей Москвич. Под этим торговым знаком в России собирают кроссоверы китайской компании JAC. Треть из них работают на электричестве.
Партнер автозавода в Новосибирске — автоцентр ГАЗ «Сармат». Корреспондент НГС направил запрос в компанию, чтобы уточнить, когда и где откроется дилерский центр «Москвича».
Первую партию новых «Москвичей» доставили в Новосибирск в начале этого года. Дилером стала крупная группа компаний «Фастар». Читайте в обзоре НГС, чем оснащены эти машины.