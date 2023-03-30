«Ажиотаж пропал». Узнаём, как за год подешевели автозапчасти, масла и расходники (было — стало)

— Всплески, которые были прошлой весной, уже демпфировались. Предложений больше появилось на рынке, цепочки удешевились по логистике, ажиотаж из-за страха пропал. Вначале кто-то там пути смотрел, по одной штучке возить пробовал, сейчас уже контейнерами и грузовиками. И это не только Китай, но и Европа. Да, есть какие-то группы запчастей, по которым не научились санкции обходить. Особенно связанные с противоугонной безопасностью, ключи производителей. А всё остальное достаточно без проблем, — рассказывает директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко.