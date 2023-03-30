«Ажиотаж пропал». Узнаём, как за год подешевели автозапчасти, масла и расходники (было — стало)

В преддверии сезона замены резины мы уже рассказывали о том, как снизилась цена на автомобильные покрышки по сравнению с пиковыми значениями марта 2022 года. По некоторым позициям снижение стоимости достигло 30%. А что происходит с запчастями, маслами и прочими расходными материалами? Ведь с этими позициями средний автомобилист сталкивается гораздо чаще, чем с покупкой комплекта резины. Подробнее — в нашем материале.
Рост цен на запчасти в марте 2022 года происходил стремительно — рвались логистические цепочки, скакали валютные курсы, многие продавцы закладывали в новые цены спекулятивную составляющую. К 19 марта цены достигли своих пиков — ряд автотоваров подорожал более чем в 1,5 раза. К примеру, амортизаторы на Ford Focus II тогда прибавили в цене 57%, свечи зажигания — 102%, тормозные колодки на Hyundai Solaris — 102%. Но теперь эти пики позади, и на основную массу автотоваров цены отыграли назад, хотя, конечно, и не до значений февраля 2022 года.
— Всплески, которые были прошлой весной, уже демпфировались. Предложений больше появилось на рынке, цепочки удешевились по логистике, ажиотаж из-за страха пропал. Вначале кто-то там пути смотрел, по одной штучке возить пробовал, сейчас уже контейнерами и грузовиками. И это не только Китай, но и Европа. Да, есть какие-то группы запчастей, по которым не научились санкции обходить. Особенно связанные с противоугонной безопасностью, ключи производителей. А всё остальное достаточно без проблем, — рассказывает директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко.
Как же конкретно подешевели запчасти? В марте прошлого года мы зафиксировали цены по ряду позиций — давайте посмотрим, что стало теперь. Сначала общая группа расходных материалов, по данным интернет-сервисов заказа запчастей:
- моторное масло NGN 5W-30 PROFI SN/CF (синтетика) 4 литра — было 5030 рублей, стало 3400 рублей;
- фильтр салонный угольный Bosch — было 1248 рублей, стало 743 рубля;
- китайский салонный фильтр Miles — было 427 рублей, стало 334 рубля;
- оригинальный масляный фильтр MITSUBISHI — было 691 рубль, стало 582 рубля.
Теперь посмотрим на расходники и детали для конкретных автомобилей, по данным федеральной сети автосервисов Fit Service:
- Hyundai Solaris, фильтр масляный — было 839 рублей, стало 603 рубля;
- Hyundai Solaris, фильтр воздушный — было 995 рублей, стало 713 рублей;
- Ford Focus II, тормозные колодки Nissihinbo передние — было 7129 рублей, стало 5249 рублей;
- Ford Focus II, амортизатор передний KYB — было 9781 рубль, стало 7169 рублей.
Как видим, откат цен существенный: и на 30, и на 40 процентов. Но не стоит забывать, что это разница по сравнению с пиками цен, возникших на ажиотаже. Если же сравнивать год к году, то запчасти всё равно подорожали в пределах инфляции по сравнению с февралем 2022-го. Есть еще одна проблема — детали плохого качества от вновь появившихся поставщиков. Можно столкнуться с подделкой и потратить потом большие деньги на ремонт.
— Альтернативные производители запасных частей были и раньше, но интерес к ним сейчас значительно возрос. Это собственные торговые марки крупнейших дистрибьюторов, которые производятся по всему миру, а также китайские бренды. Мы не принимаем автовладельцев со своими запчастями уже более полутора лет. Это позволяет избегать проблем с контрафактом и, как следствие, некачественным ремонтом, — отмечает директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
Поэтому сейчас стоит с особой бдительностью подходить к выбору запчастей, не гнаться за самыми низкими ценами. Опять же последствия для автомобиля зависят от того, какая это запчасть — одно дело «кривая» кузовная деталь, которая лишь испортит вид, другое — дефектная рулевая тяга, которая может привести к катастрофе.
— Единственное, контрафакта стало больше, этот поток хлынул сразу с тройной силой под видом оригинала известных брендов. Дубликаты-подделки. Сейчас надо внимательней относиться, подделки сплошь и рядом. Мы как дилеры просто удивляемся, как много этого добра в Россию хлынуло, — заключает директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко.
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