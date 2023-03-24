«Налетай, торопись». Показываем, как сильно упала цена на летние шины (было — стало)

Крупные торговые сети начали завозить и продавать новые летние шины — это сигнал к тому, что скоро начнется сезон замены резины. А значит пора готовиться и выбирать себе свежий комплект, если в таковом имеется потребность — пока еще есть время найти лучший вариант по цене и чтобы он был в наличии. НГС ведет статистику цен на покрышки по годам, и вот какая ситуация в нынешнем сезоне.
«Готовь сани летом, а летние колеса в марте», — гласит старинная русская народная пословица. И действительно, первые городские жители, катающиеся исключительно по асфальту, меняют резину в первой декаде апреля. Далее идет по нарастающей, и на 20–22 числа, как показывает практика, приходится пик шиномонтажных работ. Вот и большие гипермаркеты завозят новенькую благоухающую резину, и специализированные торговые сети активизируют работу.
Конечно, главный вопрос — а что с ценами на новую резину в этом сезоне? Ведь в марте–апреле прошлого года начался резкий рост стоимости запчастей, расходных материалов и, разумеется, покрышек. Затем темпы роста остановились, а со стабилизацией валютных курсов цены на многие позиции даже отыграли назад.
Посмотрим сначала на общие данные «Росстата» — стоимость усредненной «виртуальной» покрышки. На апрель 2022 года средняя такая цена взлетела до 5058 рублей с «докризисных» отметок в 3800–4000 рублей. Сейчас же этот показатель составляет 4608 рублей, то есть мы видим коррекцию вниз почти на 10%.
НГС ведет свое наблюдение за некоторыми моделями-маркерами стоимости резины (по данных шинных сетей «Колесити», «Сибирь Колесо»), давайте посмотрим, как подешевели эти покрышки с апреля 2022 года.
- Nokian Nordman SX3 185/65/R15 — было 5250 рублей, стало 3850 рублей;
- Yokohama Blu Earth ES32 185/65/R15 — было 5830 рублей, стало 4440 рублей;
- Cordiant Road Runner 195/65/R15 — было 4740 рублей, стало 3810 рублей;
- Yokohama Geolandar G91AT 225/60/R18 — было 16410 рублей, стало 12700 рублей.
Таким образом, мы видим, что во всех типоразмерах цены покрышек снизились, что не может, конечно, не радовать. Что касается структуры ассортимента, то тут, как и с автомобилями, акцент сместился в сторону китайской продукции.
— Произошло смещение в «Китай», так как часть брендов исчезли, остались в остатках. Что касается в общем цен, они понизились. В апреле 2022 года цены были пиковые, там был ажиотаж, который начался в марте, соответственно, цены поднимали и всё продавали достаточно дорого, и валютный курс был выше. В этот сезон получается, что кто «Китай» вовремя привез, для того курс был достаточно низкий. Стоимость всех шин снизилась, китайских шин больше всего, процентов на 30, российских — на 25 процентов, импортных — на 10 процентов, — рассказывает Дмитрий Пилипенко, коммерческий директор компании «Запаска».
Китайские шины, конечно, не в этом году появились, автовладельцы уже давно знакомы с такими брендами, как Triangle, Sailun, Doublestar — неплохая продукция за свои деньги. Можно подобрать и более качественные шины из этой страны, они будут подороже.
— По популярным брендам можно сказать, что бренд, который мы начали возить 3 года назад, — это Mazzini. Также достаточно популярный Maxxis из Китая. Maxxis по цене выше других китайских шин, процентов на 15. Это китайский премиум-бренд, так скажем, — отмечает Дмитрий Пилипенко.
Да, Maxxis далеко не бюджетная резина, возьмем, к примеру, покрышку Maxxis HP-5 размера 215/55/R16 — она будет стоить 6310 рублей. Для сравнения, «заслуженные» японские и европейские бренды в этом размере будут стоить сравнимые деньги:
- Bridgestone Ecopia EP300 93V — 7730 рублей;
- Pirelli Cinturato P7 93V — 7500 рублей;
- Dunlop SP Sport LM705W — 6950 рублей;
- Toyo NEO GEN — 7270 рублей.
Между тем, волны тепла уже маячат на горизонте, по данным погодных сервисов, к началу апреля ожидается затяжное потепление с температурой до +13 градусов, затем провал до -4 градусов на несколько дней и потом уже устойчивые плюсовые температуры выше +10 и +15 градусов.
Почитайте еще реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая — «радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат».