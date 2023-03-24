«Налетай, торопись». Показываем, как сильно упала цена на летние шины (было — стало)

— Произошло смещение в «Китай», так как часть брендов исчезли, остались в остатках. Что касается в общем цен, они понизились. В апреле 2022 года цены были пиковые, там был ажиотаж, который начался в марте, соответственно, цены поднимали и всё продавали достаточно дорого, и валютный курс был выше. В этот сезон получается, что кто «Китай» вовремя привез, для того курс был достаточно низкий. Стоимость всех шин снизилась, китайских шин больше всего, процентов на 30, российских — на 25 процентов, импортных — на 10 процентов, — рассказывает Дмитрий Пилипенко, коммерческий директор компании «Запаска».