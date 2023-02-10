В Новосибирске хранят последний советский автобус ЛиАЗ-677, который бегал по городским улицам: посмотрите и вспомните детство

— Работал по 38-му маршруту «ЖБИ-2 — Инская» и потом в последнее время по маршруту 69 до Матвеевки. Получал этот автобус Николай Усольцев, старый водитель. Он получил этот автобус, и он же поставил его на пьедестал. На нём до последнего дня работал. Когда сказали, что всё, ЛиАЗы уже не будут на линию выходить, он ушел на пенсию и потом умер, — рассказывает Александр Башкатов, начальник участка N1 «Новосибирскгортранса», который работает на предприятии 50 лет.

