В Новосибирске хранят последний советский автобус ЛиАЗ-677, который бегал по городским улицам: посмотрите и вспомните детство

Продолжаем на НГС познавательную страничку о советской раритетной технике — сегодня у нас легендарный автобус ЛиАЗ-677, последний в Новосибирске, продолжавший работать вплоть до 2015 года. Автобус удалось спасти от утилизации, и сейчас он стоит как памятник в автобусном парке. Об истории ЛиАЗа нам рассказал начальник участка, шофер с 50-летним стажем Александр Башкатов — читайте в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Про ЛиАЗ-677, главный автобус СССР по прозвищу Луноход, написано уже немало. Сколько он перевез советских людей, и не сосчитать, работал этот автобус и в 90-е, и в 2000-е годы. Конкретно наш экземпляр, который выставлен на обозрение на территории автобусного парка «Новосибирскгортранса» (ПАТП-4 на Первомайке), трудился с 1991-го по 2015 год, когда уже вовсю использовались новые модели.
— Работал по 38-му маршруту «ЖБИ-2 — Инская» и потом в последнее время по маршруту 69 до Матвеевки. Получал этот автобус Николай Усольцев, старый водитель. Он получил этот автобус, и он же поставил его на пьедестал. На нём до последнего дня работал. Когда сказали, что всё, ЛиАЗы уже не будут на линию выходить, он ушел на пенсию и потом умер, — рассказывает Александр Башкатов, начальник участка N1 «Новосибирскгортранса», который работает на предприятии 50 лет.
Когда бессменный водитель ЛиАЗа умер, автобус могла ждать утилизация, но всё же самый последний Луноход Новосибирска удалось сохранить и сделать памятником. Поддерживать его в надлежащем виде помогают энтузиасты — есть такие люди, которые интересуются историей пассажирского транспорта, фиксируют и описывают жизненный путь каждой единицы техники.
— Там ребята-то молодые, приходят, моют, чистят. Я за ними наблюдаю, у них какой-то интерес. Они за свой счет всё моют, я удивляюсь, — отмечает Александр Башкатов.
Посмотрев на это добродушное лицо ЛиАЗа, вы наверняка вспомните свою молодость или детство. Как он урчал 6-литровым V-образным двигателем от ЗиЛ-130, как плавно переключались скорости автоматической коробки передач и менялась тональность гула от двигателя. Как звенел стеклянными бутылками карданный вал, когда автобус тормозил на остановке.
Вот тот самый переключатель гидроавтоматической коробки передач. ПП — принудительная передача, только первая. А — автоматический режим, 2 передачи вперед. Ну и задний ход.
Двигатель справа от водителя, накрытый изоляционным кожухом. Но всё равно летом здесь было как в бане.
Для меня как для ребенка самое козырное место находилось у стекла, через которое было видно кабину. И ты смотрел на дорогу, смотрел, как шофер вращает огромный руль, как открывает двери.
Еще козырное место было на задней площадке. На плавных длинных волнах дороги зад автобуса подкидывало так, что можно было словить невесомость.
— Мы получали ЛиАЗ новый, работали на нём в 2 смены 3 водителя. Как только 250 тысяч километров втроем накатали, одного водителя убирали, докатывали до 300 тысяч километров — и автобус списывали. Всего-то надо было 300 тысяч наездить, а потому что правильная была политика, машина лимит свой исчерпала. Экономически правильно было в советское время, машина с большим пробегом начинала пожирать себя запасными частями. Потом после усовершенствований началась эпопея, чтобы наездить на автобусе 500 тысяч километров. Звездочки всякие рисовали, 500 тысяч ты на нём наездил — тебе присваивались медаль, орден Дружбы, лента, — вспоминает Александр Башкатов.
А еще в этом же автопарке на пьедестале хранится автобус ЛАЗ-697, который бегал еще в 70-х на междугородних линиях.
Благодаря трассовому пробегу автобус смог пройти 1 миллион километров без капитального ремонта. Два сменных водителя этого ЛАЗа были награждены почетными лентами.
Вообще, памятники автобусам и прочей автомобильной технике не такая уж и редкость. Вот, например, памятник тому же автобусу ЛиАЗ-677, который я встретил на пути где-то между Петербургом и Москвой.
А наш герой Александр Башкатов планирует создать в автобусном парке музей с различными фото и документами при поддержке энтузиастов, чтобы зафиксировать, как развивалась пассажирская техника.
— Историю хотим отобразить до сегодняшнего дня. Как в 60-х годах, на каком виде транспорта, какой раньше был, потом 70-е годы, 80-е. Компостер поставим, кассу поставим, фотографии будут, ленту хочу взять, которую получили водители за 1 миллион километров пробега на автобусе ЛАЗ.
Почитайте еще, как в Новосибирске восстановили советский автобус «лазик» — ЛАЗ-695, которому 43 года.