В Новосибирске показали новый Mercedes GLS с мотором ручной сборки за 25 миллионов

Вот уже много лет Volkswagen Multivan почти не меняется, его простые прямые формы стали уже классикой, как «Гелендваген». Конкретно этот автомобиль привезен к нам из Германии, где он, собственно, и был изготовлен для местного рынка (предоставлен дилерским центром «Фастар»).