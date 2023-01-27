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Обзор

В Новосибирске показали новый Mercedes GLS с мотором ручной сборки за 25 миллионов

Вместе с новым «Мультивеном» он пополнил ряды автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

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Автомобиль прибыл из Германии — по схеме параллельного импорта

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Продолжаем рассказывать об автомобилях, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Мы уже показывали английский Range Rover за 30 миллионов, а сегодня у нас немецкие автомобили — минивэн Volkswagen Multivan и роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS AMG 63 — заглянем в салоны машин и узнаем цены.

Квадратный Volkswagen Multivan

Квадратный Volkswagen Multivan

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Вот уже много лет Volkswagen Multivan почти не меняется, его простые прямые формы стали уже классикой, как «Гелендваген». Конкретно этот автомобиль привезен к нам из Германии, где он, собственно, и был изготовлен для местного рынка (предоставлен дилерским центром «Фастар»).

Мощность 204 л.с.

Мощность 204 л.с.

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Это полноприводной аппарат с роботизированной КП и 2-литровым турбодизелем. Для российского рынка мощность дизеля раньше урезали до 199 л. с. (выгодный налог), а немецкий вариант выдает 204 силы.

Сделано в Германии

Сделано в Германии

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Внутри — заводская табличка с указанием страны производства и различными номерами. И отдельное напоминание, как в бортовом компьютере устанавливать давление в шинах.

Правая дверная карта

Правая дверная карта

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Европейские машины идут сразу с таким комплектом: огнетушитель, аварийный знак, яркая жилетка. А у «Мультивена» есть еще и небольшая урна в кармане двери.

Салон с поворотными креслами

Салон с поворотными креслами

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Проникаем в салон для пассажиров. Здесь есть еще один огнетушитель (внизу слева). Комплектация у нас богатая, Highline — она включает в себя кожаную отделку, два поворотных кресла с подлокотниками, раскладной столик, трехзонный климат и множество приятных мелочей.

Передние кресла с подлокотниками

Передние кресла с подлокотниками

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В сумме в этой версии автомобиля 7 мест: 2 впереди и 5 в задней части салона. Всего 12,5 млн рублей — и этот домик на колесах будет ваш.

Mercedes-Benz GLS AMG 63 с пробегом 10 км

Mercedes-Benz GLS AMG 63 с пробегом 10 км

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Это почти люкс

Это почти люкс

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А если добавить еще столько же миллионов, то вашим будет роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS AMG 63 — это самая богатая и быстрая версия GLS-класса, выше только Mercedes-Maybach GLS.

Сделано в Америке

Сделано в Америке

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Заводская табличка — аппарат изготовлен в США, а ввезен к нам из Германии. До недавнего времени на планете было всего два места, где собирались внедорожники GLS: в американском штате Алабама и на новом предприятии Mercedes в подмосковном Есипово. Второй завод теперь простаивает.

Послание от сборщика мотора

Послание от сборщика мотора

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Еще одна фирменная табличка — на двигателе. Личное послание от конкретного сборщика мотора: здесь у нас потрудился некий Том, а «handcrafted by» означает ручную сборку. Такой чести удостаиваются только мощные версии AMG, простые «Мерседесы» идут без табличек.

Мощность 612 <nobr class="_">л. с.</nobr>

Мощность 612 л. с.

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Этот 8-цилиндровый двигатель имеет объем 4 литра, он оснащен двумя турбинами и развивает 612 л. с. (850 Нм крутящего момента). С таким агрегатом автомобиль разгоняется до сотни за 4,2 секунды.

Кожаная обивка салона

Кожаная обивка салона

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В салоне у нас светлая кожа с бежевым отливом, дерево, металлы, цифровые планшеты и бессчетное количество опций.

Экраны для пассажиров

Экраны для пассажиров

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Задние места оборудованы индивидуальными мониторами. Центральный подлокотник имеет пульт управления: шторки, музыка, климат — всё что угодно.

Проход на третий ряд

Проход на третий ряд

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Есть и третий ряд сидений с двумя креслами. Всё откидывается/складывается/отодвигается исключительно с помощью электроприводов.

Сменная мягкая подушечка на подголовнике сиденья — хорошо спать на такой. Подушку можно и чистить

Сменная мягкая подушечка на подголовнике сиденья — хорошо спать на такой. Подушку можно и чистить

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Багажник с электроприводами

Багажник с электроприводами

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Багажное отделение оснащено кнопками электроскладывания второго и третьего рядов и кнопками управления пневмоподвеской. При погрузке вещей заднюю часть машины можно немного опустить для удобства.

Цена 25 миллионов рублей

Цена 25 миллионов рублей

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Итоговая цена 24 923 000 рублей — кто захочет «Мерседес», тот всегда найдет.

Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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