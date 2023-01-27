В Новосибирске показали новый Mercedes GLS с мотором ручной сборки за 25 миллионов

Продолжаем рассказывать об автомобилях, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Мы уже показывали английский Range Rover за 30 миллионов, а сегодня у нас немецкие автомобили — минивэн Volkswagen Multivan и роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS AMG 63 — заглянем в салоны машин и узнаем цены.
Вот уже много лет Volkswagen Multivan почти не меняется, его простые прямые формы стали уже классикой, как «Гелендваген». Конкретно этот автомобиль привезен к нам из Германии, где он, собственно, и был изготовлен для местного рынка (предоставлен дилерским центром «Фастар»).
Это полноприводной аппарат с роботизированной КП и
Внутри — заводская табличка с указанием страны производства и различными номерами. И отдельное напоминание, как в бортовом компьютере устанавливать давление в шинах.
Европейские машины идут сразу с таким комплектом: огнетушитель, аварийный знак, яркая жилетка. А у «Мультивена» есть еще и небольшая урна в кармане двери.
Проникаем в салон для пассажиров. Здесь есть еще один огнетушитель (внизу слева). Комплектация у нас богатая, Highline — она включает в себя кожаную отделку, два поворотных кресла с подлокотниками, раскладной столик, трехзонный климат и множество приятных мелочей.
В сумме в этой версии автомобиля 7 мест: 2 впереди и 5 в задней части салона. Всего 12,5 млн рублей — и этот домик на колесах будет ваш.
А если добавить еще столько же миллионов, то вашим будет роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS AMG 63 — это самая богатая и быстрая версия GLS-класса, выше только Mercedes-Maybach GLS.
Заводская табличка — аппарат изготовлен в США, а ввезен к нам из Германии. До недавнего времени на планете было всего два места, где собирались внедорожники GLS: в американском штате Алабама и на новом предприятии Mercedes в подмосковном Есипово. Второй завод теперь простаивает.
Еще одна фирменная табличка — на двигателе. Личное послание от конкретного сборщика мотора: здесь у нас потрудился некий Том, а «handcrafted by» означает ручную сборку. Такой чести удостаиваются только мощные версии AMG, простые «Мерседесы» идут без табличек.
Этот
В салоне у нас светлая кожа с бежевым отливом, дерево, металлы, цифровые планшеты и бессчетное количество опций.
Задние места оборудованы индивидуальными мониторами. Центральный подлокотник имеет пульт управления: шторки, музыка, климат — всё что угодно.
Есть и третий ряд сидений с двумя креслами. Всё откидывается/складывается/отодвигается исключительно с помощью электроприводов.
Багажное отделение оснащено кнопками электроскладывания второго и третьего рядов и кнопками управления пневмоподвеской. При погрузке вещей заднюю часть машины можно немного опустить для удобства.
Итоговая цена
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