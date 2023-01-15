В Новосибирске показали новый «Рендж Ровер» за 30 млн рублей. Щупаем машину вживую — что там есть на эту сумму

Напомним, Range Rover — флагманский внедорожник английской марки сменил поколение в 2021 году, активно пошел на рынок в 2022 году. Формально это премиальный сегмент, но именно Range Rover еще иногда записывают в высший класс Luxury («Люкс»). Может быть потому, что этот внедорожник по сути является официальным автомобилем Британского королевского двора и Британского руководства — Range Rover можно видеть в кортежах, на различных церемониях, просто под управлением высших лиц Королевства. Да что там, старушка Елизавета II, королева английская, сама не раз лично рассекала за рулем этого авто.