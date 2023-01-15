В Новосибирске показали новый «Рендж Ровер» за 30 млн рублей. Щупаем машину вживую — что там есть на эту сумму

Продолжаем рассказывать об автомобилях, которые попадают в РФ по схеме параллельного импорта — сегодня у нас новейший Land Rover Range Rover
Напомним, Range Rover — флагманский внедорожник английской марки сменил поколение в 2021 году, активно пошел на рынок в 2022 году. Формально это премиальный сегмент, но именно Range Rover еще иногда записывают в высший класс Luxury («Люкс»). Может быть потому, что этот внедорожник по сути является официальным автомобилем Британского королевского двора и Британского руководства — Range Rover можно видеть в кортежах, на различных церемониях, просто под управлением высших лиц Королевства. Да что там, старушка Елизавета II, королева английская, сама не раз лично рассекала за рулем этого авто.
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Но если мы поставим рядом два «Ровера» нового и предыдущего поколений, разницу увидим. Обратите внимание, что у нового поднялась подоконная линия, автомобиль стал хищнее и стремительней. Кроме того, кузов внедорожника как бы «поправился», налился тяжестью.
Посмотрите, какие мощные «плечи» под подоконной линией — немного напоминает понтонный стиль середины
А еще здесь полностью утапливаемые дверные ручки, впервые их англичане применили на модели Range Rover Velar. И ничего, нормальные ручки, без проблем в зимней эксплуатации.
Когда-нибудь видели двойные «плавники» на крыше? А они существуют — один «плавник» стандартно с антенной, а во второй встроена кинокамера. Картинка с камеры дублирует обзор в салонное зеркало, причем камера эта подвержена минимальным загрязнениям.
В салоне три монитора, как и на предыдущей модели — приборка, экран климата, основная мультимедиа. Только основной дисплей вырос в размерах до экрана приличного ноутбука.
Думаете, это пластиковый глянец? Это натуральное дерево, покрытое черным рояльным лаком. Содержание натуральных материалов в машинах такого уровня максимально.
Вот, к примеру, кожа особой выделки, цвет можно подобрать по желанию.
Кожей же отделаны и панели салона, боковые накладки, ниши в дверях — негоже тут использовать угрюмый пластик.
Проследуем на второй ряд — вот вы видите центральный подлокотник. Он поднимается и опускается с помощью электропривода.
Сенсорный экран в подлокотнике — пассажиры могут управлять климатом, звуком, шторками и другим функционалом.
В автомобиле установлена премиальная акустическая система Meridian о 24 динамиках. Часть динамиков вмонтированы в передние сиденья, вот вы их видите.
Проследуем в багажник — автомобиль оснащен пневматической подвеской, и вы можете приопустить заднюю часть кузова для облегчения процесса погрузки. Дверь двойная — верхняя часть и откидной борт.
Откидной борт и поднимаемая спинка образуют собой вот такой диванчик — вы можете сидеть на нем на природе и болтать ножками, попивая шампанское.
Эта же спинка, откинутая в обратном направлении, образует отсек для компактных сумок с ремнями для удержания.
Заглянем в моторный отсек. Конкретно этот двигатель — дизель 3 литра мощностью
Обратите внимание, какой слой тепло-шумоизоляции внутри капота, тут сантиметров 7–8.
Клиренс нашего внедорожника регулируется от 11 см до 29,5 см, привод, разумеется, полный, но не дифференциальный, а с муфтой подключения передней оси и множеством вспомогательной электроники. Коробка — гидроавтомат ZF, шасси — полноуправляемое, то есть задние колеса у нас могут подруливать.
Автомобиль этот произведен в Германии, но ничем не отличается от машин, которые ранее поставлялись для нашего рынка. Разве что немецкие машины идут сразу с двумя огнетушителями, в салоне и багажнике.
И напоследок забавная деталь, давшая новому «Роверу» прозвище «микроволновка» в автомобильных кругах. Дело в том, что панель багажной двери со строгими прямыми линиями и узкими вертикальными фонарями вроде как напоминает дверцу микроволновой печи. Но это на картинке, в жизни не такая уж это и микроволновка.
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