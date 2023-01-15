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Обзор

В Новосибирске показали новый «Рендж Ровер» за 30 млн рублей. Щупаем машину вживую — что там есть на эту сумму

Сегодня у нас новейший Land Rover Range Rover 5-го поколения прямиком из Германии

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Land Rover Range Rover 5-го поколения

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Продолжаем рассказывать об автомобилях, которые попадают в РФ по схеме параллельного импорта — сегодня у нас новейший Land Rover Range Rover 5-го поколения прямиком из Германии. Что это за машина, на какой новый уровень выходят производители премиальных авто, как выглядит и ощущается автомобиль за целых 30 миллионов рублей — подробнее у Дмитрия Косенко.

Машина для королей

Машина для королей

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Напомним, Range Rover — флагманский внедорожник английской марки сменил поколение в 2021 году, активно пошел на рынок в 2022 году. Формально это премиальный сегмент, но именно Range Rover еще иногда записывают в высший класс Luxury («Люкс»). Может быть потому, что этот внедорожник по сути является официальным автомобилем Британского королевского двора и Британского руководства — Range Rover можно видеть в кортежах, на различных церемониях, просто под управлением высших лиц Королевства. Да что там, старушка Елизавета II, королева английская, сама не раз лично рассекала за рулем этого авто.

Длина более 5 м

Длина более 5 м

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В 5-м поколении Range Rover немного вырос в габаритах — его длина теперь 5052 мм, ширина 2047 мм, высота 1870 мм. По дизайну на первый взгляд автомобиль не сильно изменился, всё те же строгие прямые линии, та же геометрия и соотношения различных элементов кузова — в общем, образ и королевская осанка остались.

Предыдущая модель

Предыдущая модель

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Новая модель

Новая модель

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Но если мы поставим рядом два «Ровера» нового и предыдущего поколений, разницу увидим. Обратите внимание, что у нового поднялась подоконная линия, автомобиль стал хищнее и стремительней. Кроме того, кузов внедорожника как бы «поправился», налился тяжестью.

«Плечи» под подоконной линией

«Плечи» под подоконной линией

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Посмотрите, какие мощные «плечи» под подоконной линией — немного напоминает понтонный стиль середины 20-го века. Правда вот, в Сибири на этих плечах только снег собирать.

Выдвижные ручки

Выдвижные ручки

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А еще здесь полностью утапливаемые дверные ручки, впервые их англичане применили на модели Range Rover Velar. И ничего, нормальные ручки, без проблем в зимней эксплуатации.

Двойные «плавники»

Двойные «плавники»

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Когда-нибудь видели двойные «плавники» на крыше? А они существуют — один «плавник» стандартно с антенной, а во второй встроена кинокамера. Картинка с камеры дублирует обзор в салонное зеркало, причем камера эта подвержена минимальным загрязнениям.

Салон машины

Салон машины

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В салоне три монитора, как и на предыдущей модели — приборка, экран климата, основная мультимедиа. Только основной дисплей вырос в размерах до экрана приличного ноутбука.

Черный блеск

Черный блеск

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Думаете, это пластиковый глянец? Это натуральное дерево, покрытое черным рояльным лаком. Содержание натуральных материалов в машинах такого уровня максимально.

Светлая кожа

Светлая кожа

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Вот, к примеру, кожа особой выделки, цвет можно подобрать по желанию.

Отделка кожей

Отделка кожей

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Кожей же отделаны и панели салона, боковые накладки, ниши в дверях — негоже тут использовать угрюмый пластик.

Задние места

Задние места

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Проследуем на второй ряд — вот вы видите центральный подлокотник. Он поднимается и опускается с помощью электропривода.

Монитор управления

Монитор управления

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Сенсорный экран в подлокотнике — пассажиры могут управлять климатом, звуком, шторками и другим функционалом.

Динамики в спинках

Динамики в спинках

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В автомобиле установлена премиальная акустическая система Meridian о 24 динамиках. Часть динамиков вмонтированы в передние сиденья, вот вы их видите.

Багажное отделение

Багажное отделение

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Проследуем в багажник — автомобиль оснащен пневматической подвеской, и вы можете приопустить заднюю часть кузова для облегчения процесса погрузки. Дверь двойная — верхняя часть и откидной борт.

Можно посидеть

Можно посидеть

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Откидной борт и поднимаемая спинка образуют собой вот такой диванчик — вы можете сидеть на нем на природе и болтать ножками, попивая шампанское.

Для крепления вещей

Для крепления вещей

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Эта же спинка, откинутая в обратном направлении, образует отсек для компактных сумок с ремнями для удержания.

Моторный отсек

Моторный отсек

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Заглянем в моторный отсек. Конкретно этот двигатель — дизель 3 литра мощностью 350 л. с. Есть еще бензиновые моторы — 3 литра мощностью 400 л. с. и 4,4 литра мощностью 530 л. с. Последний — это разработка от BMW с двойным наддувом.

Изоляция капота

Изоляция капота

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Обратите внимание, какой слой тепло-шумоизоляции внутри капота, тут сантиметров 7–8.

Клиренс до 30 см

Клиренс до 30 см

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Клиренс нашего внедорожника регулируется от 11 см до 29,5 см, привод, разумеется, полный, но не дифференциальный, а с муфтой подключения передней оси и множеством вспомогательной электроники. Коробка — гидроавтомат ZF, шасси — полноуправляемое, то есть задние колеса у нас могут подруливать.

Авто для рынка Германии

Авто для рынка Германии

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Автомобиль этот произведен в Германии, но ничем не отличается от машин, которые ранее поставлялись для нашего рынка. Разве что немецкие машины идут сразу с двумя огнетушителями, в салоне и багажнике.

Похоже на микроволновку?

Похоже на микроволновку?

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И напоследок забавная деталь, давшая новому «Роверу» прозвище «микроволновка» в автомобильных кругах. Дело в том, что панель багажной двери со строгими прямыми линиями и узкими вертикальными фонарями вроде как напоминает дверцу микроволновой печи. Но это на картинке, в жизни не такая уж это и микроволновка.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Ленд Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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