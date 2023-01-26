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Сколько раз в неделю убирают снежные валы на дорогах? Мэрия рассказала, а НГС проверил результат

Чистка дорог по краям производится согласно ГОСТу

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Вал на Красном проспекте

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Власти Новосибирска рассказали, какие меры принимаются, чтобы из-за снега дороги не сужались на одну-две полосы. Ранее мы писали, что снег, не убранный с обочин, затрудняет движение.

Отмечается, что чистка дорог от снежных валов по краям производится согласно ГОСТ Р 50597–2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию».

— Срок уборки снежных валов у ограждений или высоких бордюров со стороны проезжей части шириной не более 0,5 метра и высотой не более 1 метра на автомобильных дорогах I и II категории составляет трое суток с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части. На автомобильных дорогах II, III категории — четверо суток. Очистка обочин осуществляется в течение 24 часов с момента окончания снегопада, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Что касается главных улиц города, то сообщается, что уборка снежного вала по Красному проспекту «проводится ежесуточно», по улице Ипподромской — «не менее трех раз в неделю».

В середине дня 25 января мы проехали по Красному проспекту — с краю видны залежи снега, хоть и не критические (фото в начале статьи).

А, к примеру, на Ипподромской залежи, которые начали убирать трактора, были побольше: явно осадки копились несколько дней (фото внизу).

Уборка на Ипподромской

Уборка на Ипподромской

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Ранее НГС писал о том, что суд обязал мэрию купить спецтехнику для уборки дорог.

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