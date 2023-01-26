Сколько раз в неделю убирают снежные валы на дорогах? Мэрия рассказала, а НГС проверил результат

Отмечается, что чистка дорог от снежных валов по краям производится согласно ГОСТ Р 50597–2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию».

— Срок уборки снежных валов у ограждений или высоких бордюров со стороны проезжей части шириной не более 0,5 метра и высотой не более 1 метра на автомобильных дорогах I и II категории составляет трое суток с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части. На автомобильных дорогах II, III категории — четверо суток. Очистка обочин осуществляется в течение 24 часов с момента окончания снегопада, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.